De “Papá cuéntame otra vez”

En medio de la calle, en Mazatlán, se acerca al carro un hombre cargando a un infante, del otro lado del carro una mujer carga a otro. Piden comida. El más pequeño, Riguito, pregunta porque están ahí, si el sol está derritiendo. Se le explica que están sin trabajo, que van a los USA a buscarlo y están de paso por Mazatlán. Apenas tiene cinco años, sólo se atina a decirle que él debe leer mucho para que siempre tenga trabajo y le enseñe a leer a los otros. Entonces, viene el recuerdo de nuestro padre y la canción de Ismael Serrano que aquí se ha citado: “Tiempo de recuentos, balances y añoranzas, en “Papá cuéntame otra vez”, el hijo le pide al padre que haga de nuevo el relato de aquellos años de revuelta, del mayo de 1968. De la ocupación de La Sorbonne. Le pide le cuente “esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia, y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo”. Empieza la nostalgia a calar hondo. Sólo dos poster estaban colgados en el cuarto del departamento de la Ciudad de México: dos rostros, el del Che Guevara y el de Bertrand Russel. Se quería seguir soñando, creer que podía llegar la revolución. Serrano tiene toda la razón, nadie se atrevió a tomar ese fusil de nuevo.

Cada quien tiene en su memoria ese día: el del fin de la ilusión. Fue, en particular, la renuncia a las juventudes del Partido Comunista (PC), porque el delegado del Comité Central calificó de pequeño burgués la propuesta de alfabetizar, cómo en Cuba. “Compañero, la directriz es primero lograr las condiciones objetivas para la lucha proletaria, después las subjetivas”. La respuesta fue: “Ya sé que el Che en sus Obras Revolucionarias sostuvo, y cité, “la revolución no la harán quienes tienen la espalda corva en los surcos”. Pero debemos de enseñar a leer y escribir a los compañeros campesinos y proletarios”. El delegado sólo repitió la orden. Ahí, se abandonó todo intento en el PC, y a partir de ese día, sin duda, se acabó la ilusión, la quimera, el sueño. Llegó la realidad: el PRI, el apoyo del líder de la CROC, luego, empezar clases en la Facultad de Economía de la UNAM. Ahí vino la realidad de la teoría del valor marxista y su capítulo 24, tomo I, “De la acumulación originaria”.

En la canción, el joven pide al padre le cuente por qué, “tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa”. Se opera un cambio, del panfleto de Lenin “qué hacer”, a un demoledor “qué pasó”. Se recuerda como los versos de Octavio Paz pesaron y pesan como concreto, pero son: “frases inmortales grabadas por la luz en puros bloques de asombro”. Desde entonces, siguiendo a Paz, no ha quedado más que seguir en la angustia, la inmanencia, el eterno retorno, el tiro de dados continuo: “Hoy lucho a solas con una palabra. La que me pertenece, a la que pertenezco: ¿cara o cruz, águila o sol?”

Algunas noches, en medio de la soledad y el recuerdo, suena la canción de Serrano: “Fue muy dura la derrota: todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas”. En medio de esas añoranzas y las endorfinas del ejercicio nocturno, se oyen las estrofas de la canción: “pero tiene que llover aún sigue sucia la plaza”. Y ahora, la nostalgia ya no es Paz, Spinoza ni Nietzsche. Es sólo un penar grande, en medio del cielo estrellado, la caminata nocturna solitaria, hay la certeza de que ese momento es lo único que hay, porque, “sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual: las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más…” (Lecturas, EL DEBATE, 25/Mar/2018).

PÁRRAFOS: DE LA LUCHA QUE CONTINÚA

También, esa familia pidiendo comida en un semáforo, de paso a buscar una mejor vida en los USA, recuerda que la lucha debe continuar, porque los otros lean. Décadas en las aulas se insistió. Vendrán otros lugares para seguir haciéndolo. También, nunca hay que olvidar que primero estuvo el trabajo por la transición, construcción y consolidación de la democracia. Hoy, el régimen democrático es lo único nos levanta y da una luz en el presente y futuro. Es lo que nos mantiene libres como sociedad. Y eso, NUNCA hay que dejarlo. Hay que seguir luchando por la democracia, la libertad y la igualdad. Sino todo se puede volver, simplemente, “más feo”.