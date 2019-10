En respuesta a Lecturas “De una rosa y la Quinta de Beethoven”, un amigo erudito hizo llegar un verso de un poema de T. S. Elliot. En otra ocasión lo había mencionado. Así que en esta ocasión se fue a buscar el poema original. Va la cita completa, para alimentar este paramo del mes de octubre, con sus lunas, ciclones y altas olas. Lo que nos hace recordar que aquí se está, nada deja de pasar, y, como se compartía a unos compañeros, sigue siendo la felicidad inexistente, el amor imposible, y, nada es grave. Porque aquí seguimos. Más allá de los adjetivos calificativos, emitidos en el enojo, la cotidianidad va llenando la vida. Las ausencias y las presencias son lo real. Los que están aquí seguirán, y los que no, pero están, volverán. Va pues el poema en su versión original y su traducción:

DA Datta: what have we given? My friend, blood shaking my heart The awful daring of a moment's surrender Which an age of prudence can never retract By this, and this only, we have existed Which is not to be found in our obituaries Or in memories draped by the beneficent spider Or under seals broken by the lean solicitor In our empty rooms (410, The Waste Land, T. S. Elliot).

DA Datta: ¿qué hemos dado?

Amigo mío, sangre que me sacude el corazón La terrible osadía de un instante de rendición Que ni toda una era de prudencia podría reparar Por eso y sólo por eso hemos existido Lo que no se hallará en nuestros obituarios Ni en recuerdos velados por la benéfica araña O en sellos rotos por el flaco notario En nuestras estancias vacías (410, La Tierra Baldía, T. S. Elliot).

DE PRECIO DE UNA ENTREVISTA

En un reportaje de la cadena Univisión se mencionó que el exdirector de Pemex cobraba de 50 a 100 mil dólares por dar una cita. Más allá de la realidad del testimonio y su peso legal, es digno analizar el supuesto monto que alguien supuestamente pagó por ser recibido por un funcionario mexicano. Primero, si alguien pagaba eso a otro alguien por una cita en una oficina pública, sería interesante saber cómo ese alguien conseguía el dinero para dárselo a ese otro alguien. No es victimizar a una víctima, simplemente queda la evidencia que quién presentara esa prueba, en un juzgado, estaría obligado a mostrar que esos miles de dólares pagaron el ISR correspondiente, y si fueron facturados, el IVA.

Segundo, en algún momento de la entrevista se menciona que algunas veces era en efectivo. Si un funcionario labora sólo 6 horas, y da una cita cada media hora, son 12. Un promedio, en un mal día (sólo de 50 mil dólares) da 600 mil dólares por día laboral. Un poco difícil saber cómo salieron de cajas de bancos esa cantidad de dinero en efectivo. O bien, pudiera ser, quizá, sólo quizá, era dinero del crimen organizado el utilizado por los alguien que pagaban por cita a otro alguien.

PÁRRAFOS: DE UNA FICCIÓN

Va una ficción, que si se parece a la realidad, es pura coincidencia: En un fraccionamiento residencial hubo una serie de robos a casas habitación. Los asaltos tenían su origen en el personal de servicio doméstico. Relacionados con delincuentes y funcionarios bancarios. El eslabón iniciaba con la información que un funcionario bancario pasaba a un cómplice sobre una persona que había retirado o depositado efectivo, o bien, contaba con sumas altas en sus cuentas de cheques. Luego, ese cómplice mandaba a un joven cómplice, de buena apariencia física, a buscar en el domicilio a una de las jóvenes mujeres que laboraban como servidoras domésticas o cuidadoras de niños. La abordaba al salir de su larga jornada de trabajo. Iniciaba una estrategia de seducción con ella. Vía el celular con servicio de internet el ese cómplice iba conociendo y compartiendo, por video conferencia, los interiores de la casa y la recamara de los empleadores: “A ver, mi reina, acuéstate en la cama de los patrones, que es ese cuadro, muévelo un poquito. ¿Qué es eso? ¿Qué? Una caja fuerte, está bueno. Ve al closet, seguro a ti se te ven mejor los vestidos de tu patrona. Ese sobre qué es, dinero de los patrones y papeles, bueno. A ver las camisetas de tu patrón, me quedarían mejor a mí, y esa caja. ¿Qué tiene? Relojes y joyas de tu patrona, bueno”. Así irán bordando días de seducción, una que otra salida a un bar con música. Hasta que un día el joven atractivo le anuncia una atrevida cita: “Mira mi gordita, mañana que salgas a cenar con ellos y los niños, déjame abierto y así ya que salgan o se duerman, me voy a visitarte a tu cuarto”. Ella, toda contenta, dejaba sin seguro la puerta del jardín y el delincuente lograba entrar, tranquilamente a la casa. Abrir la caja fuerte del cuarto. Ir al closet para agarrar la caja de joyas y relojes, el sobre con dinero en efectivo. Cuándo llegan los dueños de la casa y la cuidadora de niños, empiezan los gritos. Ella sólo está ansiosa de que se vayan los patrones a cenar para ver su pretendiente. Llega la policía y les piden a los dueños de la casa ir a la Agencia del Ministerio Publico a presentar la denuncia. Enojado hacia allá se dirige el señor de la casa. Al empezar a declarar se le piden las facturas de los relojes y joyas, el comprobante que ampara el dinero en efectivo. En ese momento, el señor agraviado decide retirarse y dar por concluida la visita a la Agencia del Ministerio Público. Quizá, sólo quizá, era el dinero que tenía guardado para una cita con algún funcionario de Pemex.

