De árbol adentro

Para el Profesor Carlos Loaiza

En medio del aislamiento y el quedarse en casa, por la pandemia, cada uno va a sus clásicos. Y los comparte. Es un poema que acompaña la soledad y hace recordar que en cada rama que uno va dejando va una parte de sí mismo. El ver la repartición de esos brotes que agarra cada uno su propio árbol, sus propios retoños, hace sentir que ese árbol sigue vivo y adentro. Es un poema de Octavio Paz.

ÁRBOL ADENTRO

Creció en mi frente un árbol.

Creció hacia dentro.

Sus raíces son venas,

nervios sus ramas,

sus confusos follajes pensamientos.

Tus miradas lo encienden

y sus frutos de sombras

son naranjas de sangre,

son granadas de lumbre.

Amanece

en la noche del cuerpo.

Allá adentro, en mi frente,

el árbol habla.

Acércate, ¿lo oyes?

(1987)

Así va recordándose a muchos seres queridos que han acompañado el camino, que han enseñado cada uno sus propios códigos y formas de ir por la vida luchando. Así se recuerda y envía un abrazo al profesor Carlos Loaiza. Por aquellos recuerdos de 1980, en la arena política sinaloense. Nada más se acaba este aislamiento y seguro nos vamos a ir a tomar el café pendiente para platicar, ahora del 2021. Cosas que pasan en Sinaloa cada seis años, de eso, sin duda, algo sabemos.

DE AMOR IMPOSIBLE

Así es el amor: imposible. Basta leer a Shakespeare para entender esta sentencia. Pero sí existe. Quizá una de las escenas del arte que dibuja mejor ese amor es la novela “Por quién doblan las campanas” de Ernest Hemingway. En las páginas que describen la relación amorosa entre el norteamericano Robert Jordan y la joven gitana española María, está esa descripción. Cuando Pilar, la gitana adulta le pregunta a María:

Dime algo, cualquier cosa.

—No —dijo la chica con voz ahogada—. No, y no.

—Vamos, cuéntamelo. Cuéntame algo, lo que sea. Vamos, habla. Ya verás.

Ahora vas a contármelo.

—La tierra se movió —dijo María, sin mirarla—. De verdad; es algo que no te puedo explicar.

Antes, el norteamericano busca racionalizar el sentimiento:

«Nunca hubiera creído que podía sentir lo que he sentido —pensó—. Ni que pudiera ocurrirme esto.

Querría que me durase toda la vida. Ya lo tendrás, dijo su otro yo. Ya lo tendrás. Lo tienes ahora, y ese ahora es toda tu vida. No existe nada más que el momento presente. No existen ni el ayer ni el mañana. ¿A qué edad tienes que llegar para poder comprenderlo? No cuentas más que con dos días. Bueno, dos días es toda tu vida, y todo lo que pase estará en proporción. Esa es la manera de vivir toda una vida en dos días. Y si dejas de lamentarte y de pedir lo imposible, será una vida buena. Una vida buena no se mide con edades bíblicas. De manera que no te inquietes; acepta lo que se te da, haz tu trabajo y tendrás una larga vida muy dichosa. ¿Acaso no ha sido dichosa tu vida en estos últimos tiempos? Entonces, ¿de qué te quejas? Eso es lo que ocurre en esta clase de trabajos.»

Y la idea le gustó mucho. No es tanto por lo que se aprende, sino por la gente que uno se encuentra. Y al llegar a este punto se sintió contento porque era otra vez capaz de bromear, y volvió a acordarse de la muchacha.

—Te quiero, conejito —dijo a la chica—.

Y ahí está una de las escenas más bellas del arte universal. En estos tiempos de guardar, se puede volver a encontrar a Hemingway y buscar esos dos días de amor imposible, que muchas veces son una vida eterna.

«Pero pides lo imposible. Pides la misma imposibilidad. Por lo tanto, si quieres a esa muchacha, como dices, lo mejor que puedes hacer es quererla mucho y ganar en intensidad lo que pierdes en duración y continuidad. ¿Lo comprendes? En otros tiempos, la gente consagraba a esto toda una vida. Y ahora que tú lo has encontrado, si tienes dos noches para ello, te pones a preguntarte de dónde te viene tanta suerte. Dos noches. Dos noches para querer, honrar y estimar. Para lo mejor y para lo peor. En la enfermedad y en la muerte. No, no es así: en la enfermedad y en la salud. Hasta que la muerte nos separe. Dos noches. Es más de lo que podía esperarse…»

Así son las historias eternas, como dice Joaquín Sabina, “duran lo que dura un corto invierno”. O, sólo dos días, como describe Hemingway. A cada uno de construir su propia historia. Y recrearlas en los días de guardar al lado de estos autores que siempre están y nunca te dejan.

PÁRRAFOS: DE LOS TIEMPOS ELECTORALES

De acuerdo al marco normativo vigente, Constitución y Ley Electoral del Estado, la convocatoria a elecciones en Sinaloa la emitirá el Congreso local en la primera quincena de septiembre del año antes de la elección. La elección tendrá lugar el primer domingo de junio. En el 2021 será el 6. La única forma de cambiar la fecha de la convocatoria sería que el Congreso del Estado reformará la Ley Electoral de Sinaloa. Para eso tendría que sesionar con la presencia de la mayoría de los legisladores, antes del 15 de junio (disposición constitucional, no puede haber cambios tres meses antes). Así que todo indica que el proceso electoral iniciará el próximo 15 de septiembre.

