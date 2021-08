De SEP y regreso a clases

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) es la agencia del gobierno federal encargada de impulsar la política de mejora regulatoria en el país. En su portal de anteproyectos el gobierno federal presenta las propuestas de regulaciones que va mandar a publicar al Diario Oficial de la Federación. Es un ejercicio de transparencia institucional, que en la presente administración del gobierno federal se ha respetado y observado.

En ese portal aparecen dos versiones de un proyecto de Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal para el regreso a clases presenciales. Los dos documentos se denominan en su archivo de Word: “ACUERDO SEP VAMOS DE REGRESO”. La primera versión está fechada el 16 de agosto a las 18 horas. La segunda versión está fechada el 17 de agosto a las 11 horas.

Como antecedente están: Primero, la reunión que tuvo la secretaria de la SEP, jueves y viernes pasado con las autoridades educativas de las entidades federativas de la República para analizar el regreso a clases presenciales. Ahí la secretaria Delfina Gómez planteó diez acciones para el regreso a clases, así como la insistencia de que los docentes y personal directivo, administrativo y de apoyo al estar vacunados debían presentarse a trabajar en las escuelas.

DEL PRESIDENTE Y LOS PADRES DE FAMILIA

Luego, está la conferencia de prensa matutina del presidente Andres Manuel López Obrador, del martes pasado, donde hizo estas declaraciones sobre el regreso a clases. Primero declaró: “Que nadie se preocupe, es voluntario. Si no quieren llevar a los niños a la escuela, no se llevan y no hay ningún problema”. Luego, sobre la carta que la SEP demandaba a los padres de familia declaró: “No es obligatorio, si el niño va a la escuela y no lleva la carta, no le hace. Tenemos que enfrentar esta visión autoritaria que se heredó del periodo neoliberal. ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta?, pues no”, dijo el presidente López Obrador.

Después, ahondó: “Fue una decisión de abajo, si me hubiesen consultado hubiese dicho no, prohibido prohibir”, aunque en la conferencia no precisó qué autoridad tomó la decisión de imponer esta carta responsiva. Y fue más reiterativo el presidente: “Si te están pidiendo una carta para que tú seas responsable, imagínate el daño que puede correr tu hijo. Estoy seguro que los que hicieron la carta, no estaban pensando en ello”.

DE VERSIONES EN LA CONAMER

Ante estas interrogantes que planteó el presidente de la República, es importante revisar lo siguiente. El día 12 de agosto pasado, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andres Manuel López Obrador, la titular de la SEP, Delfina Gómez, frente al presidente, informó del “protocolo sanitario que se establece por 10 acciones”. En donde declaró, en la acción diez, lo siguiente: “Y diez, al salir de casa llevar a la escuela la carta compromiso de corresponsabilidad”. Como se puede observar en la descripción de la Secretaria de SEP, fue ella la que informó de la “carta compromiso de corresponsabilidad” que deberían llevar los padres.

Regresando a las dos versiones que aparecen en el portal de anteproyectos de la Conamer, ahí aparece como Responsable Oficial del Anteproyecto “ACUERDO SEP VAMOS DE REGRESO” en sus dos versiones (la del lunes a las 18 horas y la del martes a las 11 horas, Óscar Flores Jiménez, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP (dependencia antes denominada como Oficialía Mayor de SEP). Es decir, la autoridad que mandó la carta a la Conamer no es de abajo, es la máxima autoridad administrativa de la SEP, después de la Secretaria.

La diferencia sustancial entre las dos versiones que publica la Conamer es que en el Punto TERCERO, en la versión del lunes pasado, a las 18 horas, está incluida la acción X que a la letra del documento dice: “Entregar a las Autoridades Escolares carta compromiso de corresponsabilidad donde se indique que se realizó el primer filtro de salud en su casa y, avisar a dichas autoridades la no asistencia a la escuela, en caso de presentar síntomas de covid-19”. Mientras que en la versión de ayer martes, a las 11 horas, desaparece la acción X.

Se puede concluir que el presidente de la República fue receptivo de la crítica que recibió por la Acción X del Regreso a clases, sobre la “carta compromiso de corresponsabilidad” que se demandaba a los padres de familia. Pude cada uno interpretar este cambio. Pero, en este caso particular, describe un presidente de la República al tanto de lo que la sociedad dice. Sin dejar de asumir la responsabilidad de gobernar.

PÁRRAFOS: DE LO QUE FALTA

El penúltimo párrafo del Punto TERCERO del Acuerdo para el Regreso a Clases publicado en la Conamer, en sus dos versiones dice: “Las recomendaciones del regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022, se darán a conocer por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, mediante la “Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas”. Es decir, además de que habría que esperar la publicación del Acuerdo de la SEP, aún estaría pendiente de publicación la Guía de la SS y la SEP del gobierno federal. A seguir analizando.