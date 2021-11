De INEGI y defunciones en 2020

Después de los datos preliminares de las características de las defunciones en el país, de enero a agosto 2020, que publicó en enero de este año el INEGI, el 28 de octubre pasado publicó los datos completos para 2020. En ese informe estadístico queda registrada la letalidad de la pandemia COVID 19.

En 2019 el INEGI registró 747,784 defunciones. En 2020 el registro estadístico es de 1’086,743. La diferencia es de casi 339 mil muertes adicionales de un año al otro. Lo que representa un incremento de mortalidad del 45% de un año al otro. Prácticamente murió una persona más en México en 2020, por cada dos que murieron en 2019. En este incremento está altamente centrado en los fallecimientos por COVID 19. INEGI reporta por 200,256 muertes por la pandemia. Lo que representa el 59% de las muertes adicionales de un año al otro.

En tres enfermedades está concentrado el 40% de los 339 mil muertes adicionales de 2019 a 2020: Enfermedades del corazón, diabetes mellitus e influenza y neumonía. En la primera hubo 62,663 adicionales que representó un incremento del 40% más de un año al otro. En la segunda hubo 46,665 defunciones más representando un incremento anual de 45%. Y, en la tercera la cifra de aumento fue de 27,020 que tuvo el mayor incremento anual, 87%. En el total del incremento de defunciones de 2019 a 2020, 339 mil defunciones, las enfermedades del corazón representaron el 18%, la diabetes mellitus el 14%, y, la influenza y neumonía el 8%.

De mortalidad de COVID 19

Además de las 200 mil defunciones registradas por INEGI por COVID 19 están las adicionales de un año al otro por las causas concentradas en esos tres padecimientos. Como se puede observar, la conclusión es que la comorbilidad de esas tres enfermedades, en medio de la pandemia, hizo más frágil la vida de quienes las padecen. Prácticamente más de 136 mil mexicanas y mexicanos que sufrían estas tres afectaciones murieron de más en 2020 que en 2019. Además, son enfermedades que una vez que se sufre infección de COVID 19 aumentan su letalidad. Cabe la interrogante siguiente, a investigar científicamente en el área médica: ¿qué relación hubo entre esas 136 mil defunciones adicionales en 2020 y las infecciones de COVID 19?

Mientras no se conteste esa pregunta queda la posibilidad de la hipótesis de que las 136 defunciones adicionales, de un año al otro, de esas tres enfermedades fueron asociadas a COVID 19. Lo cual aumentaría la cifra, oficial, de 200 mil a 346 mil muertes por la pandemia. O bien, otra hipótesis puede ser que la pandemia adelantó la muerte de enfermos con esos padecimientos. Las dos hipótesis deberán ser investigadas y encontrar el resultado. Es el fin de la vida de cientos de miles de mexicanas y mexicanos lo que está en los registros del INEGI.

Párrafos: De buena noticia

Las cifras de vacunación del gobierno federal, afortunadamente al alza cada día, dan la certeza que la pandemia COVID 19 está siendo controlada en México. Lo cual se ve reflejado en la baja constante de los fallecimientos en el país por la pandemia. El trabajo de la Secretaría de Salud del gobierno federal en coordinación con las de los estados de la República en materia de vacunación están mostrando que la pandemia pude ser detenida en su vertiente mortal. Esa es una buena noticia que no debe soslayarse. Las mujeres y hombres del sector salud de México y Sinaloa han hecho un esfuerzo heroico para hacer frente a la pandemia. Ellos son la muestra de la grandeza de México. Otra buena noticia es que en el renglón de homicidios dolosos en el país hubo de 2019 a 2020, según las cifras del INEGI, un incremento de sólo 0.3%. Por supuesto no debe de quedar ningún homicidio doloso sin resolver por las autoridades de procuración de justicia y dictar sentencia el sistema judicial. Pero que el gobierno federal y los de las entidades federativas tengan sin crecimiento esa variable de la violencia y el crimen organizado no debe dejar se señalarse como una buena noticia. Como referencia baste la comparación de que todos los homicidios dolosos reportados por el INEGI representan sólo el 24% de los fallecimientos por diabetes mellitus en 2020 y el 17% de las que ocasionaron las enfermedades del corazón.