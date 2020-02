De agricultura y atún

La producción de alimentos por el ser humano es el fin de las tribus nómadas de nuestros antepasados. En el momento que se pudieron tener a la mano los alimentos dejó de ser necesario trasladarse de un lugar al otro recolectando y cazando. Luego vino la cría de ganado. Estas dos actividades lograron asentar a los seres humanos en un lugar. Esa es la historia de la humanidad.

A partir de ahí vienen dos problemas del ser humano con el planeta: Primero, producir alimentos para los que están. Lo que hace que se utilice industrialmente la tierra. No es lo que la superficie terrestre puede producir, sino lo que el desarrollo de las fuerzas productivas logra hacer producir a la tierra. Entonces, segundo, la superficie comienza a agotarse y contaminarse. Al mismo tiempo que se logra que la producción aumente gracias a los productos fabricados por el hombre para hacer posible ese incremento. Debe decirse, en detrimento de la naturaleza de la tierra que hay en el planeta Tierra.

En Sinaloa la industria agrícola es quizá una de las más avanzadas, en México, en hacer producir más toneladas de lo que se decide sembrar. Es remota la posibilidad, pude deducirse, que en algún momento los agricultores que industrializaron el campo sinaloense tuvieran un acceso de preocupación ecológica. Y hay que reconocer que gracias a esos productores sinaloenses, millones de mexicanos pudieron tener acceso a productos alimenticios. Es lo mismo que la pesca industrializada de atún. Aquí se ha analizado las políticas de subsidios a la pesca del atún. Pero, también, el hecho de como esa producción subsidiada por el Estado ha permitido la inclusión del atún en la dieta de los mexicanos más desfavorecidos. Lo cual ha permitido el aumento de una ingesta de proteína, y, con ello, la capacidad de tener un mayor desarrollo humano y la posibilidad de aprovechamiento de la educación pública. Es decir, la producción industrial de alimentos ha permitido el acceso de estos a grandes sectores de la sociedad. El precio es el deterioro ecológico en la tierra y el mar.

DE DETERIORO DE LA TIERRA EN LA TIERRA

En ese sentido los seres humanos hemos sobrepoblado el planeta, producido alimentos industrialmente y deteriorado el planeta. El tema es cómo parar ese círculo que puede conducir a una gran catástrofe de la humanidad. A reserva de que se tilden unos y otros de ecologista, negacionistas, extremistas, ecocidas, en fin, el término que cada uno prefiera, la realidad es que en el planeta viven miles de millones de seres humanos que necesitan no sólo respirar, sino tomar agua, alimentarse, y tirar sus desechos. Ante estas necesidades, sin duda también, el mismo ser humano está contaminando y destruyendo y contaminando el planeta. El tema da para profundizar en el análisis. Pero en este domingo, va para que cada uno, en la reflexión del fin de semana, volteemos al mar, al río, al bosque, al campo, al parque, a la acera de la casa, en fin, a la parte del planeta que nos queda enfrente y empecemos a observar y analizar cómo le vamos a hacer para que el planeta siga proviniéndonos de vida.

PÁRRAFOS: DE LO NECESARIO Y LO ANHELADO

En la búsqueda de lo que cada uno quiere, encuentra la determinación de un cierto nivel de compromisos. En un trabajo se está dispuesto a un cierto sacrificio de la libertad para vender, por un tiempo determinado, la fuerza de trabajo. De la misma manera, cuando uno pretende que otro le dé una atención especial, entonces surge la demanda del otro de una retribución por ese espacio, tiempo y esfuerzo. Así surgen las parejas, el matrimonio, la familia. Precisamente es el momento en que se detiene lo nómada y surge lo sedentario, hasta llegar a la ciudad. También, ahí está la amistad basada en la dignidad de interés. Al otro lo quieres, porque el otro es digno de tu interés. Sino, dejas de querer estar con el otro. En que basa cada uno su interés, sin duda, primero en el bienestar que le es necesario. Luego, en lo que produce placer. Hasta llegar a lo que cada uno puede dar, y el otro recibir. El problema viene cuando una parte propone o promete que habrá bienestar, y ese, nunca llega. Quizá sí para lo necesario, pero no para lo deseado, el placer, o lo aspirado frente, precisamente, los otros. Entonces, vienen los desencuentros. No hay lo que se necesita, o quizá sólo para eso. Pero no hay lo que se quiere, desea, o, simplemente pero más doloroso, lo anhelado (“Tener ansia o deseo vehemente de conseguir algo” RAE).

