De canción a un hijo

Para Riguito, siempre

Hoy va un tema para el optimismo y seguir la lucha para ellos, nuestros hijos. En octubre de 2018 se comentó de corridos de personajes del narcotráfico. Se empezó por “Javier de los Llanos” del grupo Calibre 50 (Lecturas 7/Oct/2018). En la revisión del texto se reconoció al autor, Edén Muñoz, un joven compositor que presentó un amigo en común, apenas en febrero de este año. Es un autor culto y amante de la lectura. La coincidencia fue la educación y herencia cultural paterna, profesor su padre, médico el mío. Los dos enseñaron la lectura. Se le recomendó leer el artículo de Benito Taibo contra los libros de autoayuda, la lista de libros aquí recomendada para los más jóvenes apenas el pasado 15 de marzo, y, la novela de Haruki Murakami, “Tokio Blues”.

En internet se encontró una de las últimas canciones de Edén Muñoz, “Simplemente gracias”. Es el canto de amor a un hijo. Es una luz en medio de la tromba que significa la cotidianidad y las calamidades. Son versos que dibujan las palabras que un padre quiere decirle a su hijo mientras lo abraza. En estos días de guardar, en que la literatura se acerca, vale la pena también reconocer como Edén logró contagiar a otros respeto, admiración, amor, cariño, y, el trabajo que significa la espera de ese ser, el más querido, que es un hijo.

“No siento las horas cuando estoy contigo / Me encanta porque todo lo ves positivo / Amo tus lunares y tus cicatrices / Dime en este tiempo dónde te metiste / Que no te podía encontrar”.

Los largos días, meses, años, que esperamos para su llegada. Para estar juntos viendo la puesta del Sol y gritar al crepúsculo: “Adiós señor Sol, nos vemos mañana”. Para salir al jardín a buscar juntos la Luna y escucharlo gritar desde los primeros meses: “aí tá, aí tá”. Y ahora, cuando se le pregunta, ¿papá y la Luna? Oírlo responder con el solo adverbio de tiempo añorado, deseado, amado, gritado: “¡Siempre!”.

DE SER E INMANENCIA

“No sé si fue Dios o tal vez fue el destino /Lo único que sé: vamos por buen camino / Que estaré contigo por todas las vidas / Recordar quien eres por si un día lo olvidas / Por ti haría eso y más”.

Es la certeza de que en esta inmanencia siempre seremos juntos. Desde la Luna cada estrella te va a recordar el amor que te ha rodeado y te va a rodear. Vamos a luchar para seguir muchas vidas juntos. Esperaremos juntos el 2024 para irnos en el velero con Santiago a navegar el océano. Por supuesto vendrá mamá en unos tramos, ella dice que muchos, pero en otros se irán subiendo unos que hoy no están, y en otros, los que sí están. En los libros y poemas que ya leemos juntos vas a recordar, siempre, quién eres, el hijo de tus padres. En los cuadros que ya mamá te enseña vas a descubrir el arte y juntos iremos a los museos a que te maravilles frente a ellos: París, San Francisco, Madrid, Londres, New York. Poco a poco, iremos llegando a esas muchas vidas, que recorrimos tus padres esperándote, sabiendo que llegarías.

DE LA LUNA

“Y si no existieras yo te inventaría / Mismo corazón y la misma sonrisa / Eres mi razón, mi paz, mi Sol, mi trigo / Simplemente gracias por estar conmigo”.

Y ese día que llegaste nos hiciste los más afortunados. Descubrí con tu sonrisa lo que era el Sol y la Luna. Dialogué diferente con Federico García Lorca y su “Romancero Gitano”. Recordé a mi padre recitándome el “Romance a la Luna”. Entonces, sentí muy hondo su amor y pude enseñártelo. Y fue, ¿recuerdas?, cuando te lo dije en francés. Para que un día se lo enseñes a Yaritza. Para que un día se lo recites, tú solo, a mamá y papá en francés, allá en París. Y sí Edén, no queda más que siempre decirle, “simplemente gracias por estar conmigo”.

“Aquí están mis brazos, siéntete seguro / Que para tus miedos yo tengo la cura / Eres lo que tanto a Dios yo le pedía / No voy a defraudarte, sólo en mi confía”.

Juntos hemos descubierto porque el miedo no existe. Sólo hay precaución, atención y cuidado. Así lo hemos vivido, desde un pequeño bebé caminando de mi mano primero en la barda de la jardinera. Luego, tú solo, conmigo a tu lado. Hoy, corres en el jardín y el malecón, brincando con precaución los obstáculos, describiéndolos con atención cada uno, y sobre todo, cuidándote en tus corridas y paseos. Esas tardes corriendo los dos, me vas enseñando cada una de estas cosas, que tú solo a tus pequeños cuatro años, ya haces y descubres con precaución, atención y cuidado. La confianza la estás construyendo, y sí, nunca voy a defraudarte, ahí como la Luna, es taré siempre.

PÁRRAFOS: DE ESTRELLAS

“Y si miras para el cielo y no hay estrellas / No me culpes / Pues te las merecías”. Aquí Riguito y sus papás siempre ven algunas estrellas, porque son los seres amados. Las demás, ya se las bajamos. Arriba sólo quedaron los seres amados que junto con el Principito le sonríen y acompañan desde el cielo nocturno junto con la Luna. Siempre, mientras regresa el señor Sol.

