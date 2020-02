Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por su adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Apenas la semana pasada el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se manifestó en el mismo sentido en el evento de inauguración del nuevo hospital general de Mazatlán. Con estas manifestaciones los gobernadores del PRI están trabajando con coherencia política con el presidente. Es una visión de Estado institucional, más allá de las formaciones partidistas.

Esta coherencia institucional deberá de verse reflejada en el trato de coordinación fiscal entre el gobierno federal y los estatales. Se verá en los próximos meses si es el caso. Lo cierto es que los problemas hacendarios deberán de tener una vía de solución en el ámbito federal para que puedan fluir los recursos a los estados, más allá de la filiación partidista de cada gobernador.

Otra expresión de coherencia política es el anuncio de la primera Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación. Anunciada para el próximo viernes, un 14 de febrero. Y tiene el propósito, según el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, de “tener un espíritu de cuerpo de equipo, de todos los legisladores que nos ha tocado participar en estas legislaturas”. En esta Asamblea se integrarán también diputados de los Congresos de los estados afines a la directriz política de Morena. Es una forma de intermediación de intereses que tiene un fundamento corporativo, con una asociación voluntaria. A diferencia de las corporaciones de estado, donde la afiliación es obligatoria.

Esto es una representación de los nuevos arreglos institucionales de la democracia mexicana. Ya no hay una imposición del ejecutivo federal por sobre los gobernadores y Congresos locales. Sin duda, se formará una corporación política con poder por sobre otros grupos de legisladores, por sobre los grupos al interior de Morena, y, frente a los de otros partidos.

DE COHABITACIÓN

Los dos casos arriba señalados (adhesión al Insabi de gobernadores del PRI y formación de una corporación legislativa afín al presidente de la República) pueden ser manifestaciones de gobernabilidad. Esto para permitir una cohabitación política en el país que supere eventuales tensiones políticas preelectorales. Pueden ser la base de una cohabitación durante el año 2020, en el cuál los partidos estarán ya en su agenda política para enfrentar el proceso electoral 2021. Es decir, estas acciones (más otras que habrá que ir analizando en el desarrollo de la acción política nacional y regional) pueden estar a la base de que durante el 2020 los gobiernos estatales y el federal puedan transitar en la agenda de sus compromisos programáticos y no en eventuales conflictos de corte preelectoral.

Por otro lado, la posibilidad de que 2020 no se contamine con asuntos preelectorales servirá para consolidar los diversos retos de los gobernadores que se encuentran en su antepenúltimo año y el segundo del sexenio del presidente López Obrador. Sin duda los actores locales tendrán otra agenda y tiempos, pero el saber que puede haber una coherencia política con la federación dará el suficiente margen para intermediar las tensiones regionales y municipales.

PÁRRAFOS: DE POEMÍNIMO

Un amigo en la preparatoria me enseñó a Efraín Huerta. Fue uno de los poetas mexicanos del siglo XX. Siempre estarán sus versos de “Este es un amor” (“…y que hemos de morirnos toda la vida para no rompernos el alma y no llorar de amor”). También, aquel amigo me mostró los poemínimos de este poeta. Cada quién dice lo que puede o quiere de ellos. Van dos pequeñas introducciones del mismo Efraín Huerta. Una dice: “El poemínimo está a la vuelta de la esquina o en la siguiente parada del Metro. Un poemínimo es una mariposa loca, capturada a tiempo y a tiempo sometida al rigor de la camisa de fuerza”. La segunda dice: “Creo que cada poema es un mundo. Un mundo y un aparte. Un territorio cercado, al que no deben penetrar los totalmente indocumentados, los censores, los líricamente desmadrados. Un poemínimo es un mundo, sí, pero a veces advierto que he descubierto una galaxia y que los años luz no cuentan, sino como referencia, muy vaga referencia, porque el poemínimo está a la vuelta de la esquina o en la siguiente parada del Metro. Un poemínimo es una mariposa loca, capturada a tiempo y a tiempo sometida al rigor de la camisa de fuerza. Y no la toques ya más, que así es la cosa. La cosa loca, lo imprevisible, lo que te cae encima o tan sólo te roza la estrecha entenderá y ya se te hizo. A veintiocho años de que ya Huerta no está aquí en el planeta, va mi homenaje con la selección de cinco poemínimos, a reserva que tú, amable lector, descubras los que más te vayan gustando, ese sí será, nuestro homenaje. Van pues, estos cinco:

DISTANCIA: Del / Dicho / Al / Lecho / Hay / Mucho / Trecho.

MARCADOTECNIA: Salido / El poema / No se / Admite / Reclamación.

LA LEY I: Todo / Cabe / En un / Poemínimo / Sabiéndolo / Acomodar.

LA LEY II: No hay / Peor / Poesía / Que la / Que no se / Hace.

LECCIÓN. El que escribe al último. Escribe mejor. Yo apenas empiezo.

