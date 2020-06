De abuso y niños

Para Luciano, Iván y Alondra, alumnos estudiando y luchando

Los decesos por el COVID continúan. Las cifras de las defunciones con comorbilidad son de alarma. Es urgente una participación ciudadana. Nada puede hacer el Estado contra la inconciencia de los ciudadanos en el cuidado de su propio ser humanos. La ingesta desproporcionada de carbohidratos y grasas hidrogenadas y saturadas vía la comida chatarra y la bebida de refrescos es un crimen contra uno mismo. Una vez deteriorado el cuerpo del ser humano, por el sobrepeso y obesidad que producen esos elementos, se vuelve vulnerable a enfermedades como la diabetes y enfermedades del corazón. El abuso en comer y tomar bebidas con alto contenido de carbohidratos y edulcorantes produce estas enfermedades.

Un amigo de rancho, con mucho bienestar, comentaba que él no permitiría a sus hijos conducir un vehículo automotor hasta que cumplieran 18 años. Ya que fueran ellos responsables ante la ley de sus decisiones. Su bienestar permitiría comprarle un par de automóviles a cada uno de sus vástagos, sin afectar su nivel de bienestar. La explicación es que él es responsable de la vida de sus hijos hasta que cumplan la mayoría de edad. Algo muy similar, sin esa cantidad de bienestar económico enseño nuestro padre: sólo pudimos conducir en las vacaciones en Mazatlán el viejo VW Sedán hasta que tuvimos 18 años. Conforme iba llegando el otro hermano a la mayoría de edad menos días tocaban. Aún recuerdo que Rolando, en la Ciudad de México que fue el primero en tener un automóvil asignado como funcionario público a los 23 años, ya titulado de licenciado en Actuaría, también fue el primero en comprar su propio carro a los 24 años.

En medio de la pandemia y los problemas que está ocasionando en la población, los ejemplos del amigo de rancho y nuestro padre puede ser un elemento para que organismos públicos analicen el tema del sobrepeso y la obesidad infantil. Investigar si esto está a la base de que infantes sufran diabetes y enfermedades del corazón. Y, si esto es una situación de responsabilidad de los adultos que tienen la custodia legal de esos infantes. El tema debe ser investigado a profundidad: describir y clasificar para explicar la responsabilidad de los ciudadanos y el Estado. Y, concluir el “que hacer” de unos y las diversas instancias del otro.

PÁRRAFOS: DE ALUMNOS ESTUDIANDO Y LUCHANDO

Esta entrega de Lecturas en EL DEBATE va dedicada a un trío de alumnos que a pesar de las dificultades de la pandemia del coronavirus lucharon por seguir estudiando y cumplir con las lecturas y controles escritos del curso. Uno, es profesor de educación básica y sigue trabajando para concluir el ciclo escolar, además, tuvo que entrar a ayudar en la administración del negocio de comida de la familia de su compañera, pues los padres tuvieron que aislarse y ella está embarazada. Otro, es un joven de 19 años, funcionario público del Ayuntamiento de Mazatlán, salió positivo de COVID y estuvo con problemas respiratorios, luego su madre y su tía cayeron infectadas y tuvo que ayudarles durante su cuarentena. La tercera, es una joven madre de dos infantes que lucha junto a su pareja por mantener su hogar y a sus hijos, incluso batallando en la búsqueda de empleo. Los tres hicieron las lecturas y los controles escritos. Ellos mismos, no copiando de páginas de internet o de otras fuentes, escribieron sus trabajos. Los enviaron por fotos en redes sociales y por correo electrónico, de acuerdo a sus posibilidades. Ellos analizando y discutiendo, por vía remota, con el profesor. Ellos van a ser los ciudadanos que van a construir otro México más justo y equitativo, de eso no me cabe ninguna duda. Ellos, alumnos de licenciatura de la Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), son un ejemplo y un toque de apoyo para seguir trabajando cada semestre de profesor. Es lo que debe resaltar un profesor ante la comunidad y por supuesto el objetivo cumplido socialmente de nuestra institución de educación superior de Sinaloa, la UAS. Luciano, Iván y Alondra hacen que quede de lado lo demás y se sienta el orgullo de ser profesor. Va desde este espacio público mi más calurosa admiración y felicitación. Espero verlos en el posgrado y quizá, alguno de ellos, siga la línea de investigación sobre el sobrepeso y obesidad en infantes mexicanos y sinaloenses. El miércoles va la felicitación a los de maestría.

