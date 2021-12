De Ómicron

El último reporte de la Organización Mundial de la Salud (1°/Dic/2021) sobre la nueva cepa del coronavirus, Ómicron, dice en cuanto a la “gravedad de la enfermedad: todavía se desconoce si el cuadro clínico de la infección por la variante Ómicron es más grave que el ocasionado por otras variantes, incluida la delta”. Informa que los estudios epidemiológicos y científicos siguen realizándose para establecer los niveles de peligrosidad de esta nueva variante del covid-19. Finalmente, el reporte referido de la OMS insiste al final en la prevención a nivel mundial: “Las medidas más eficaces que toda persona puede tomar para reducir la propagación del virus causante de la covid-19 son mantenerse a una distancia de al menos un metro de las demás personas, llevar una mascarilla bien ajustada, abrir las ventanas para ventilar las estancias, evitar los lugares abarrotados o poco ventilados, mantener limpias las manos, toser y estornudar en la flexura del codo o en un pañuelo desechable y vacunarse cuando les llegue el turno”.

No debe bajarse la guardia, la pandemia sigue, es deber de los ciudadanos cuidarse y cuidar a los infantes bajo su custodia y guarda.

DE INSEGURIDAD Y PANDEMIA

Estas son sólo algunas notas publicadas en EL DEBATE: (1) De 4 balazos fue asesinada la mujer hallada en carretera de Culiacán. Minutos antes de las 4 de la tarde de este sábado 4 de diciembre, se reportó a los números de emergencia la presencia de un cuerpo envuelto en una bolsa de plástico negro a orillas de la carretera Sanalona, aproximadamente a siete kilómetros del poblado de Arroyo Grande, en Culiacán (EL DEBATE, 4/Dic/2021). (2) “¡Macabro hallazgo! Localizan cuerpos desmembrados en 9 bolsas en Fresnillo, Zacatecas. Nueve bolsas de plástico negras con restos humanos fueron encontradas esta tarde en calles de la cabecera municipal de Fresnillo, Zacatecas, movilizando a corporaciones de seguridad pública estatal y federal” (EL DEBATE, 4/Dic/2021). “Dejan cuatro cuerpos desmembrados y un mensaje de amenaza hacia un policía en Veracruz. Sobre la carretera federal a Paso del Macho en Atoyac, Veracruz personas desconocidas arrojaron cuatro cuerpos desmembrados junto con un mensaje amenazante dirigido a un policía municipal de apodo El Pokemon” (EL DEBATE, 4/Dic/2021).

Por otro lado, uno de los avisos del gobierno federal sobre la cepa Ómicron es: “Gobierno de México pide evitar viajes no esenciales ante Ómicron. La Secretaría de Salud federal, a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la dirección general de Epidemiología, emitió un nivel de riesgo 3 (alto) para viajes internacionales, por lo que pidió a la población no realizar viajes no esenciales para evitar contagios. En el “Aviso Preventivo de Viajes Internacionales por pandemia de covid-19”, explicó la dependencia, obedece al incremento de casos en la región europea y al diagnóstico de nueva variante de preocupación Ómicron en diversos países… Entre las recomendaciones emitidas por el Estado mexicano para viajeros están que durante el viaje se mantenga informado de la situación en su destino; realizar higiene de manos con frecuencia (usar agua y jabón durante al menos 20 segundos, también usar soluciones con alcohol al 70% para la higiene de manos) y evitar en lo posible tocarse la cara” (EL DEBATE, 3/Dic/2021). Ayer, el gobernador de Sinaloa declaró que “Sinaloa «blindará» sus límites territoriales ante Ómicron. El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que se contempla «blindar» los límites de Sinaloa con filtros sanitarios para reducir los riesgos de contagio ante la variante Ómicron del SARS-CoV-2” (Portal Luz Noticias, 4/Dic/2021).

PÁRRAFOS: DE EFECTOS AL TURISMO

Tanto las noticias de inseguridad pública a nivel nacional y en Sinaloa, así como las medidas restrictivas de desplazamiento como prevención contra la pandemia covid-19 y la nueva cepa Ómicron que están anunciando las autoridades nacionales y el gobernador de Sinaloa es probable tengan efectos negativos en el turismo en México y Sinaloa. Aquí el gobernador incluso hizo un llamado preventivo: “… mediante los filtros sanitarios también se pretende contrarrestar la presencia de otras enfermedades virales que surgen durante la temporada invernal, ello principalmente a partir de la revisión médica de personas que ingresen o salgan de la entidad…Rocha Moya hizo un llamado a la ciudadanía para que se cuiden, ya que en época de frío es más proclive contagiarse con el virus, cualquiera que sea la modalidad”. Como se puede ver el efecto sobre el flujo de visitantes a Sinaloa puede ser negativo una vez instalados los filtros sanitarios. Pero a quienes logren pasar los filtros e ingresar a Sinaloa no deberán de desatender las medidas de higiene y cuidado. Y esto, a reserva de que no se presente un escenario más restrictivo de movilidad, en México y Sinaloa, en los próximos días por la pandemia covid-19.