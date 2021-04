De 54 días para las elecciones

Los ciudadanos sinaloenses irán a las urnas en 54 días. Elegirán siete diputados federales de mayoría relativa. Y, gobernador, 18 presidentes municipales y 24 diputados locales de mayoría relativa. De su porcentaje de votos, los partidos participarán en la repartición de 16 diputados locales de representación proporcional.

En esos 54 días se conocerán las propuestas de cada uno de los candidatos. Unos tendrán más exposición que otros. Sin duda. Habrá también multitud de campañas negras y de desinformación. No es nada nuevo. Sólo que el acceso a los canales digitales de información y comunicación entre individuos hará que esas campañas y tráfico de notas sea mucho más rápido y de largo alcance.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las redes sociales son el vehículo que se privilegia para esas comunicaciones. Son lo que antes eran las cantinas, dijo Umberto Eco. Sólo que ahora se les asigna, en muchas ocasiones, valor real. Antes en una cantina podía haber hasta golpes. Incluso, quien no recuerda, el apodo al vigilante en una cantina o bar era “el saca borrachos”. Al día siguiente, cuando se despertaba con “cruda” un parroquiano que había ido a la cantina, comentaba burlonamente con quién decidía desayunar las anécdotas de la borrachera: “No hombre, si el fulano hasta juraba que había visto volar al zutano”. “También dijeron que el lunes el dólar va irse a 50 pesos”. Pero ya con el segundo café y unos tacos, empezaba a decir, “puras tonterías (con un adjetivo más coloquial) andaban diciendo”. Tras lo cual, la plática de la cantina no volvía ni a aparecer en el recuerdo.

Siguiendo a Eco, hoy a los dichos que circulan en las redes sociales algunos les dan el valor de una cita de un premio Nobel. Además, quedan ahí en las conversaciones, se reproducen y reenvían por doquier. ¿Amable lector, cuántas veces le ha llegado información de hechos de la acción social o política, que se dice con carácter de verídico? Este tráfico de información será el que se verá acrecentado en estos 54 días de campañas políticas antes de las elecciones del 6 de junio.

DE ECO Y CAMPAÑAS

La cita completa de Umberto Eco y la fuente es esta: “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas” (Umberto Eco: “Con i social parola a legioni di imbecilli”; La Stampa, 11/Jun/2015).

Estamos en Sinaloa en tiempo de campañas. Es tiempo de revisar la información que llega a cada uno. Analizarla y comparar su contenido. Todos los candidatos van a buscar ofrecer su mejor posición y sus mejores ofertas. Luego, vendrán los debates. Ahí es donde cada uno puede ser puesto en perspectiva. Al final, los ciudadanos, el 6 de junio, serán los que decidan. México es una democracia consolidada. Más allá de prebendas y búsquedas de coacción. Las mexicanas y mexicanos, las y los sinaloenses, conocen sus derechos, y, en la intimidad de la mampara, emitirán su voto. Más allá de las fanfarrias y campañas. El voto es libre y secreto.

DE CARTA PRESIDENCIAL

El presidente de la República envió a las y los gobernadores de las entidades federativas de México una carta el 23 de febrero. Estos son algunos párrafos de ese texto: “En consecuencia, gobernadora, gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré como siempre con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular, y esto mismo les convoco a ustedes”.

“Concretamente, les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utiliza el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega del dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar tramposos, o mapaches electorales; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.

“En suma, estimadas y estimados mandatarios, los convoco a que juntos hagamos historia. El acuerdo nacional por la democracia y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable y ello elevar a nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones. Atrás quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales y nuestro pueblo con sus legítimas autoridades seguirá dando ejemplo de dignidad y grandeza”.

PÁRRAFOS: DE FUNCIÓN PÚBLICA

Un mes después de la carta firmaron todos el Acuerdo Nacional por la democracia. Baste resaltar lo siguiente: Todo funcionario público tiene el deber de no intervenir en las elecciones con recursos públicos. Punto.