De COVID 19 en Sinaloa

La pandemia COVID 19 sigue. Ahora se tiene información de una nueva variante, Omicron. Aún la Organización Mundial de la Salud no determina los peligros que puede tener en cuanto a la prevención que pueden ofrecer las vacunas aprobadas contra esa variante, ni el grado de peligro de la infección de esta nueva cepa. En tanto las autoridades de salud de las Naciones Unidas y de México definen las características de malignidad de esta nueva variante es deber de todos las ciudadanas y ciudadanos cuidarse y cuidar a los infantes bajo su custodia y guarda. La pandemia está aquí, en México y Sinaloa.

Para muestra baste un análisis comparado del número de casos activos que ha reportado la Secretaría de Salud de Sinaloa durante este mes de noviembre. Comparando el número de casos activos durante este mes de noviembre, el 27 con el 1°, hay una disminución del 8%. Por otro lado, si se compara el mismo 27 con el día que se reportaron menos casos activos por la Secretaría de Salud estatal, el 8, el incremento es del 67%. Sin embargo, una alarma es que del 16 al 27 hubo un aumento del 38% de casos activos de COVID 19 en el estado. Si se compara el 26 de noviembre con el día de menos casos el incremento es del 72%. Asimismo, si se compara esa fecha con el 16 de noviembre el aumento es del 48%. Estas comparaciones demuestran que el riesgo de la pandemia persiste, y, sobre todo que en Sinaloa los porcentajes muestran que en Sinaloa el riesgo de un rebrote de la pandemia está ahí. Pensar que ya nada pasa, que el COVID ya está controlado, es una incoherencia mental y social.

Del semáforo de riesgo epidémico COVID 19

Otro dato es la medición del riesgo epidemiológico de la Secretaría de Salud del gobierno federal: Del15 al 28 de noviembre todas las entidades federativas del país estaban en color verde, menos Baja California que estuvo en naranja. Sin embargo, la confianza, la relajación de las medidas de cuidado y el inicio del invierno hicieron que el semáforo COVID 19 cambiara para la siguiente quincena: Del 29 de noviembre al 12 de diciembre 27 estados quedan en verde y cinco en amarillo. Baja California pasa de naranja a amarillo. Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur pasan de verde a amarillo. Este mapa de la República mexicana permite apreciar como el color amarillo viene bajando en el país, del norte al sur.

De denuncia de un periodista

El pasado miércoles 24 de noviembre el periodista, Felipe Guerrero, presentó ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) una denuncia porque atentaron contra él por su labor como comunicador. EL DEBATE publicó la noticia: “El periodista de Mazatlán, Sinaloa, Felipe Guerrero acudió ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado en la zona sur, para interponer una denuncia contra quien o quienes resulten responsables, de calumnias, difamación, injurias, daño moral y daño profesional” (24/Nov/2021). Es de gran valor cívico el hecho de que Felipe Guerrero haya presentado la denuncia. No deja en los vericuetos de las redes sociales su protesta. No. La elevó al ente autónomo de Estado encargado de la procurar la justicia cuándo hay violación a los derechos de los ciudadanos. En su página la FGE de Sinaloa dice: “Esta Institución tiene a su cargo: Recibir denuncias y querellas sobre hechos consumados que pudieran constituir delitos. Realizar investigaciones para acreditar los delitos e identificar a los probables responsables. Perseguir a los delincuentes, solicitando a los jueces competentes la sanción penal correspondiente”. Ahora es a la FGE de Sinaloa presentar, ante el juzgado correspondiente, las averiguaciones del agravio que señala el periodista Felipe Guerrero.

Párrafos: De cuándo vinieron…

En estos tiempos de incertidumbre, por varias señalas de lo público, van unas líneas publicadas aquí en EL DEBATE en enero de 2018, que también refieren a otras de 2017: “Esos recuerdos de lo que mi padre me contaba pasaron en un México autoritario. Hoy, los mexicanos hemos construido un régimen democrático. Dónde los votos cuentan. Hay elecciones y gana el que más votos tiene. Pero la congruencia y la honestidad siguen siendo valor en la política, la familia, las relaciones amorosas y en toda la acción social. Van estas líneas, publicadas hace casi un año, para aquellos que sientan que son rentables electoralmente, para aquellos que piensen que pueden. Ellos van a decidir. El 1 de junio, los ciudadanos van a votar” (EL DEBATE, 28/Ene/2018): “En los setenta se popularizaron unos versos, que se atribuyeron a Bertolt Brecht, pues él era la imagen del artista comprometido, el intelectual revolucionario que con su arte lograría crear la conciencia de clase del proletariado y despertarlo para hacer la revolución. En realidad no eran de su autoría, sino de Martin Niemöller, un alemán luchador antinazi y pastor luterano. El texto dice: “Primero apresaron a los comunistas, y no dije nada porque yo no era un comunista. Luego se llevaron a los judíos, y no dije nada porque yo no era un judío. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era ni obrero ni sindicalista. Luego se llevaron a los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. Hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde, no había nadie más que pudiera protestar”. (EL DEBATE, Lecturas, 26/Feb/2017).