De ¿Quién soy?

En 1970 el cantante francés, Danyel Gerard lanzó su disco “Buterfly” (mariposa). Incluye una canción titulada “Qui je suis?” (¿Quién soy?). Son los años después de mayo 1968. El movimiento existencialista. Los filósofos, artistas e intelectuales franceses buscaban encontrar una salida a la dictadura estaliniana. Una vía que empieza a construir el Partido Socialista, para llegar a la Presidencia con François Mitterrand en 1981.

En este mes de mayo que ya nos anuncia el verano, el regreso al mar, a las olas. Después de un año alejado por la pandemia y las instrucciones de los médicos. Un amigo compartió el recuerdo de esta canción de Danyel Gerard. Va, amables lectores, una traducción. Para no olvidar que recomenzamos, todos los días, mientras se pueda oír el hoy infantil grito: “adiós señor Sol, nos vemos mañana”. Y, mañana, el juvenil grito surfeando una ola o bajando una montaña en bicicleta. Después, igual, seguir recomenzando.

DE QUI JE SUIS?

“¿Quién soy, o bien, quién era? Realmente es demasiado preguntarme, después de mucho tiempo, lo he olvidado. ¿De dónde vengo o bien a dónde voy?”. Primero la pregunta existencial. El volver a preguntar el destino, la acción a seguir. En ese tiempo que empieza cada día.

“El camino que he tomé estaba muy lejos de estar soleado. Ese cuadro es mi vida pasada. Mi presente va todo a borrar. Es necesario siempre recomenzar”. Todos los días volver a empezar. No dejar de levantarse es la consigna. Porque a veces no sale el Sol, pero ahí está, y, lo veremos mañana.

“¿A quién amaba? ¿A quién ya no amó más? Realmente, mi corazón no sabe más, pues por el amor él ha palpitado mucho. ¿Quién me odia? ¿Quién me quiere bien? ¿Quién vendrá a comer en mi mano, como en los días en que yo tenía pan?”. El recuento de los sentimientos que han acompañado la vida. En los buenos y en los malos tiempos.

“Ese cuadro es mi vida pasada. Mi presente va todo a borrar. Es necesario siempre recomenzar”. No dejar de volver a empezar. Todos los días. Siempre. Ese es el único siempre que hay: volver a despertar.

“¿A quién espero? ¿Quién no me espera? ¿En alguna parte quien no está ahí? ¿En alguna parte donde yo no iré. ¿Estoy en un error o tengo la razón de esperar una solución? La respuesta a esta pregunta: “To be or not to be? Ese cuadro es mi vida pasada. Mi presente va todo a borrar. Es necesario siempre recomenzar”.

”.La cita de Shakespeare sienta la declaración del sentido de la lucha. Pero es la certeza que al recomenzar se es. Y así sigue, hasta hoy, décadas después, acompañando las noches y las mañanas la certeza de que se recomienza todos los días. Porque hay la certeza de quiénes están. A los demás, agradecimiento y un recuerdo. Por los que sí están: “es necesario volver a recomenzar”.

DE EXALUMNA Y FE DE ERRATAS

En la edición del miércoles se tuvo un error en el nombre de la alumna que logró aprobar su examen de grado de Maestría con la tesis: “Análisis de motivos y variables sociodemográficas asociadas a la decisión de abortar en las adolescentes de 15 a 19 años, en Mazatlán, Sinaloa.” El nombre correcto de la nueva maestra es María Antonieta Montoya Torres. Va de nuevo, una felicitación.

PÁRRAFOS: DE ELECCIONES Y VOTO

El domingo 6 de junio habrá elecciones en Sinaloa. Será electo un nuevo gobernador, 18 presidentes municipales y 40 diputados (24 de mayoría relativa y al Congreso del Estado en el proceso electoral local. Asimismo, en el proceso electoral federal se elegirán en Sinaloa 7 diputados federales. Ese día todos los ciudadanos sinaloenses podrán emitir su voto. Y los candidatos que obtengan la mayoría de los votos serán los que ganen la elección. Esa es la única forma en que un candidato puede ganar: con la mayoría de los votos. Así será, en tanto y en cuanto, México tenga un régimen político democrático. Y ese el régimen que tiene hoy nuestro país y Sinaloa. Así que el 6 de junio estarán en las casillas lo ciudadanos y ellos decidirán, con su voto, quién va a gobernar y legislar en Sinaloa y en México.