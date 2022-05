audima

Es una obra de teatro de Felipe Santander de 1978. Estuvo montada, a fines de los setenta y principios de los ochenta, por más de 10 años en Teatro de la Juventud del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) de la Ciudad de México. La obra es una denuncia de la explotación de los campesinos mexicanos, dejándolos incluso sin los cultivos de autoconsumo por alinearlos a una cadena económica de producción. Se pudo ver la puesta en escena a principios de los ochenta. Van unas descripciones, que quizá, sólo quizá, puedan ir construyendo el análisis político del gobierno federal actual.

De inicios ochentas del siglo pasado

Cuando inician las funciones de El extensionista en el CREA, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tenía este desarrollo personal y profesional: “El 30 de marzo de 1980 se casó con Rocío Beltrán Medina…En 1982 nació su primer hijo, José Ramón López Beltrán. Ese mismo año fue coordinador de la campaña de Enrique González Pedrero a la gubernatura de Tabasco por el PRI. Luego de tomar posesión, el gobernador González Pedrero lo designó titular del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI. A principios de 1983 fue nombrado presidente del Comité estatal del PRI, cargo al que renunció en noviembre del mismo año por conflictos con sectores de ese partido…En 1984 viajó al Distrito Federal (CDMX) para asumir la Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor.” (Cita de Wikipedia).

Seguramente, al llegar a vivir a la Ciudad de México tuvo la oportunidad de ir al Teatro de la Juventud del CREA a ver la obra El extensionista. Cómo se puede observar, la experiencia política y electoral era evidente en ese funcionario público de 31 años, ya mando medio superior en el gobierno federal.

De los campesinos

Van dos fragmentos de El Extensionista:

Benito.- (Se rasca la cabeza). Pos, Benito piensa como el ingeniero cuando dice que debemos evitar un enfrentamiento armado con estas gentes. No estamos preparados. Se correría la sangre, inútilmente, y no es eso loque queremos. ¿O sí? (Murmullos desaprobados). Sin embargo, hay que estar alerta. Es la primera vez que les toca la de perder y no creo que les guste, ni que se vayan a quedar tan tranquilos. Vale pensar, ¿cómo se van a desquitar? Benito no lo sabe todavía: a lo mejor cobrándose a lo “chino” con la próxima cosecha, o presionándonos con el asunto ese de la tenencia... tienen tantas maneras de hacerlo... Y nosotros, ¿qué tenemos para defendernos? Sólo nuestras manos y este algodón que estamos levantando. Y pregunto, ¿qué vamos a hacer cuando lo vendamos? ¿Comprar alcohol para embrutecernos, o un aparato de televisión? ¿Para después ir a mendigarles por crédito otra vez? (la gente desaprueba) ¿O comprar, antes que nada, el grano que necesitamos pa’ comer y pa’ la resiembra?

JUANCHO.- Lo que necesitamos antes que nada (Los demás lo aprueban). ¡Podemos comprar maíz pa’ todo el año…! Y hasta unos animalitos que nos sirvan de sostén pa´guantar nos en las malas, y que venga lo que venga no nos vuelvan a agarrar por hambre. Porque así, mientras les llevemos un año de ventaja, ¡nos hacen los purititos mandados! (Acuerdo general)

De discurso presidencial

Entre las acciones para combatir la inflación la presidencia de la república ha implementado las “Jornadas de producción para el autoconsumo”. Van unas citas del presidente López Obrador de su discurso en la presentación de este programa el pasado 15 de mayo: “¿De qué se trata? Bueno, es iniciar una campaña para impulsar la actividad productiva en el campo, de manera específica el producir para el autoconsumo y producir maíz, frijol, los alimentos básicos… ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque hace falta avanzar más en la autosuficiencia alimentaria…debemos producir lo que consumimos...todavía la gente siembra y guarda su maíz y guarda el frijol...Eso hay que reforzarlo, porque es el maíz, pero también es la gallina, el pollo y los huevos, los animales del patio, los cerdos, todo lo que se puede engordar utilizando el maíz. ¿Qué estamos pensando? Pues que el programa Sembrando Vida se oriente a básicos o que se vayan intercalando cultivos, que, si están sembrando café, si están sembrando cítricos, naranja, limón, árboles frutales, ahí siembren maíz…es nuestro alimento principal…tenemos que orientarnos al maíz. Desde luego, también el frijol; también arroz…tenemos que producir más y pensar en el autoconsumo…Vamos a darle prioridad a los dos millones de productores (del) programa de Producción para el Bienestar…y desde luego…Sembrando Vida y otros programas del campo...” (Presidencia de la República, versión estenográfica, 15/Mayo/2022).

Párrafos: De paralelismos

Más de cuarenta años después, la identidad de la obra de teatro, El extensionista, con la presentación del presidente López Obrador del programa de autoconsumo es indiscutible. A seguir analizando.