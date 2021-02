De SS y SEP

En el sitio Aristegui Noticias, se publicaron el viernes pasado, unas declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó sobre la pandemia y las escuelas mexicanas, en la conferencia de prensa vespertina de la Secretaría de Salud (SS). Dijo el vocero del gobierno federal de la pandemia que ya se trabaja, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para desarrollar un posible esquema de reapertura de escuelas. Además, explicó que el equipo de trabajo para covid-19 ha mantenido un monitoreo de la reapertura de escuelas en países como Estados Unidos, que a través de sus agencias de salud pública han formulado propuestas técnicas. Explicando López-Gatell que “(Las propuestas) están basadas en evidencia recolectada y analizada a lo largo de la epidemia, que sugieren que podría ser factible abrir escuelas sin que necesariamente exista un riesgo extremo de propagación aun en ausencia de vacunación”.

López-Gatell dijo por un lado, que funcionarios del gobierno federal de la SS se encuentran formulando conjuntamente con la SEP un posible esquema para el retorno presencial a los salones de clases. Y por otro lado, pidió a las escuelas privadas que consideran retomar clases presenciales, que no se apresuren, declarando: “Sería una iniciativa desordenada precipitada, no integrada a una política pública nacional y, desde luego, estaría desde mi punto de vista contribuyendo negativamente al manejo de la epidemia”. Ahí, abrió la puerta al diálogo al sugerir a cualquier colegio particular que haya presentado una idea de reapertura que conserve la calma, y extendió la invitación a los dueños a dialogar y presentar propuestas. (Aristegui Noticias, 19/Feb/2021).

DE SITUACIÓN REAL DE REAPERTURA DE ESCUELAS A ALUMNOS

Primero, como se puede observar, por un lado, para las autoridades del gobierno federal de la SS, a pesar de las diversas declaraciones del entonces titular de la SEP, Esteban Moctezuma, NO HAY AÚN una sustentación jurídica para una reapertura de las escuelas. Por otro lado, esas autoridades hacen un llamado a las instituciones particulares del sector educativo a presentar propuestas. Más dejan bien explícito que el gobierno federal no está autorizando, por ahora, la reapertura a los alumnos de las instalaciones educativas.

Segundo, López-Gatell expone que el análisis de las experiencias internacionales está realizándose para observar que parte puede ser úitl para el sistema educativo mexicano. En este sentido, está la participación no sólo de los funcionarios del sector salud y educativo del gobierno federal. Deberá de entrar en el espacio de análisis la participación de los trabajadores de la educación y los padres de familia.

Finalmente, deben de tomarse en cuenta las factibilidades reales que hay para México de tener acceso a una provisión de vacunas contra el covid-19. Esto será indispensable a efecto de conocer la realidad técnica que tendrán los ciudadanos mexicanos de recibir la vacuna. No tener ese elemento en el análisis prácticamente situaría una escena social igual que el inicio de la pandemia. El cansancio, hartazgo y desesperación, no son, desafortunadamente, elementos que puedan detener el coronavirus. Al contrario, bajar la guardia puede hacer que haya un alto rebrote de contagios.

Como corolario, al día siguiente de las declaraciones informando de las pláticas de las autoridades federales de salud y educación pública, sobre reapertura de escuelas a alumnos, López-Gatell informó que había salido positivo de covid-19.

PÁRRAFOS: DE ROSARIO ROBLES

El recuerdo de Rosario Robles es de principios de los ochenta en la Facultad de Economía de la UNAM. Ella era una de las líderes estudiantiles y candidata a consejeras universitaria de la planilla de los grupos políticos de izquierda radical. Mientras el otro grupo lo encabezaban estudiantes allegados a la izquierda que había aceptado participar en la arena electoral del régimen autoritario mexicano, que empezaba a abrir un cauce de participación ciudadana vía la representación política. En cada lado, recuerdo a dos queridos profesores: del lado radical a Luciano Concheiro; del lado, digamos, moderado, estaba Juan Pablo Arroyo. Al final el grupo en donde participó Rosario Robles perdió la elección y la de los moderados ganamos. Años después, en 1987, Rosario Robles seguía en las lides universitarias, junto con Carlos Imaz, Imanol Ordorika y Antonio Santos fueron líderes de un movimiento universitario. Ellos, en 1988, se unieron a la primera campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Después, Rosario Robles llegó a jefa de Gobierno del Distrito Federal y presidenta del PRD. Más tarde, dejó su militancia en el PRD. Surgieron los videos escándalos del empresario argentino Carlos Ahumada. Luego trabajó en la campaña del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Después, fue dos veces secretaria de Estado en su gabinete. Luego, cayó en desgracia y actualmente está detenida en un proceso penal, por un caso conocido mediáticamente como Estafa Maestra. Hace unos días sus abogados solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que se declarara a Rosario Robles como colaboradora para atenuar su condena penal. Ayer, se anunció que la FGR rechazó su petición. ¿Qué pasó con Rosario Robles y su historia política? ¿Cómo se va de la extrema izquierda a ser primero secretaria de Estado con un presidente del PRI, y luego, acusada y detenida de cómplice de un desfalco de la hacienda pública de miles de millones de pesos? Es algo que algún día quizá ella misma lo publique.