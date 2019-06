De aranceles de los USA a México

Apenas el miércoles pasado se planteaba la posibilidad de un crecimiento económico como base a un aumento del salario real de los trabajadores mexicanos. Y se remarcaba, lo publicado por EL DEBATE, en cuanto a los bajos salarios en el país. Pues el jueves el presidente de los USA, Donald Trump, anunció vía Twitter que sometería a un impuesto inicial del 5% a todas las importaciones mexicanas al mercado norteamericano. Después, la oficina del presidente de los USA, la Casa Blanca, emitió un documento titulado: “Declaración del Presidente sobre medidas de emergencia para enfrentar la crisis fronteriza” ( https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-emergency-measures-address-border-crisis/ ). En ese documento, se presenta la precisión del esquema de imposición de aranceles que propone para las importaciones mexicanas el presidente Trump: “Para abordar la emergencia en la frontera sur, invoco a las facultades que me otorga la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (International Emergency Economic Powers Act). En consecuencia, a partir del 10 de junio de 2019, los Estados Unidos impondrán un arancel del 5 % a todos los bienes importados de México.

Si la crisis de la migración ilegal refleja mejorías, a través de acciones efectivas tomadas por México, que se medirán por nuestra exclusiva discreción y criterio, se eliminarán los aranceles. Sin embargo, si la crisis persiste, los aranceles aumentarán a 10 % el 1 de julio de 2019. De igual manera, si México todavía no ha tomado medidas para reducir o eliminar drásticamente la cantidad de extranjeros ilegales que cruzan su territorio hacia los Estados Unidos, los aranceles aumentarse al 15 % el 1 de agosto de 2019, al 20 % el 1 de septiembre de 2019 y al 25 % el 1 de octubre de 2019. Esas tarifas se mantendrán permanentemente en el nivel del 25 por ciento, a menos que México detenga sustancialmente la entrada ilegal de extranjeros que llegan a través de su territorio. Los trabajadores que vienen a nuestro país a través del proceso de admisión legal, incluidos los que trabajan en granjas, ranchos y otras empresas, se les permitirá pasar fácilmente”.

DE ARGUMENTACIONES

En el mismo documento se explica que esta medida del presidente Trump está sustentada en el daño a la economía y seguridad de su país. Consecuencias producto de la incremento en la inmigración ilegal. Existe, sin duda, la factibilidad de que esos aranceles puedan ser impugnados en las cortes internacionales. Pero la aplicación podría significar un golpe a la economía mexicana. Y, también para los insumos de la cadena productiva de los USA. El monto de lo que la economía norteamericana importó el año pasado de México es de 346,500 millones de dólares.

Esto representaría, decenas de miles de millones de dólares en aranceles para los productores mexicanos. El embargo atunero de los USA a México se prolongó por décadas. La batalla en las cortes internacionales ha sido muy larga. Al final, los atuneros mexicanos destinaron al mercado interno una parte de su producción y otra a la exportación en Europa. Pensar en una batalla legal de una acción unilateral de los USA sería un escenario muy largo en el tiempo. Quizá las consecuencias para los productores y consumidores norteamericanos podrían tener una influencia importante. El tema a analizar es si el presidente Trump hace efectivo este arancel el próximo 10 de junio. Lo demás será una larga y ardua batalla en las cortes internacionales.

Vale la pena hacer el análisis comparado de estas medidas con la decisión ejecutiva del presidente Andres Manuel López Obrador para cancelar el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Hubo muchos que mencionaron la posibilidad de litigios en cortes internacionales. Sin embargo, la orden ejecutiva del presidente López Obrador se giró, ha tenido costos fiscales altos, pero se ha cumplido, hasta ahora. A seguir de cerca el desenvolvimiento de esta acción ejecutiva del presidente Trump contra las importaciones mexicanas. La afectación para los productores de Sinaloa puede ser de alto costo.

PÁRRAFOS: DE AMADO NERVO Y UNA FRANCESA

En 2019 se festejan 100 años de su fallecimiento. El poeta dejó atrás sus principios clericales y al legar a París se hundió en la pasión. Va un poema suyo de esa época, “A una francesa”:

El mal, que en sus recursos es proficuo,

jamás en vil parodia tuvo empachos:

Mefistófeles es un cristo oblicuo

que lleva retorcidos los mostachos.

Y tú, que eres unciosa como un ruego

y sin mácula y simple como un nardo,

tienes trágica crin dorada a fuego

y amarillas pupilas de leopardo.

Ahí muestra cómo a todos los que pasan por la capital de Francia, no sólo los maravillan sus calles, museos y cafés, su ambiente bohemio. También, un día lloran por una francesa. Luego, lejos de las calles de Saint Germain des Près, muchas otras reclaman y lloran, porque no es lo que ellas querían, porque no es normal, porque no se queda de compañero, porque no es pareja. Cómo se va a ser, si no han llorado solas allá en París, con sólo “ma dernière compagne, ma solitude”, diría George Moustaki.

