De CFE y 1988

En 1988 el movimiento del Frente Democrático Nacional (FDN) compitió la elección presidencial al PRI: “El FDN fue una coalición políticas creada en 1988 para disputar las elecciones presidenciales de ese año, y fue el antecedente inmediato del Partido de la Revolución Democrática. Era resultado de una aglutinación de pequeñas fuerzas políticas de centro-izquierda y de izquierda con una corriente disidente del PRI. Su candidato fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano” (Wikipedia). Ese mismo año, meses después, el FDN y los partidos que aglutinaba postularon a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la gubernatura de Tabasco.

En esa elección presidencial el órgano electoral era la Comisión Federal Electoral (CFE): “Entre 1951 a 1988 la CFE fue el organismo que buscó garantizar la legalidad, transparencia y limpieza en la organización de los comicios del país, sin duda, un ente que marcó la historia de la democracia e institucionalización de las autoridades electores en México” (Documentos de la CFE resguardados en el Archivo General de la Nación, desde sus inicios hasta su desaparición). El presidente de la CFE era el Secretario de Gobernación: “La comisión estaba formada por un comisionado del poder ejecutivo, el Secretario de Gobernación de turno quien fungía de presidente de la misma. Además había dos representantes del poder legislativo, que eran un diputado y un senador seleccionados ya fuera por sus respectivas cámaras o por la Comisión Permanente. También contaba con un representante de cada partido político y un notario público seleccionado por la comisión desempañando la función de secretario”. Entonces, en 1988 durante la elección presidencial, cuestionada hasta la fecha incluso por el mismo Presidente López Obrador, el presidente de la CFE era Manuel Bartlett Díaz. Una vez investido Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari nombró, a partir del 1° de diciembre de 1988, Secretario de Educación Pública (SEP) al expresidente de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. Por un lado, fue cuestionado y adjetivado como delincuente electoral por la izquierda por su función electoral; y, a los pocos meses fue reconocido por el presidente Salinas de Gortari para encabezar la educación pública en México.

En París, durante fines de la década de los ochenta, en la Ciudad Universitaria, en la residencia de México (Maison du Mexique) se reunían los estudiantes de posgrado que vivían en la casas estudiantiles de los diferentes países. En 1989la visitó Manuel Bartlett Díaz, Secretario de la SEP. Durante los festejos del bicentenario de la Revolución Francesa. Entre los estudiantes estaban representadas las diversas tendencias políticas en México. Unos apoyaban al Secretario de SEP, otros lo descalificaban por su actuación electoral en 1988. En medio de la discusión se llegó a un acuerdo y cada uno expondría sus opiniones al secretario, respetando su envestidura. Finalmente, Bartlett estuvo con los estudiantes y hubo una discusión con la participación de la mayoría de los asistentes. Hoy, Manuel Bartlett es parte fundamental del gobierno del Presidente López Obrador. Lejos quedaron las impugnaciones de 1988. Así es la democracia: deciden los votos quien ejerce la representación política, ayer y hoy.

En febrero del año pasado el Presidente López Obrador nombró titular de la SEP a Delfina Gómez Álvarez. Ella fue excandidata de Morena a gobernador del Estado de México en 2017, perdió esa elección. Antes fue presidente municipal de Texcoco del 1° de enero de 2013 al 13 de marzo de 2015, renunció antes del fin de su gestión para ser candidata a diputada federal y ganó. El pasado miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa que el INE (actual órgano autónomo de Estado encargado de las elecciones en México) le aplicó a Morena por el caso de Texcoco. La multa la aprobó el INE el pasado 3 de septiembre, por 4.5 millones de pesos: por considerar ilegal la retención del salario de burócratas –entre 2013 y 2015, cuando la actual Secretaria de SEP, Delfina Gómez fue Alcaldesa de Texcoco (“para beneficiar a Morena, cuando aún no tenía su registro como partido político”). No puede dejarse de observarse un cierto paralelismo en la acción política de dos secretarios de SEP y su acción electoral. Lo cierto es que la Sala Superior del Tribunal dictaminó en su sentencia que la ahora titular de la SEP no se benefició de esas cuotas. Igual que la actuación de Bartlett como presidente de la CFE en 1988 nunca fue juzgada irregular, ni que él se haya beneficiado. Paralelismos entre dos años, 1988 y 2022, y las designaciones de dos presidentes: Salinas de Gortari y López Obrador.