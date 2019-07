De Andorra y políticos mexicanos

El vehículo ha sido el diario español El País. Los reportajes han sido en dos partes. La primera, fue en febrero 2017, se relata que desde marzo 2015 en una investigación judicial de Andorra apareció el nombre de un político sinaloense: ˂˂La revelación aparece en el citado documento judicial de Canolic Mingorance, al que ha tenido acceso El País, en el que se transcribe…textualmente “que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista”. “La cuenta presenta un saldo superior a los 6'000,000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México”, afirma la petición de auxilio judicial.˃˃ (13/Feb/2017). También se cita a que los datos coincidían con “los de Óscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, diputado por Sinaloa del PRI durante el citado periodo, secretario de Administración y Finanzas del Estado y licenciado en Economía”. Finalmente, publica la negativa del exdiputado de ser la persona mencionada en la investigación judicial de Andorra. Un día después, El País, publica que Andorra pidió más datos a la PGR en febrero 2016. La respuesta fue que fueran a Naciones Unidas. En noviembre de 2017 muere víctima de cáncer el exdiputado Lara Aréchiga.

La segunda parte inició el 18 de julio actual, a las 9 de la noche, hora de Madrid. Reportaje del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Su llegada al poder como el tercer Alfredo de esa familia. La segunda nota aparece unas horas después, primeros minutos del 19 de julio. Se titula: “El gobernador del Estado de México ocultó una cuenta millonaria en Andorra”. Dice: “Los 1.5 millones de euros depositados en la cuenta de la BPA representada por Del Mazo fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015. Y la justicia de este país investigó al gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales. Las pesquisas han durado dos años. Y, según fuentes judiciales, se acaban de archivar. Los fondos embargados han sido liberados”.

Desde el encabezado se va sobre el ocultamiento de la información del gobernador. En la misma nota se publica el desmentido del gobernador Del Mazo: “Diez días después de que este periódico intentara sin éxito recabar la versión del gobernador...Del Mazo, un portavoz de este dirigente del PRI ha contactado con El País tras la publicación de esta información. El representante de Del Mazo niega en un WhatsApp remitido dos horas después de la aparición de la noticia que el mandatario haya tenido una cuenta en Andorra. A la pregunta sobre el origen de los 2,5 millones de euros en Suiza que –según la Banca Privada d’Andorra (BPA)– los representantes de la cuenta donde figuraba el político preveían transferir al pequeño país europeo, el dirigente indica: “No se hizo ninguna transferencia”. Y niega, en contra de lo que recoge el banco en documentos confidenciales, que planearan depositar en Andorra 4.5 millones de euros. “No existieron esos fondos”. El gobernador reconoce que le une con el contratista Daniel Madariaga, que también está vinculado a la citada cuenta, una “relación de amistad”.

La tercera nota El País la publica cuatro horas después, el mismo encabezado dice todo: “El gobernador Del Mazo reconoce que abrir una cuenta en Andorra “no fue la mejor decisión”. Lo demás, es lo de menos. Quizá lo más grave políticamente es que un gobernador del estado en que habitan más del 12% de todos los electores de México, un gobernante con la representación política de casi 17 millones de habitantes, declara abrir cuentas en Andorra y Suiza, por su interés por “diversificar el patrimonio y la seguridad personal y familiar”.

PÁRRAFOS: DE BÚSQUEDA DE SEGURIDAD

El gobernador Del Mazo tuvo el privilegio de haber nacido en una de las familias de la oligarquía mexicana y del PRI. Logró que su partido lo postulara candidato a alcalde (ganó), diputado federal (ganó) y a gobernador (ganó). No le fue suficiente para construir al menos seguridad para él y su familia en México, mucho menos para los ciudadanos que buscó y logró representar. Ese derecho de todos los mexicanos fue a buscarlo a Andorra y Suiza. Ese es el mensaje que declaró y publicó el diario español El País. Si un mexicano quiere seguridad búsquela en Andorra o Suiza, para él y su familia. No basta que seas alcalde, diputado federal y gobernador con fuero constitucional para tenerla. Es igual que el bebé de nueve meses que murió el martes pasado, en La Guásima, Rosario, Sinaloa, porque su padre lo traía en una moto (EL DEBATE, 16/julio/2019). Ese bebé tenía derecho a seguridad y la de su familia. No la tuvo y murió porque lo subió a una moto su padre. La justicia decidirá las consecuencias para el padre. Igualmente, el Congreso de la Unión decidirá si el tercer Del Mazo gobernador tiene alguna implicación por haber olvidado declarar una o más cuentas en millones de pesos en bancos europeos.

