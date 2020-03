De caída financiera

El indicador financiero de referencia internacional es el Dow Jones Industrial Average (abreviado DJIA o Dow-30), aunque es popularmente conocido como el Dow Jones. Es un promedio de las 30 principales empresas que cotizan en el mercado bursátil norteamericano. El 13 de febrero alcanzó su máximo histórico con 29,568 puntos. A partir de ahí empezó un descenso vertiginoso, para llegar el miércoles pasado a 18,917 puntos. El viernes cerró en 19,173. La caída de la más alta cotización al miércoles fue de 36%, pero si se compara la caída con el mismo día, representa 56%.

Es decir, el índice que representa la economía norteamericana cayó en más de la mitad de su valor en apenas 31 días. En la crisis más reciente, al de 2008 al 2009, la caída del 1 de enero 2009 al punto más bajo el 1 de febrero fue de 12% y comparado con el mismo febrero fue de 13%.

Mientras que si la comparación se hace de dos meses, del 1 de diciembre 2008, la caída fue de 20% y con respecto al mismo febrero 2009 de 24%. Lo que nos lleva a dimensionar el tamaño de la crisis económica en que está entrando la economía internacional. Y en particular, la mexicana por su interdependencia con la norteamericana.

DE DEVALUACIÓN

Otro indicador es la tasa de devaluación del peso con el dólar. Los datos del Banco de México muestran que el 14 de febrero se cotizaba el dólar en 18.57 pesos. Esto representa en menos de un mes una devaluación de 27% del peso frente al dólar. Todo lo que importamos, gasolina incluida, tendrá obligadamente un aumento de precio.

Muchos insumos puede cada uno ponerle los adjetivos que desee por filias políticas. Pero, que vale todo, la mercancía maíz es fundamental en México, para incluso la seguridad nacional. La importación de maíz se ha incrementado: “Según cifras del Primer Informe de Gobierno de la actual administración, la importación de maíz ha aumentado en 136.7%, al pasar de 7.3 millones de toneladas en 2009 a 17.2 millones de toneladas en 2018, pese a que la producción de este grano en México se ha mantenido estable en los últimos 10 años, con un promedio de 23.6 millones de toneladas al año” (Excélsior, 30/Sep./2019). Es decir, 42% del consumo anual de maíz en México se importa. 4 de cada 10 tortillas que comen los mexicanos, 4 de cada 10 kilos de alimento de ganado con base en maíz vienen del extranjero, 4 de cada 10 litros de fructuosa que se consumen en refrescos, dulce y jugos en el país vienen de importación, aceptando sin conceder que quizá sea por sustitución. Pues esa sola mercancía tendrá su peso en la inflación. Más todas aquellas que requieran componentes de importación.

DE EMPRESAS, EMPLEOS Y BANXICO

Aunemos al elemento de la presión inflacionaria la pérdida de empleos, vía la crisis del coronavirus, más la cancelación de puestos de trabajo por la crisis financiera, del sector industrial y de servicios. En la hotelería se verá un ejemplo de efecto inmediato. Son empresas, no debe olvidarse, no instituciones de beneficencia. Igual está ya sucediendo con cadenas de restaurantes y de servicios. De nuevo, son empresas.

Los efectos de una devaluación de casi 30%, a reserva de observar el mercado cambiario la semana que entra, se van a sentir en el corto plazo. Afortunadamente la autonomía del Banco de México sigue existiendo. Lo que hace posible la posibilidad de un regreso del peso a su nivel anterior. Una intervención del gobierno federal en esa autonomía seria devastador para la economía nacional. Hay que decirlo, para seguir atentamente este indicador del sistema financiero nacional.

PÁRRAFOS: DE CIUDADANÍA: ATENCIÓN, PRECAUCIÓN Y CUIDADO

En la hora de la propagación del coronavirus lo más importante es la participación de cada ciudadano. De nada sirve ni servirán las medidas gubernamentales, sino hay un cuidado de los ciudadanos de su higiene y salud. A Riguito, el más pequeño, se le ha enseñado que no hay miedo. Que lo que sí hay es precaución, atención y cuidado. Cuando sale a la terraza y ya es de noche se detiene al final del piso y se queda viendo el jardín. Entonces se le dice: ve por tu linterna y podrás ver con atención el jardín, con precaución llegarás a la escalera y con cuidado podrás bajarla. Así se le acompaña caminando en la noche viendo las estrellas. El día que no tenga atención, precaución y cuidado, lo más probable es que se caiga y lastime. Nada podrá contener el coronavirus, sino es la atención, precaución y cuidado de cada ciudadano para tener higiene en su casa y entorno. Eso lo hace la sana distancia, lavarse las manos, taparse la boca cuando tose y no salir de su casa, sino es necesario. Se insiste: tiempo de leer y tiempo de guardar.

lecturas_eldebate@yahoo.com