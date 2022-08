De casas a cuartos de hotel

EL DEBATE publicó en marzo pasado un reportaje con el Secretario General de la Concanaco Servytur, Guillermo Romero Rodríguez (GRR), llamando a las autoridades a intervenir por las rentas informales, en Mazatlán, de departamentos y casas habitacionales para el turismo: “Hasta ayer, señaló que había un registro de aproximadamente 6 mil cuartos en el puerto que irregularmente ofrecen el servicio de alojamiento como cualquier hotel o motel registrado ante Hacienda… “Eso nos pega mucho al sector formal y hotelero, porque no están en la formalidad, además de no estar registrados ante la Secretaría de Hacienda”…Aseguró que los mencionados espacios no pagan impuestos, como el de promoción turística, hospedaje e ISR”.

Además, señaló la competencia desleal que presentan esos 6 mil cuartos a empresas fiscalmente regulares, como los hoteles: “…la proliferación de negocios informales ha crecido un 45 por ciento, pues actualmente el puerto cuenta con cerca de 13 mil habitaciones, las cuales se encuentran en regla. Como grave calificó la multiplicación de departamentos o viviendas que son rentados por sus dueños principalmente en los periodos vacacionales. Reconoció que urge una regulación a estos inmuebles, los cuales cada año aumenta su uso como de renta vacacional”,

Finalmente, llama al Congreso del Estado y a las autoridades a intervenir: “GRR indicó que el Congreso local debe intervenir en la problemática para evitar que siga proliferando la informalidad en espacios que son rentados como cualquier habitación de hotel. Además de los diputados, precisó que es necesario también la intervención de la autoridad municipal, pues un departamento que funciona como hotel no deja de pagar agua, luz y predial como casa-habitación” (EL DEBATE, 23/Mar/2022).

Como se puede observar en las declaraciones del dirigente camaral el número de cuartos en renta informal representa el 46% de los cuartos que tiene la industria turística y hotelera en Mazatlán.

De problemas a los vecinos

Las declaraciones de GRR son representación de intereses económicos. Sin embargo, hay una afectación a decenas de miles de ciudadanas, ciudadanos, niñas, niños y adolescentes en Mazatlán por ese negocio informal e ilegal: los vecinos de esos vivales (RAE: Persona vividora y desaprensiva) que rentan casas habitación como cuartos de hoteles.

En una privada de casas o en un edificio de condominios llegan muchas familias a vivir. Con infantes si son jóvenes, o bien, adultos mayores que cuidan a sus nietos mientras sus padres o madres trabajan. Y, de repente, a media noche comienzan a oírse retumbar bocinas y gritos destemplados berreando. Resultan usuarios de aplicaciones de hospedaje privado. No pagan impuestos, ni los dueños ni los usuarios. También, entran más de diez o doce personas a un departamento de dos recamaras. Mientras el departamento vecino es habitado por tres o dos adultos y un par de infantes. Sume, amable lector, las veces que jalan a la tasa del baño doce personas en una noche de ingesta de alcohol y berridos. Y, al día siguiente el uso desmedido de la regadera, y, las veces que doce personas con “cruda” van al baño a vomitar o expulsar heces malolientes y aguadas.

Porque un ciudadano en su casa habitación, donde vive su familia, su hogar, tiene que aguantar esas noches infernales de parranda en el mismo edificio o piso que su departamento. Lo público es público, pero no puede invadir lo privado con la violación de la norma. Si el dueño de ese departamento que renta informalmente quiere ganar dinero ilegal, es un delito, que no estén abusando de ciudadanos que trabajan y luchan por el hogar de sus familias. No hay excusas que justifiquen el crimen, TODOS SIEMPRE PUEDEN NECESITAR MÁS DINERO.

Párrafos: Del vivales y Fuenteovejuna

Por supuesto, bien dice el dicho mexicano: “el valiente (vivales) vive hasta que el cobarde quiere”. Esos vivales van a seguir abusando hasta que sus vecinos decidan no ser más víctimas de esos vivales. O bien, el Congreso de Sinaloa, la autoridad del estado y de Mazatlán intervengan. A esperar que será primero: Fuenteovejuna, o, el gobierno y el Congreso local actuando. Lope de Vega inmortalizó ese hartazgo: “Hízolo, y al punto se adelantó uno de ellos ..., torció el hierro en el cráneo del Comendador... En seguida los feroces rústicos hundieron sus puñales en el pecho y en el rostro del herido, que cayó sin vida... ¿Quién mató al Comendador? Fuenteovejuna, Señor. ¿Quién es Fuenteovejuna? Todo el pueblo, a una.” (Fuenteovejuna, Lope de Vega). O hay gobierno o esos ciudadanos tomaran la acción en sus manos. Ya el dirigente camaral Guillermo Romero está llamando la atención de la afectación a las empresas del sector turístico de Mazatlán. Usted, amable lector, ¿ha sufrido de un vecino que rente su casa como si fuera cuarto de hotel?