De capital y trabajo

En un modo de producción capitalista el trabajo es la única mercancía que es propiedad universal. Todos los seres humanos poseen la posibilidad de vender su fuerza de trabajo. En el Capital, Carlos Marx, explica como hay una reproducción de capital a partir de la compra de fuerza de trabajo para producir mercancías. Y ahí, se construye la plusvalía, en la diferencia entre el salario y lo que produce la fuerza de trabajo. En ese proceso los trabajadores tienen la posibilidad de vender en la mayor cuantía posible su fuerza de trabajo para poder comprar la mayor cantidad posible de mercancías. En ese proceso se va construyendo la acumulación de capital y las posibilidades de cada trabajador de ir consumiendo. Esto último, en menor o mayor grado, de acuerdo a la capacidad de su fuerza de trabajo de adquisición de mercancías con su salario.

Lo justo o injusto de este proceso está más allá de la discusión. Es una realidad. No hay, a la fecha, otro modo de producción que persista en la evolución social. Se buscó en el siglo XX la posibilidad de uno diferente, en donde los medios de producción fueran propiedad colectiva y no privada. Simple y sencillamente no funcionó. También, es un hecho que el capitalismo produce desigualdades. Por un lado, grandes masas de desposeídos y pobreza, por un lado. Por el otro, capitalistas con gran poder económico que les permite inclusive orientar las pautas de consumo. Lo cual aumenta la dependencia de los trabajadores, pues ellos se ven condicionados incluso en lo que van a consumir.

Frente a este escenario, la acción social se pasa en dos aspectos: el consumo y la vida pública. En el primero, es una esfera privada que, como se mencionó arriba, se ve orientada por las pautas del capitalista, que llega a influir en los modos de consumo de mercancías. En el segundo, lo público se ve regulado por el Estado y el mismo modo de producción. Van algunas notas a distinguir al respecto:

De representación política

Para organizar lo público hay un régimen político. En México, hoy ese es democrático. Fundamentalmente se determina en que hay elecciones regulares, equitativas, libres y gana el que más votos tiene. De esos procesos se eligen: Los representantes políticos que hacen leyes, designan ministros del poder judicial y aprueban los gastos e ingresos del gobierno. Y, se eligen los que administran lo público, presidente, gobernadores y alcaldes. También en este aspecto hay un elemento no menor: la representación sindical. Ahí el capital y el Estado tienen un intermediario entre el trabajador y el capital. En ese rubro, hay una ley sobre la tendencia oligárquica en las organizaciones sociales, el sindicalismo una de las más representativas (R. Michels). Es la única vía para hacer frente a la asimetría entre el trabajo y el capital. Sin embargo, el poder sindical no puede llegar a la confrontación, pues deja de ser un interlocutor válido. Puede, eso sí, buscar la intermediación, pero si agota ese elemento en su representación queda a merced del poder de lo público y agota su capacidad ante el capital y, sobre todo, del mismo Estado.

De malestar y placer

En medio de la pulsión al consumo (que obliga la venta de la fuerza de trabajo para poder obtener el equivalente general, el dinero, para comprar mercancías) está la vida misma. Ahí cada ser humano lucha por alejarse del malestar que le ocasionan los otros, el medio ambiente y su cuerpo (S. Freud). Y, por sobre todas las cosas por buscar el placer. Todo se reduce a encontrar el placer como paliativo al malestar y la certeza del fin. El resumen sería: nada te llevarás después de la muerte. Nada. Todo el placer que se logre en el aquí y ahora es parte de la vida. Lo demás ya no está aquí. En esa búsqueda del placer entra la cultura que nos va refinando. La forma de los alimentos, vía el arte culinario. El placer sexual, vía la búsqueda del otro que lo satisfaga. El arte como una condición superior del ser humano. La naturaleza con el uno mismo, para logar identidad en cada día, en el aquí y ahora. En la lucha por el placer y el alejamiento del malestar se nos va a vida. Cada uno sabe cuánto le mete de su tiempo a cada una de las actividades que decide hacer para llegar a obtener los satisfactores que lo acerquen al placer y lo alejan del malestar.

Párrafos: Del más allá

En este punto hay muchos que deciden pensar que no todo se agota en el aquí y ahora. Sino que hay un más allá. Y ahí entra la moral. La decisión de seguir ese camino en el quehacer cotidiano hace a cada uno tomar decisiones con su tiempo. Construir mecanismos que limitan el placer. Observar códigos morales que limitan la libertad en aras de alcanzar el favor de un más allá que transciende el aquí y el ahora. En resumen, creer que hay dios y algo más después de la muerte. Ahí es cuando uno decide hasta dónde quiere ceder su vida y placer en el planeta, por lo que le ofrecen en el más allá. Nietzsche dio la noticia, Dios ha muerto, a cada uno de decidir si la conoce o sigue en la ignorancia de dicha noticia del filósofo de la inmanencia. Por lo pronto, en lo que todos coinciden, consiente o inconscientemente, es en la búsqueda del placer, lo que nos hace a todos iguales.