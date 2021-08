De certificado de vacunación

En los supermercados Soriana de Mazatlán, en la entrada los guardias de seguridad y empleados, algunas veces hasta el gerente de turno, están pidiendo el certificado de vacunación para ingresar a comprar en estos establecimientos. Muchas personas que vienen de otras ciudades del país empiezan a reclamar que no les permitan la entrada. Algunos aludiendo a la condescendencia que han tenido con este destino sinaloense: “qué le pasa, si venimos a dejar nuestro dinero a Mazatlán, necesitamos entrar a comprar la comida, botanas y cerveza”. En algunos casos son reclamos inclusive con insultos y recuerdos a la progenitora de los empleados que solicitan el certificado. Algunos de esos visitantes inclusive no portan cubrebocas. Aludiendo que están vacaciones y por lo tanto: “ya me merezco andar libre”. Como si en Sinaloa no estuviera en ROJO en el semáforo covid-19 de la Secretaría de Salud del gobierno federal.

El esfuerzo de Soriana y muchos otros comercios de Sinaloa está dando una muestra de que la vacunación es el camino para detener la pandemia. Mientras llega la inmunidad natural o “de rebaño” no queda de otra que seguir cuidándose, usando cubrebocas, lavándose constantemente las manos y guardando la distancia con las otras personas. Es de esperarse que el ejemplo de Soriana sea seguido por muchos otros comercios y prestadores de servicios. Así en Mazatlán se está demostrando que sí se puede detener la pandemia.

DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES ESENCIALES

Como se revisó aquí en Lecturas, EL DEBATE, el pasado 28 de julio, con semáforo rojo las actividades no esenciales sólo pueden operar “por indicación de autoridad local o federal”. Y las actividades esenciales con semáforo ROJO podrán tener una “operación reducida al 50%”. Siendo las actividades educativas no esenciales, se debe tener una indicación local o federal para poder operar.

EL DEBATE informó el jueves pasado, que en el marco de la Conago dos funcionarios del gobierno federal dieron la indicación siguiente: “El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que, de ahora en adelante, el sector educativo será considerado como actividad esencial en el marco de la pandemia de covid-19, por lo que aun en semáforo rojo de riesgo epidemiológico será legal que se reanuden las clases presenciales en los centros educativos de todos los niveles. En reunión virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, sostuvo que los parámetros con los que se medirán las actividades que se podrán hacer dependiendo del color del semáforo que se publicaron hace unos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF) serán de nueva cuenta modificados” (EL DEBATE, 5/Agosto/2021).

Es decir, cuándo el gobierno federal haga esas nuevas modificaciones en los “Lineamientos para la estimación de riesgos del semáforo por regiones covid-19”, inmediatamente todos los servicios educativos de México podrán tener, con semáforo en ROJO, una operación reducida al 50%.

DE VIGENCIA ACTUAL

Hasta ayer sábado, 7 de agosto, no se han publicado las modificaciones aludidas por los dos funcionarios federales. Por lo cual en Sinaloa, estando el semáforo epidemiológico covid-19 en color ROJO, los servicios educativos siguen considerándose no esenciales, por lo que no puede haber clases presenciales en ningún porcentaje y en ningún nivel educativo, hasta que se den una de las dos premisas siguientes: (1) Haya un cambio a color NARANJA en el semáforo. Y, (2) haya una indicación del Gobierno del Estado o de la federación. Punto. Como puntualizó el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López. Sólo queda revisar de nuevo el tema, si llega a darse, la publicación de la modificación de los Lineamientos del semáforo covid-19 anunciada por los doctores López-Gatell y Sánchez Cordero.

PÁRRAFOS: DE SINALOA

Ayer EL DEBATE publicó la declaración del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel. Señalando que: “Las clases presenciales regresarán en agosto y a nadie se le obligara ir en contra de su voluntad”. De nuevo, puntualizando que “la vacunación ha sido factor para que bajen ligeramente los niveles de contagio del covid-19”. Es decir, el mandatario estatal señala por un lado, que la vacunación bajará los niveles de contagio. Y, por el otro lado, que las clases presenciales, cuando así lo indiquen las autoridades locales o federales o los Lineamientos del semáforo covid-19 cambien, serán voluntarias, nadie será obligado. Ahí está una manifestación pública de lo que será una primera indicación, puntual, del titular del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa, el gobernador Ordaz Coppel.

