De Murakami

Para mi madre, siempre

Esto pasó hace varios meses. En medio del laboratorio, con Riguito, se le dice cuando la Química prepara la inyección y él comienza a compungirse y se le llenan de lágrimas los ojos. Entonces, se le dice la frase de Haruki Murakami: “El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional” (De su libro: De que hablo cuando hablo de correr). Hace unas semanas, cuando se fue a hacer los exámenes de la rutina anual, se llegó al mismo laboratorio. Al tocar el turno, salió la misma Química y comentó: mira, es el papá de Riguito, el de la frase…“el dolor y el sufrimiento, ¿cómo dice?”.

Entonces se le agradeció que recordara al más pequeño, pero se le acotó, se le dijo la cita completa y su autor. Al día siguiente, de parte de hijo y papá, se le regaló el libro. Desde más pequeño, se le repite esa frase cuando lo vacunan o tiene que ser inyectado. Incluso en una ocasión vio una joven llorar en una banca. Se acercó a ella y le repitió la frase. La muchacha se sonrió y enjugó las lágrimas. Igual, se le dijo la cita completa y recomendó leer el libro. Así, la literatura va acompañando los días, las alegrías y las penas. Así cada atardecer que se puede estar juntos se oye el grito infantil: “Adiós señor Sol, nos vemos mañana”.

DEL MIEDO

Apenas empezaban las noticias de la pandemia, cuando se publicó esto aquí en Lecturas, EL DEBATE: “Juntos hemos descubierto porque el miedo no existe. Sólo hay precaución, atención y cuidado. Así lo hemos vivido, desde un pequeño bebé caminando de mi mano primero en la barda de la jardinera. Luego, tú solo, conmigo a tu lado. Hoy, corres en el jardín y el malecón, brincando con precaución los obstáculos, describiéndolos con atención cada uno, y sobre todo, cuidándote en tus corridas y paseos. Esas tardes corriendo los dos, me vas enseñando cada una de estas cosas, que tú solo a tus pequeños cuatro años, ya haces y descubres con precaución, atención y cuidado. La confianza la estás construyendo, y sí, nunca voy a defraudarte, ahí como la luna, estaré siempre” (15/Abr/2020). Luego vinieron las dos infecciones de covid-19. Y se le prometió que nos cuidaríamos para evitar enfermar. Se ha logrado. Ahí van los días y se sigue sin caer enfermo.

Ahora de cinco años y medio. En la playa, mientras mirábamos la puesta del Sol, él brincaba de la barda del mirador a la playa, en una de las veces mientras subía las escaleras, oyó a una mamá decirle a un joven que no le diera miedo, que viera al niño brincar. Entonces, él se acercó al joven y le compartió: “el miedo no existe, sólo hay precaución, atención y cuidado”. Flexionó sus cortas piernas y saltó a la arena. Al rato, el joven saltaba con él. Igual pasa en las veredas de los montes mientras vamos en la bicicleta de montaña. Busca brincar y atravesar las piedras, pero consciente, y repite en voz alta mirándonos: “precaución, atención y cuidado”. Así, junto con la síntesis de muchos libros de filosofía (desde Aristóteles hasta Nietzsche) puede legarse unas ideas y pensamientos. Pero sólo para que ellos lean, y aprendan a buscar en los libros el reflejo de sus sentimientos.

Nada suple lo que se lee. Es lo que cada uno va interiorizando y construyendo con su propia vivencia. No hay que dejar de lado el buscar que los niños lean. Aprendan a acercarse a los libros. Luego, ellos solos irán descubriendo sus propios caminos. Queda para la próxima entrega la propuesta de una amble lectora: “Haz recomendaciones para niños, también hay clásicos contemporáneos que no se deben omitir, ustedes tienen un buen acervo infantil”.

PÁRRAFOS: DE COVID-19

Cada día alguien del entorno familiar o social resulta positivo a las pruebas. Es una certeza para los sinaloenses. No queda de otra que seguir cuidándose. Dejar el cuidado de cada uno a las autoridades, no es la solución. Es una participación de cada ciudadano en su cuidado y el de su entorno familiar y social. Mientras se sigan las indicaciones de cuidado e higiene se puede mantener el virus alejado del cuerpo. En caso contrario es muy probable que le infecte su cuerpo. El uso del cubrebocas debe ser algo que esté en la acción social de cada uno. No puede ser desestimado pues la infección del virus será inminente. La vacuna será algo que protegerá el cuerpo, sin duda, pero no debe de dejarse de observar las medidas de higiene y el uso del cubrebocas. Punto.

