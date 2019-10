De 2 de octubre 1968

En 1998 se publicó una versión del texto siguiente en Noroeste. 21 años después, va una versión revisada, aquí en EL DEBATE: Hoy 2 de octubre se cumple el cincuenta y un aniversario de la masacre de Tlatelolco. Hace 51 años un grupo de jóvenes cayó acribillado por las balas que salieron de los fusiles de los soldados mexicanos en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. Esa es la realidad, la tragedia nacional. Hoy, en 2019 algunos de aquellos jóvenes trabajan para el gobierno, otros están jubilados de las Universidades, otros hundidos en la mediocridad y en la abulia, los de más allá forman el grueso de la población de nuestro México y han ido sobreviviendo entre crisis y pauperización. Muchos, por supuesto, ya no están en el planeta. Pero los pobres, los marginados, los indígenas, los de la extrema pobreza, esos, hoy y entonces, siguen en el olvido.

EL 3 DE OCTUBRE DE 1968

El 3 de octubre los intelectuales callaron, los funcionarios callaron, los profesores universitarios callaron, los estudiantes callaron. En ese silencio se alzó la voz del poeta. Carlos Monsiváis en un documental televisivo presentó la grandeza del poeta: “El 3 de octubre de los más de 3 millones de empleados públicos del gobierno federal sólo uno renunció: el poeta Octavio Paz renunció a la Embajada de México en la India. De ese tamaño fue su acto de protesta”. Hoy el 2 de octubre de 1968 muchos podemos pensar, y escribir, que fue una injuria, fue una gran tragedia, pero el 3 de octubre de 1968, sólo el poeta, solo frente al ogro asesino, solo frente al Leviatán aniquilador, solo frente al Estado autoritario, él, el poeta solo renunció a la Embajada.

Pero, dejemos hablar al poeta, no puedo pensar en otro homenaje a los muertos. Ellos, igual que el poeta sólo soñaban con la libertad de gritar, de bailar, de oír música, de emborracharse, de fornicar, de besar las piernas, desnudas por las minifaldas, de las compañeras estudiantes. Sus congéneres franceses, gritaban sólo “la imaginación al poder” y repartían flores a los soldados. No era una lucha de clases, no era la revolución proletaria lo que preconizaban. ¡No! Era la libertad de la música, del arte, del sexo, reivindicados como eso, como libertad. Pero dejemos hablar al poeta, porque en México los estudiantes no pudieron regalar flores a los soldados, sólo les pudieron dar su sangre.

De La Carta Del Poeta

“Nueva Delhi, a 7 de octubre de 1968

Señores Coordinadores del Programa Cultural de la XIX Olimpiada, México, DF.

Muy señores míos:

Tuvieron ustedes, hace algún tiempo, la amabilidad de invitarme a participar en el Encuentro Mundial de Poetas que se celebrará en México durante el presente mes de octubre, como una parte de las actividades del Programa Cultural de la XIX Olimpiada. Asimismo, me invitaron a escribir un poema que exaltase el espíritu olímpico.

Decline ambas invitaciones porque, según expresé a ustedes oportunamente, n pensaba que yo fuese la persona más a propósito para concurrir a esa reunión internacional y, sobre todo, para escribir un poema con ese tema. No obstante, el giro reciente de los acontecimientos me ha hecho cambiar de opinión. He escrito un pequeño poema en conmemoración de esta Olimpiada. Se lo envío a usted, anexo a esta carta y con la atenta súplica de que se sirva transmitirlo a los poetas que asistirán al Encuentro.

Les agradezco de antemano la atención que les merezca el ruego contenido en la parte final del segundo párrafo de esta comunicación.

Sírvanse aceptar la expresión de mi atenta consideración.

Octavio Paz”

DEL POEMA

“México: Olimpiada de 1968”

A Dore y Adja Yunkers

La limpidez

(quizá valga la pena

escribirlo sobre la limpieza

de esta hoja)

no es límpida:

es una rabia

(amarilla y negra

acumulación de bilis en español)

extendida sobre la página.

¿Por qué?

La vergüenza es ira

vuelta contra uno mismo:

si una nación entera se avergüenza

es león que se agazapa

para saltar.

(Los empleados

municipales lavan la sangre

en la Plaza de los Sacrificios).

Mira ahora,

manchada

antes de haber dicho algo

que valga la pena,

la limpidez.

Octavio Paz

Nueva Delhi, a 3 de octubre de 1968

DE UN BELFO ASESINO

Y el belfo asesino, el que dijo que él estaba tranquilo, y que si volvían a salir a la calle los volvía a matar, ese presidente del que no escribiremos su nombre, en una entrevista, en 1970, se atrevió a desvirtuar al poeta. Se atrevió a criticarlo. El asesino belfo y con su horripilante encía superior llena de protuberantes dientes --que en otra situación hubieran servido para hacer burla de su progenitora-- reclamando al poeta. Al solitario poeta que lo enfrentó, lo escupió. A ese Estado, lleno de sangre de estudiantes, se le enfrentó el poeta, renunció a la Embajada de México en la India. Y fue la protesta solitaria. El fue el unico que nos acompaña.

PÁRRAFOS: DE UN ALUMNO Y UN PROFESOR

En la última clase. Está un alumno. Esperamos aún unos minutos y no llega ninguno de sus compañeros. Se inicia la clase, el alumno demuestra haber leído el texto de la clase. Uno de los compañeros alumnos cumplió. El seguirá siendo el objetivo de ese trabajo. El será mañana quien enseñará a los otros. No importan las masas, ese alumno hará la diferencia. La próxima clase, quizá otros sigan su ejemplo. Se acaba con alegría, no hay lugar para la tristeza, se compartió con un alumno, y, se es profesor, siempre. Un día, van a llegar más alumnos.

lecturas_eldebate@yahoo.com