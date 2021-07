De Consejo de Salubridad General

En México hay una autoridad máxima en materia de salud: Es el Consejo de Salubridad General (CSG). Es el órgano que constitucionalmente define las políticas de salud del Estado mexicano. Dice en el artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XVI, lo siguiente del CSG:

“1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País”.

Por su parte, en la Ley General de Salud se establecen, como competencias del CSG, en su artículo 17, fracciones: VIII. Analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas de reformas o adiciones a las mismas, y; IX. Las demás que le correspondan conforme a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. Como se puede observar el CSG es la autoridad que decide las políticas del Estado mexicano para todas las entidades federativas en materia de salud.

DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

En el “ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias” del 14 de mayo de 2020, se puso en operación el Semáforo Epidemiológico de la pandemia covid-19. Este acuerdo lo firmó el secretario de Salud del gobierno federal en su calidad de presidente del CSG de México. Ahí se establecieron los colores y las restricciones de cada color para las actividades de los mexicanos en las entidades federativas. Asimismo, se señala que cada entidad tendrá un color asignado en ese semáforo y de acuerdo al color serán las restricciones que deberán tomar las autoridades de cada entidad federativa.

Ningún gobernador o la jefa de Gobierno de la Ciudad de México pueden definir el color del semáforo epidemiológico covid-19. Es el CSG el que define cada 15 días, o antes si es necesario, el color que corresponde a cada estado y a la Ciudad de México. El Acuerdo establece en el Artículo Segundo: “La estrategia consiste en la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, considerando las siguientes etapas”. Y, establece la Etapa 3: “Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas”.

Esa es la realidad normativa para el control y apertura de las actividades en México y sus entidades federativas: lo que decide el CSG en el semáforo epidemiológico covid-19.

PÁRRAFOS: DE SINALOA

Cada estado y la Ciudad de México deben acatar lo que dice el semáforo covid-19. La normatividad constitucional y legal no deja lugar a interpretaciones. En derecho se establece: “…existe el principio de derecho…de que lo que no está prohibido está permitido; sin embargo, no menos verídico resulta que los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe, a diferencia de lo que sucede con las autoridades, que no tienen más facultades que las que la ley les otorga” (Semanario Judicial de la Federación, 25105, 27 de junio de 2014). Así que las restricciones que pueden haber en Sinaloa están regidas por el semáforo epidemiológico que estable el CSG cada quince días. Los contagios han subido mucho en Sinaloa. Aquí en Lecturas, EL DEBATE, se analizaba el miércoles pasado la frialdad de los números. Entre el martes pasado y ayer sábado, en Sinaloa, hubo un incremento de 78% de pacientes activos. Es de esperar que el CSG tome en consideración ese y otros datos de la pandemia en Sinaloa, y entonces, faculte a las autoridades estatales y municipales, de acuerdo al color del semáforo que establezca para Sinaloa. Hoy, Sinaloa está en amarillo de acuerdo al CSG del Gobierno de México.

