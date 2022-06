De análisis de contagios y vacunación

Los casos de pacientes activos de COVID 19 en Sinaloa están superando las expectativas más pesimistas. Del 30 de mayo al 20 de junio el crecimiento fue de 535% (de 734 a 3,858 pacientes activos). Si se comparan el 20 de junio con el 23 de mayo sube a 1,178%. Es un hecho irrefutable que los casos activos detectados y clasificados por la Secretaría de Salud de Sinaloa (SSS) están en un crecimiento exponencial.

A pesar de este incremento de casos activos en Sinaloa hay otros elementos que deben resaltarse: Primero, la SSS reporta, del 23 de mayo al 20 de junio, un incremento en 44 defunciones más en el total durante la pandemia (de 9,842 a 9,886). Segundo, la disponibilidad de camas para pacientes COVID 19 se ha mantenido en el 99%, lo que es una constatación de la eficiencia de la vacunación de las y los sinaloenses contra la pandemia. Tercero, el inicio de la vacunación de infantes de cinco a doce años a partir del próximo lunes será un gran logro de la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya y servirá para iniciar un control de la cadena de contagios.

La salud de los infantes sinaloenses es lo más valioso que tiene nuestro Estado, quizá haya quienes sigan insistiendo que los infantes que se infectan superan el contagio de manera asintomática. Pero, que sí vale, basta un infante que sufra de infecciones graves o muerte, para que todo el poder del Estado busque vacunación. Afortunadamente, en Sinaloa ya el lunes será una realidad. Además, servirá para cortar la posibilidad de contagios a los familiares adultos mayores, adultos y adolescentes que convivan en un mismo domicilio.

De pandemia mortal

A pesar de estos datos, descriptivos del control de la pandemia COVID 19, construido por el gobierno y la sociedad sinaloenses, no debe dejarse de lado el dato duro de la mortalidad que está asociada a esta enfermedad: casi diez mil defunciones a causa de la pandemia en dos años y casi tres meses. Entre 2013 y al 13 de junio 2022 la Fiscalía General de Sinaloa informa que en Sinaloa han ocurrido 9,644 homicidios dolosos. En Sinaloa el INEGI reportó 9,123 defunciones por diabetes de 2016 a 2020. Es importante analizar comparativamente la mortalidad de la pandemia COVID 19.

Pero, sobre todo, se debe de seguir observando, TODOS LOS DIAS, los cuidados y medidas de higiene que especifican las autoridades sanitarias: Lavarse las manos, usar cubrebocas, mantener distancia, priorizar espacios abiertos y con buena ventilación en espacios interiores, cuando se tosa o estornude, cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Pero, sobre todo, amable lector: SI NO TE ENCUENTRAS BIEN, QUÉDATE EN CASA.

El gobierno ha hecho una parte muy importante al hacer accesible la vacunación a la población, ya incluso a los menores de 5 a 12 años. Esta ahora la sociedad sinaloense ante la responsabilidad de seguir las medidas de higiene y cuidado para poner freno a la pandemia y la cadena de contagios. Regresar a tasa de hospitalización y mortalidad de las primeras olas de contagios puede ser de muy graves consecuencias sociales, económicas y, sobre todo, de muerte de las y los sinaloenses.

Párrafos: De algo está podrido

William Shakespeare escribió en su tragedia Hamlet: “Something is rotten in the state of Denmark” (“Algo está podrido en Dinamarca”). La descripción habla de que en lo social y el Estado hay algo podrido que ya no sirve. Esa frase de Shakespeare se DEBE aplicar a la sociedad sinaloense y mexicana que permite y coexiste con los feminicidios.

Los medios de comunicación informan de mujeres asesinadas en Sinaloa, en Ciudad de México, en todos los estados de la República. Está podrida la sociedad mexicana que coexiste con hombres que asesinan a mujeres por ser mujeres, porque ellas no permiten que ellos abusen de ellas. Es deber de cada mexicano respetar los derechos de los otros. Respetar a todas las mujeres. Defenderlas en el caso que se pueda. En los setenta se escuchó en un disco de José de Molina el verso en prosa “¿No hay condiciones objetivas?”, en donde el autor busca describir las condiciones objetivas de la lucha de clases, que los manuales de la izquierda señalaban como antecedente para una revolución.

Dice una parte: “Esto crea desconfianza entre nosotros mismos, Falta de valor civil, donde rifan el chantaje, el soborno, el desmadre y un machismo feroz que pregona: 'las únicas mujeres santas y puras son; nuestra madre, la esposa y las hermanas, todas las demás son seducidles y por lo tanto prostitutas'...”. Ya pasaron más de cincuenta años y seguimos viviendo expresiones mortales y cotidianas de ese “machismo feroz” en Sinaloa y México.