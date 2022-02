De SNTE 53 y gobernabilidad

audima

Rigobero Ocampo

Uno de los próximos retos en materia de gobernabilidad para la administración del gobernador Rubén Rocha Moya será la elección sindical de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Es la sección del SNTE que tiene contrato colectivo con el gobierno del estado de Sinaloa. El SNTE junto con otros sindicatos, como el de petroleros y la CFE, son de las organizaciones corporativas que se conservan del régimen autoritario. Han sabido asimilarse al régimen democrático.

La última señal de esa asimilación fue la publicación de la boda en Oaxaca de la exdirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, después de salir de prisión. Baste recordar que esa exdirigente sindical del SNTE fue Secretaria General del PRI cuándo asesinaron a Luis Donaldo Colosio y durante la campaña de Ernesto Zedillo. Luego, fue parte del Grupo San Angel que apoyó a Vicente Fox y fue una activista electoral de la primera alternancia en la Presidencia de la República en 2000.

De elección sindical

En Sinaloa el próximo viernes, de 9am a 1pm, se llevará a cabo la elección de la Directiva Seccional Sindical 53 del SNTE, en 169 Asambleas Delegacionales Electivas distribuidos en los 18 municipios del Estado. La elección será “mediante el voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible de los miembros” de esa sección sindical. Seguramente, el mismo viernes se conocerán resultados preliminares, pero será el Comité Nacional Electoral del SNTE el realice el cómputo total y declaración de validez de la elección, y, publique el resultado final.

Antes, tuvo lugar la elección de la directiva de la sección 27 del SNTE, que agrupa a los trabajadores de la educación del gobierno federal en Sinaloa. Ese proceso fue el 5 de noviembre pasado. En ese proceso sindical el Comité Nacional Electoral emitió la resolución de triunfo, de Genaro Torrecillas, tres días después de la elección, el 8 de noviembre.

A principio de esta semana hubo manifestaciones y problemas con otras agrupaciones sindicales en el sector público estatal de salud y educativo. El desarrollo de la elección sindical de la Sección 53 del SNTE, el próximo viernes, definido en su convocatoria como democrático, será un reto para la gobernabilidad en Sinaloa. A seguir analizando.

De “alea jacta est”, carnaval y ciudadanos

En Veracruz y Mérida, entre otros municipios, se decidió cancelar el carnaval 2022. En Sinaloa, después de análisis epidemiológicos y estadísticos de la pandemia COVID 19, el gobernador Rubén Rocha Moya decidió que sí se realizará el carnaval de Mazatlán. Incluso, el lunes anunció que el domingo de carnaval estará de visita en Sinaloa el presidente, Andrés Manuel López Obrador. “La suerte está echada”, el gobernador decidió cruzar el Rubicón, bajo las premisas de que la pandemia está bajo control, la vacunación extendida y tendrá la posibilidad de implementar protocolos de salud, higiene y cuidad sanitario que la pandemia COVID 19 exige.

Sinaloa y México viven en un régimen democrático. Cada ciudadano decide libremente que escribir, publicar, pensar, hablar. Igualmente cada ciudadano propietario de un vehículo motorizado es responsable de su conducción y del respeto de las normas de circulación. No somos esclavos de un amo, ni súbditos de un señor feudal o un rey. No, los sinaloenses y mexicano somos ciudadanos libres y responsables ante la ley. Aún hay faltas en la cultura cívica. Por eso, por ejemplo, hay topes en las calles, porque no se respeta el alto en la esquina de una vialidad que lo tiene señalado. Pero todas las mexicanas y mexicanos mayores de 18 años tienen la credencial para votar con fotográfica del INE, y, pueden votar en las elecciones libremente. Y decide la mayoría quienes son los gobernantes y legisladores.

Así que a partir del próximo jueves será responsabilidad de cada ciudadano, sinaloense, mexicano o extranjero, ir o no a las fiestas y conglomeraciones del carnaval de Mazatlán. De igual manera, infectarse o no de COVID 19, será su responsabilidad. Así como, propagar esa infección en su familia y núcleo social cercano. Nadie obligará a nadie a ir a un evento del carnaval de Mazatlán. “Alea jacta est”: Cada ciudadana y ciudadano decidirá libremente.

Párrafos: De creer y la ley

Cada uno puede creer lo que quiera. En la iglesia, el diablo, en que hay un más allá. Incluso creer que está educando a su familia. Creer que está cambiando algo. Creer lo que cada uno quiera. Pero lo que es indiscutible es que el poder tiene el límite de la ley. Ayer el presidente López Obrador declaró que hay gente que “creen que son independientes”. También, refiriéndose a Carmen Aristegui declaró: “Si ella no cree en eso es otra cosa, pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso, y defendemos esa causa. Además, tenemos mucha fe en el porvenir y estamos sintiendo de que vamos avanzando y por eso estamos contentos, a gusto, felices” (Presidencia de la República). La creencia del presidente López Obrador es respetable y su derecho. Pero, QUE SÍ VALE, el presidente de la república en México está para hacer respetar la ley y la libertad de todos las y los mexicanos. Punto. Lo demás, es su creencia, y en ejercicio de su libertad, que vaya a creer en lo que él quiera.