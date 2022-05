De PED Sinaloa 22-27

audima

El miércoles pasado el gobernador Rubén Rocha Moya presentó el Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa 2022-2027 (PED Sinaloa 22-27). Éste regirá la acción de su gobierno, fue diseñado en “tres ejes que…son: Bienestar Social Sostenible, Desarrollo Económico, y el tercero, Gobierno Democrático Promotor de Paz, Seguridad y Eficiencia” (PED Sinaloa 22-27).

A reserva de analizar los tres ejes con detenimiento, e ir analizando si la acción de gobierno es compatible con lo enunciado. Se inicia el análisis resaltando la puerta abierta por el gobernado Rocha Moya: “Les pido que nos vigilen los partidos de oposición, los medios de comunicación a Rubén Rocha gobernador… a todos los que estemos en el gobierno para que en efecto seamos congruentes con esto...No venimos a hacer negocio ni enriquecernos de lo que no es nuestro. Tenemos que rendirle a la sociedad y administrar con mucha prioridad sus recursos para que pueda alcanzar a resolver los grandes problemas que tiene nuestro pueblo” (Boletín GES, 27/Abr/2027). A partir de esa apertura política, van en esta ocasión la revisión de dos elementos del PED Sinaloa 22-27.

De la palabra se cumple

En primer lugar, en la presentación el gobernador declara lo siguiente: “Como profesor de toda la vida, sé que la palabra ilustra, pero que también obliga. Tengo un profundo respeto por la palabra empeñada y, en consecuencia, tengo el firme propósito de entregarme en cuerpo y alma al cumplimiento de esta misión de cambio y justicia, y a ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Palabra dada, palabra cumplida”.

Esta declaración es un compromiso moral de un político que fue candidato a gobernador en tres ocasiones por partidos de izquierda. Fue legislador de representación proporcional y de mayoría relativa, también por partidos de izquierda. Fue luchador social de la izquierda no reconocida y se decidió por la participación en la acción política institucional y no el camino de las armas. Fue alumno de dos Normales y profesor, desde educación media hasta Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También, el gobernador Rocha Moya fue funcionario público de gobiernos emanados del PRI: Con el gobierno estatal del gobernador Jesús Aguilar Padilla. Con el gobierno federal del presidente de la república, Enrique Peña Nieto. En los primeros años del gobierno estatal del gobernador Quirino Ordaz Coppel. En una entrevista declaró: “Yo nunca he sido priista, yo trabajé en un gobierno priista, pero yo soy de la idea de que los gobiernos no son propiedad de los partidos”, dijo en una entrevista con el portal Latinus (Animal Político, 7/May/2021).

Estas descripciones muestran que el gobernador Rocha Moya es un ejemplo de congruencia institucional en la FUNCIÓN PÚBLICA, no un militante de izquierda obcecado, dogmático o extremista. Ser funcionario público en la transición y consolidación democrática de México y Sinaloa, en gobiernos emanados del PRI, demuestra su congruencia política e institucional en su propia acción pública. La palabra se cumple, fue el centro de su mensaje. Ahí estará su acción de gobierno para analizar el cumplimiento de sus propuestas en los tres ejes rectores del PED de Sinaloa 22-27.

De al margen de la ley…

En segundo lugar, en la lista de ocho principios y valores que presenta el PED de Sinaloa 22-27, el tercero dice: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Ante el frecuente quebrantamiento de las leyes, ejerceremos el mandato con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes y los derechos sociales, empezando por los derechos humanos. Nada de imposiciones, todo con la fuerza de la razón, solución de los conflictos mediante el dialogo; fin de los privilegios ante la ley y cese de los fueros”. Este enunciado debe destacarse en todo momento.

Esta afirmación de principio y valor político, así como, del ejercicio de gobierno en el PED Sinaloa 22-22, está muy lejos de la manifestación siguiente: “Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley” (Conferencia de prensa del presidente López Obrador 6/Abr/22). Cabe resaltar que entre la presentación del gobernador Rocha Moya y esas declaraciones del presidente López Obrador hubo veinte días de diferencia, lo cuál hace que tenga una observancia y validez adicional. A seguir analizando.

Párrafos: De familia y gobernabilidad

En esta columna no se citó la mención del gobernador Rocha Moya a su familia y su acción de gobierno. La discusión de lo público y lo privado será tema de otra entrega de Lecturas, EL DEBATE. Igual que el análisis de lo enunciado en gobernabilidad democrática y seguridad, áreas fundamentales del ejercicio de gobierno en Sinaloa.

