De Revueltas y su nieto

Desde la preparatoria en El Colegio Madrid, Juan Cristóbal se negaba a aceptar el dogmatismo de la izquierda. Recomendó libros que hicieron dejarla de lado esa vertiente política. Recomendar es un juicio benevolente para los adjetivos que nos echaba encima a las lecturas soviéticas y dogmáticas de izquierda. Su abuelo, José Revueltas, uno de los grandes intelectuales mexicanos, novelista y actor político. Ejemplo para generaciones de mexicanos: Luchó contra el autoritarismo del régimen político mexicano posrevolucionario y vivió su compromiso social hasta el final de su vida.

Juan Cristóbal fue uno de los que mostró el camino para irnos al Doctorado en París. Insistió en que había que buscar otras fronteras intelectuales. También regresó repatriado por Conacyt a ser profesor universitario, él de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Uno de sus últimos artículos científicos publicados lleva por título: “México, lecciones de las elecciones de 2021”, en la revisa Iberoamericana Quinqueecclesiensis. En ese texto hace una referencia a la visión de una izquierda europea que no conoce ni quiere aceptar de México y Latinoamérica, ya no están en la salida del arrancadero para sueños trasnochados de revoluciones hipotéticas. No aceptan que son sociedades contemporáneas que están asimiladas al capitalismo occidental. Dejamos de ser concejillos de India que pueden ser vistos desde una perspectiva euro centrista solamente.

De Sarte y Aaron

En estos momentos que la discusión política en México empezará a partir de la definición del Presupuesto 2022, luego de la reforma electríca, la consulta sobre la revocación de mandato. En fin, cuándo la democracia mexicana sigue vigente y el único compromiso de académicos, políticos y funcionarios públicos debe ser con la vigencia de la democracia como el régimen poltíico para los mexicanos, es oportuno revisar algunos puntos sobre la discusión ideológica. Va una cita del artículo citado del Profesor Juan Cristóbal Cruz Revueltas:

“Durante los primeros días del gobierno de Obrador el autor de estas líneas fue testigo cómo en Francia un célebre sociólogo, que ha dominado durante décadas en su área, no dudaba, desde el pedestal de su prestigioso seminario, en calificar a AMLO de “héroe de la izquierda”; en tanto que un conocido dirigente de izquierda francés, Jean-Luc Mélechon, juzgó el triunfo de AMLO como un buen presagio y se apresuró a cruzar el Atlántico para visitar al nuevo residente del Palacio Nacional de México y declarar que AMLO “… es para nosotros un símbolo de cambio fundamental por vía democrática” (Véase [en línea]: Forbes, México: https://www.forbes.com.mx/amlo-dialoga-con-jean-luc-melenchon-lider-de-francia-insumisa/ ).

“Una de las interrogantes de la historia reciente de México, todo menos anecdótica, es la de cómo AMLO pudo encarnar esta imagen de hombre de cambio y de renovación del país. Se entiende que los observadores de la izquierda francesa, aquella del “antes equivocarse con Sartre que tener razón con Raymond Aron” (como rezaba la célebre frase de la izquierda francesa de los años 60), poco o mal informados de la vida púbica mexicana e históricamente inclinados a idolatrar regímenes autoritarios o francamente totalitarios, pudieran hacer un juicio apresurado” (Iberoamericana Quinqueecclesiensis, Número 19, pp. 2021).

Hasta ahí la cita del Profesor Cruz Revuelta. Vale la pena leer su crítica del momento político mexicano. Lo que es indudable es que el reto para la ciudadanía mexicana seguirá siendo dar continuidad a la democracia como el régimen político que define la Constitución para México.

Párrafos: De bicicleta y primer carro

En medio de las veredas, se va en la bicicleta de montaña tan protegido como se puede. Pantalón y camisa de manga larga, lentes, rodilleras, guantes y casco. Ayer no hubo surf, tocó veredas con la bicicleta. Durante la ruta, había tramos en que otros ciclistas pasaban a mayor velocidad. En un descanso, se les alcanzó y le enseñaron como avisar cuándo fuera a alcanzar a otro ciclista y lo quisiera rebasar: “pista compa, pista compa”. Un día, no lejano, Riguito será el que les diga la frase a esos ciclistas cuándo vayan, ellos también, enseñando las veredas a sus pequeños hijos de cinco años. Al salir de las veredas rumbo a casa pregunta Riguito, el más pequeño, cuándo llegó el primer carro a Mazatlán. No se le pudo contestar, y haciendo uso de las redes sociales, se le dijo que le preguntará al Cronista de la Ciudad de Mazatlán, Profesor Enrique Vega Ayala. Después de llegar de los tacos, Riguito recibió el mensaje de respuesta del Cronista de Mazatlán: “Uno de los primeros automóviles que llegó a Mazatlán fue el del señor J.W. Jard en 1904”. Así son las veredas, la historia y la cultura, caminos que se van recorriendo cotidianamente.