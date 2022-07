De autonomía e independencia

En el gobierno de la Ciudad de México se decidió seguir con el programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC). En Sinaloa, el gobernador, Rubén Rocha Moya (RRM), ha anunciado que ese programa educativo seguirá en operación: “El gobernador RRM adelantó ayer que apoyará la existencia de las escuelas de tiempo completo. Sabe la importancia de este sistema, más allá de los costos que pueda representar. Sabe, como maestro que fue, que los niños con estas las ETC, tienen una mayor oportunidad de aprendizaje al recibir asesorías de sus maestros. Y sabe que muchos de estos niños son hijos de madres trabajadoras y que descansan un tanto con ese sistema escolar. Y algo importante, los niños reciben apoyo en alimentación” (Fernando Zepeda, EL DEBATE, 23/Mar/2022).

Como se puede observar el gobernador de Sinaloa tiene perfectamente identificado que es un apoyo para que las madres de familia que trabajan no tengan problemas, en dejar a sus hijos en la escuela, en lo que terminan su jornada laboral, en una nota se reporta: “Es importante es que en lugar de cuatro a cinco horas, los niños estén ocho horas en el aula para que la mamá pueda trabajar, pueda dejar su niño ahí para que pueda tomar un trabajo de seis a siete horas y los pueda recoger al concluir con su turno…El programa consiste en un horario extendido, los niños reciben, además de esta enseñanza, una comida que es elaborada en participación de los padres de familia, de la comunidad de la escuela, reciben una dieta balanceada....RRM adelantó que ya platicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de ETC…(y se cita a RRM) “Para mí el que trabajen las mujeres es el tema más importante porque así logran su autonomía y su independencia” (Irene Medrano Villanueva, El Sol de Sinaloa, 10/Jul/2022).

DE UN PROFESOR NORMALISTA. El gobernador RRM reconoce, sin dudad por su experiencia de profesor normalista, la importancia para las madres de familia de tener la certeza que sus hijos están en la escuela, mientras ellas concluyen su jornada laboral. Además, enfatiza como esa certeza puede ser la cimiente del logro de “autonomía” e “independencia” de las mujeres en Sinaloa. El dar continuidad al programa de ETC es una política pública no sólo sirve a la construcción de una educación pública que da mayor oportunidad a los infantes sinaloenses, además, es un apoyo real a la lucha por la equidad y paridad de género en Sinaloa. Estas declaraciones del gobernador de Sinaloa deberán estar acompañadas, en el inicio del próximo ciclo escolar de las gestiones presupuestales ante el Congreso del Estado y del gobierno de México.

PÁRRAFOS: DE PRESUPUESTO 2022 Y 2023. Se deberán iniciar el análisis de los diferentes niveles de gobierno para dar continuidad al programa de ETC. En el nivel federal la Secretaria de Educación Pública (SEP) por conducto de su titular, Delfina Gómez, incluso han cuantificado lo requerido para que en 2023 se dé continuidad que “programa ETC no sea cancelado definitivamente y llegue a un mayor número de beneficiarios, se requiere que para el 2023 los diputados aprueben un incremento del 129.5% del presupuesto actual del programa La Escuela Es Nuestra y pase de los casi 14 mil millones aprobados para este año, a 32 mil millones. Con ello, aseguró la titular de la SEP, se mantendrían los apoyos de alimentación y horario ampliado, y la cobertura pasaría de 27 mil a 113 mil planteles beneficiados”. Además, en reunión con diputados federales de la Junta de Coordinación Política la Cámara de Diputados, “anunció que se trabaja en la modificación de las Reglas de Operación del programa La Escuela Es Nuestra para incorporarle el horario extendido y la alimentación” (Animal político, 28/Abr/2022). Este reconocimiento de la titular de la SEP hace que, aunque el nombre cambie, los dos componentes fundamentales del programa de ETC se reincorporarían a los alumnos mexicanos: alimentación y horario extendido. Más allá del título que se le quiera poner al programa. Ahora habrá que observar que disponen la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que en materia de presupuesto tienen la facultad de hacer las modificaciones que así solicite el poder ejecutivo federal, en este caso la SEP. Y, por supuesto, encontrar las transferencias de rubros presupuestales, en el presupuesto federal 2022. A efecto de que pudieran dar suficiencia a la SEP para hacer realidad que se incorporen al programa del gobierno actual, la escuela es nuestra, los dos elementos del anterior programa: alimentación y horario extendido. Lo demás, amable lector, será la de menos. Y, por supuesto, se deberá dar continuidad a esos elementos en el presupuesto de egresos de la federación 2023.