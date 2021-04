De allá en la ciudad

Uno de los cantos más trágicos (sentido presocrático y nietzscheano) de la pauperización del campesinado mexicano es sin dudad la canción “Jacinto Cenobio” de Francisco Madrigal. Cada semestre que se lee con los alumnos el Capítulo 24 del Primer Tomo de El Capital de Carlos Marx, surge el escenario de los campesinos que se quedan sin tierra y no tienen nada más que vender que su “pellejo”. La canción de Madrigal retrata eso. A partir de los sesenta y hasta los ochenta las canciones de protesta eran parte de la escena cultural de los jóvenes. Había los extremistas como José de Molina y los más moderados como Óscar Chávez, Amparo Ochoa y Gabino Palomares. Los dos primeros interpretaron la canción de Madrigal.

Empieza: “En la capital, lo hallé en un mercado con su mecapal, descargando un carro. Le dije: ‘padrino, le andaba buscando’. Se echó un trago’e vino y se quedó pensando”. Jacinto Cenobio es un campesino que se trasladó a lo urbano y está de obrero, lo dibuja enajenado en el trabajo y el alcohol. Sigue la descripción propia: “Me dijo: ‘un favor vo’a pedirle ahija’o que a naiden le cuente que me ha encontra’o, que yo ya no quero volver pa’lla. Al fin ya no tengo ni’onde llegar. Murió su madrina la Trenida, los hijos crecieron ¿y adonde están? Perdí la cosecha, queme el jacal. Sin lo que más quero que más me da’. ‘Sin lo que más quero ya nada es igual. Cobija y sombrero seran mi hogar. Por eso, por eso mi ahija’o regrese en paz y a naiden le cuente que estoy aca’”. Termina la auto descripción del proceso de pauperización del campesino y su conversión en un obrero urbano.

El ahijado que fue a buscarlo hace la clasificación de ese proceso: “Quedamos de acuerdo, lo deje tomando. Yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando”. Para después hacer el análisis comparado que vierte la confirmación de ese proceso de pauperización: “Me pareció verlo en su verde monte sonriéndole al viento y al horizonte. Haciendo una mueca pa’ ver pasar la mancha de garzas rumbo al palmar. Jacinto Cenobio, Jacinto Adán si en tu paraíso solo había paz, yo, yo no sé qué culpa quieres pagar, aquí en el infierno de la ciudad”. Amable lector, cuántos campesinos conoce que se pauperizan allá en la ciudad. Y, después caen en las garras del alcohol o los vicios, buscando al menos en la fuga ese paraíso que perdieron en dónde había viento, arboles, montes y sembradíos. También, seguro conoce, amable lector, muchos otros que logran una mejoría económica, social y educativa para ellos y sus familias.

DE UNA NUEVA MAESTRA Y UN ALUMNO

Ayer presentó su examen de grado de Maestría, en la Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán de la UAS, la alumna María Antonieta Barrón. Su tesis “Análisis de motivos y variables sociodemográficas asociadas a la decisión de abortar en las adolescentes de 15 a 19 años, en Mazatlán, Sinaloa.” La alumna es ya maestra en Ciencias Sociales. Fue becaria de Conacyt y pudo cursar sus estudios y seguir percibiendo un ingreso gracias a esa institución educativa mexicana. La tarea fue ardua para la alumna pero logró hacer una demostración de su hipótesis, por medio de un proceso de análisis científico. Ya la tesis es una aportación a la discusión de las políticas públicas, señaló en el examen de grado su codirectora la Dra. Roxan Loubet. Logró dejar de lado señalamientos morales judeo cristiano, para enfocarse en su metodología científica y llegar a la comprobación de su hipótesis. Fue una tarea ardua y que muchos pronosticaron que no llegaría a su fin. Pero la perseverancia e inteligencia de María Antonieta lograron llegar al final de su Tesis y la obtención de grado de Maestra en Ciencias. Pronto hará la publicación de sus hallazgos.

Ahora seguimos la dirección del alumno Leopoldo Guerrero Osuna, en su investigación para Tesis de Maestría, igual en un tema que será de mucha polémica: “Desempleo y desigualdad social como factores de desplazamiento interno forzado.

El caso de los migrantes de la sierra de Concordia que habitan en la sindicatura de Villa Unión, 2010-2020”. También del mismo programa de Maestría que María Antonieta. Este tema deberá de ser analizado, descrito, clasificado y explicado en un marco metodológico científico para comprobar esta hipótesis. Será, sin duda, una gran aportación a la definición de políticas públicas del Estado mexicano en materia de desplazados.

PÁRRAFOS: DE LA REALIDAD SOCIAL

La canción de Madrigal, Jacinto Cenobio, y la hipótesis de Leopoldo coinciden y se contraponen. El alumno Guerrero Osuna sostiene que la movilidad de lo rural a la ciudad tiene un componente económico al igual que la canción. La hipótesis del alumno sostiene que hay una mejoría económica, social y educativa para la mayoría de los campesinos que se desplazan y sus familias. El trabajo de Leopoldo, becario también de Conacyt y alumno de Maestría de tiempo completo, es una investigación científica. La canción de Madrigal es una obra de la cultura popular y con connotación política. Las dos versiones coexisten. Pero más allá del sentimiento, habrá que observar, leer y analizar el resultado de la investigación del alumno Guerrero Osuna.