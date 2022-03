De COVID 19 y diabetes

audima

En un reciente investigación científica, publicada en la revista inglesa The Lancet Diabetes & Endocrinology, el 21 de marzo pasado, se demostró que una de las secuelas que puede producir la infección de COVID 19 es contraer diabetes (“Risks and burdens of incident diabetes in long COVID:

a cohort study” de los investigadores médicos, Yan Xie, Ziyad Al-Aly. El artículo completo pude ser consultado en este link: https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(22)00044-4/fulltext#seccestitle160 ).

El estudio puntualiza que los recuperados de COVID-19 tienen más probabilidad de ser diagnosticados con diabetes en comparación con los que nunca se infectaron; comprobando que el virus del SARS-CoV-2 va más allá de los problemas respiratorios, confusión mental o fatiga. La investigación hace constar que los casos de esa enfermedad han aumentado en personas contagiadas de COVID 19. Aún si las personas, durante su contagio, de presentaron efectos leves, moderados o graves de COVID-19, incluso si fueron asintomáticos.

Al final la investigación señala: “En conclusión, sugerimos que en la fase post-aguda de la enfermedad, las personas con COVID-19 exhibieron un aumento el riesgo y la carga de la diabetes, y el uso de antihiperglucemiantes. Los riesgos y las cargas eran evidentes entre quienes no fueron hospitalizados durante la fase aguda de la infección y aumentó de acuerdo con la severidad de la infección aguda representada por el entorno de atención (no hospitalizado, hospitalizado e ingresado en cuidados intensivos cuidado). En conjunto, la evidencia actual sugiere que la diabetes es una faceta del largo y multifacético síndrome COVID y que las estrategias de atención post-aguda de las personas con COVID-19 debe incluir identificación y manejo de la diabetes”. Aún quedan muchas lagunas a descifrar en los efectos en el cuerpo humano de la pandemia, lo reconoce el mismo estudio. Lo que es concluyente, es que PUEDE hacer que se desarrolle diabetes y que esa probabilidad aumenta de acuerdo a la gravedad con que se sufrió el contagio.

De diabetes y sobrepeso en México

El número exacto de personas con diabetes en el país es algo que no es fácil encontrar. El INEGI publica el reporte más actualizado a partir encuestas de 2018: “En México, durante 2018 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición había 82 767 605 personas de 20 años y más en el país, de las cuales 10.32% reportaron (8 542 718) contar con un diagnóstico médico previo de diabetes mellitus” (Comunicado de prensa del INEGI, “Estadísticas a propósito del día mundial de la diabetes”, 12/Nov/2021). A esto hay que sumar todas y todos los mexicanos que se sumaron a partir de 2018, los no diagnosticados, más los infantes y adolescentes menores de 20 años.

Llegar a una cifra superior al 10% de la población mexicana con diabetes es algo muy probable. Especialmente si se considera que México, en obesidad y sobrepeso, tiene uno de los primeros lugares en el planeta. “…el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una epidemia que afecta a uno de cada tres adolescentes y niños, y a siete de cada diez adultos en nuestro país” (Instituto Nacional de Salud Pública, “La obesidad en México. Estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control”, 2018).

Estos problemas de salud están a la base inmediata del origen de diabetes y enfermedades del corazón. La pandemia COVID 19 sin duda ha afectado la capacidad del Estado mexicano para atender el problema de obesidad y sobrepeso, así como el aumento de estas dos enfermedades. Tan sólo baste revisar como el confinamiento sin duda afectó la ingesta de alimentos chatarra, por ejemplo. No todo puede ser responsabilidad del Estado y sus instituciones, diferentes niveles de gobierno incluidos. Es una responsabilidad de cada ciudadana y ciudadano, y, muy importante, una gran responsabilidad de aquellos mayores de edad que tienen bajo su custodia y guarda infantes mexicanos.

Párrafos: De diabetes y defunciones

En el reporte del INEGI de defunciones registradas de enero a junio de 2021 muestra como de 2020 a 2021 el exceso de mortalidad en México fue del 24% (enero-junio 2020: 469,284 – enero-junio 2021: 579,596). La mayor carga porcentual la tuvieron las defunciones por COVID 19, seguidas de las de enfermedades del corazón y diabetes mellitus. La realidad nos muestra como esas enfermedades, problema de salud nacional, están costando vidas de mexicanas y mexicanos. La pandemia está en curso de ser controlada, la vacunación continúa en todo el país. Sinaloa está en los primeros lugares de vacunas aplicadas. Ahora deberá hacerse frente desde el Estado mexicano y en Sinaloa, desde todos los frentes posibles, a la pandemia de obesidad y sobrepeso y de estas dos enfermedades que se le asocian. En esa lucha la academia, los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y todos los ciudadanos del país debemos estar inmiscuidos. Nadie debe quedar al margen. Las secuelas del COVID 19 encontradas por los científicos y publicadas en The Lancet deben ser un elemento más para reforzar esa lucha contra el sobrepeso y la obesidad, así como contra la diabetes y las enfermedades del corazón.