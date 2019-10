La visita viernes y sábado del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa dejó un claro mensaje de cohabitación política. Un gobernador de filiación priista y un presidente de filiación morenista, sirviendo a todos los ciudadanos. Es importante resaltar este hecho. Los dos actuando como funcionarios públicos al servicio de todos los ciudadanos. Sin importar filiación partidista.

Las imágenes de las reuniones conjuntas demuestran esa cohabitación y un ejercicio de gobierno más allá de filias y fobias, se presentaron uno al lado del otro.

El viernes a mediodía, en Culiacán, se presentó el libro del consejero del INE, Ciro Murayama: “La democracia a prueba. Elecciones en la era de la posverdad”. Estaba empezando en Mazatlán la gira del presidente por Sinaloa. La mesa fue moderada por el secretario general del Congreso local, un intelectual y universitario sinaloense de izquierda, de siempre, José Antonio Ríos Rojo. En la intervención se resaltó que el autor presenta la consolidación de la democracia procedimental y representativa en México. En su epilogo la obra usa una alegoría: el régimen democrático mexicano tiene, en “las elecciones esa preciada tabla en el mar bravo de la existencia que nos mantiene a flote como comunidad política civilizada”. La cohabitación mostrada en Sinaloa expone que esa tabla es amplia, tanto que caben los millones de mexicanos que irán a votar el próximo julio de 2021.

En las fotos, vaya hasta en la de la comida en el popular “Cuchupetas”, al que en son de broma el presidente retó al gobernador a invitarlo, fueron vistos juntos. Un reflejo de ejercicio político que debe permear en las diversas esferas políticas del Estado.

DE MARÍA E YURIDIA

Venía con el menor, Riguito, y se vio un cartelón en un poste en Mazatlán: “La india Yuridia, es lo que hay”. Lo primero que vino a la mente fue que una ciudadana de India recorría el país mostrando filosofía budista. Al llegar a casa se pudo revisar que la interfecta no era ciudadana de la India, era un comediante mexicana (así con artículo indeterminado masculino, el diccionario de nuestra lengua establece que es un sustantivo para los dos géneros, el adjetivo calificativo se concuerda con el género correspondiente). Ella sigue el ejemplo de otra comediante (aquí otra es adjetivo), de los setenta y ochenta, “la india María”.

La referencia en el siglo XXI es copia de lo que se hacía en la segunda mitad de siglo XX. Es increíble que sea negocio redituable en México reírse de una supuesta ignorancia y la pobreza de nuestros compatriotas indígenas. El primer comediante “india” se desarrolló en el régimen autoritario. Una época donde la libertad de expresión no era algo predominante en medios de comunicación, mucho menos en televisión. Ahí está la expresión de Emilio Azcárraga, dueño de Televisa: “…soy priista…Si se da más tiempo al partido oficial y al gobierno, es porque ellos tienen más necesidad de comunicación, y nosotros somos evidentemente soldados del presidente de la República y no de los demás…” (Proceso, 15/May/1982). Esa televisión hizo y promovió a la comediante “india María”. Casi 40 años después, sigue siendo redituable ridiculizar a los indígenas mexicanos.

Desafortunadamente, la construcción democrática no ha permitido construir una cultura política participativa con una orientación evaluativa. Aún queda mucho por hacer. Cada uno de ustedes, amables lectores, volteen al espejo, revisen su cara, esa nariz chata, ese color cobrizo, esos ojos rasgados, ese pelo lacio, parado de tanto cortarlo, quemado de quererlo hacer roles, es parte de nuestra herencia racial indígena. ¿Por qué puede causar risa burlarnos de nuestros abuelos?

Entonces, viene el recuerdo de mi padre y la canción de Ismael Serrano, “Papá cuéntame otra vez “…que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa…”. Viendo ese afiche colgado del poste, se sigue recordando a Serrano: “Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta Al Vent, ya no hay locos ya no hay parias. Pero tiene que llover aún sigue sucia la plaza…”.

Entonces se dice a uno mismo, hay que seguir, no parar de pedir a los alumnos, a cada joven que va uno encontrando en el camino, a los pequeños, a los grandes: hay que leer. No desfallecer, seguir luchando. Que no se pierda el ímpetu, porque a pesar del pesimismo de Serrano: “Sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual, las ostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos podridos de crueldad, ahora mueren en…”. En cada libro que lee uno de ellos, hay un triunfo, hay uno más que se salva.

PÁRRAFOS: DE “PAPÁ, ¿QUÉ ES EL RACISMO?”

Un niño le hace esa pregunta a su padre. Él escribe un pequeño libro.

Tahar Ben Jelloum es un escritor marroquí, que publicó este libro en francés en 1997. Editorial Alfaguara lo publicó en español en 2000. El autor lo escribió después de acudir a una manifestación contra el racismo en París y que su hija le preguntó que había hecho esa tarde. En el prólogo de la edición en español, Fernando Savater dice: “…los niños no son racistas, se hacen racistas si no se les ensaña que, por encima de cualquier diferencia, lo único que cuenta es que todos somos humanos y tenemos los mismos derechos”. Ojala lean este libro muchos papás de México, muchos profesores mexicanos y más jóvenes. Todos tenemos el derecho de expresarnos, incluso estupideces que exacerben el racismo. Pero también todos tenemos el derecho a criticar e invitar a leer. A decir, fuerte y claro: todos somos iguales y tenemos los mismos derechos.

lecturas_eldebate@yahoo.com