De comercio ilegal de armas y reacción

El comandante de la Tercera Región Militar, el general de división Carlos Ramón Carrillo del Villar, fue contundente ayer: las armas aseguradas por el Ejército, en operativos contra el narcotráfico en Durango y Sinaloa, provienen del extranjero (Portal Línea Directa, 3/Dic/2019). Es decir, no se producen en México. Esta declaración pone un acento muy importante en una parte del comercio entre México y los USA: el tráfico ilegal de armas de allá para acá. Casualmente, el día que el Ejército Mexicano tuvo en Culiacán el acto de destrucción de las armas decomisadas al narcotráfico, se produjo un ataque en redes sociales contra la estabilidad y cotidianidad de la acción social en la capital del estado. Corrieron amenazas, audios diciendo en lenguaje coloquial que la seguridad pública estaba amenazada. El Estado no puede controlar el espacio privado de la comunicación del celular con acceso a internet de cada ciudadano. Puede, y lo hizo, desvirtuar esas campañas. Ese debe ser el trabajo cotidiano de los cuerpos de seguridad pública del Estado.

Aunado a esto, también está el trabajo de construcción de una cultura cívica participativa y con orientación evaluativa. Cada ciudadano tiene la capacidad de buscar la información oficial para decidir su propia acción social. Es en el respeto a la individualidad que se constituye un Estado democrático. Ese es el que los mexicanos y sinaloenses hemos construido. Desde la acción electoral cómo de la participación social. En ese sentido, en seguridad pública, tarea fundamental del Estado, los ciudadanos también participan, en su evaluación diaria de la acción social y la información que reciben de los otros y de las diferentes agencias del Estado mismo.

DE RESPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL

Afortunadamente el general Carrillo del Villar informó que ya se están tomando medidas bilaterales con los USA para frenar el tráfico ilegal de armas a México. Aunado a la lucha contra el lavado de dinero de los carteles del narcotráfico esta medida puede ser un control del Estado contra el crimen organizado. Además, en EL DEBATE se publicó ayer mismo: Por un lado, las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del gobierno federal de que eran noticias falsas las que circularon en redes: “Fue una "fake news" el supuesto enfrentamiento del crimen organizado durante la tarde de este martes en Culiacán, Sinaloa, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, después de que se difundieron mensajes en redes sociales de la presunta presencia de grupos armados que protagonizaban balaceras en el norte de la ciudad” (3/Dic/2019). Por el otro, publicó EL DEBATE: “Cerca de las 16:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que luego de una serie de rumores sobre personas armadas en diferentes puntos de la capital del estado, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) , realizan recorridos de supervisión en colonias como Loma de Rodriguera, 6 de Enero, Tres Ríos, en donde no se encontró ningún indicio de la información difundida a través de redes sociales” (3/Dic/2019). Es decir, la reacción del Gobierno del Estado y federal fue inmediata para atajar las noticias falsas y dar certidumbre y seguridad pública a la ciudadanía.

PÁRRAFOS: DE LOS QUE NO ESTÁN

Ahí en ese espacio de recuerdo, tristeza y dolor, hay dos grupos: los que ya no están en el planeta y los que no quieren estar en el aquí y ahora. Entre los primeros, están aquellos que fueron amados, siempre, se les va a recordar. Siguiendo a El Principito de Saint-Exupéry, se volvieron parte de las estrellas de la bóveda celeste nocturna. Cada una de esas personas amadas, que ya no está, se vuelve una estrella. Una que siempre te va a sonreír, todas las noches, la ves a ver y sentirás que ahí te está acompañando y sientes todo el amor que te dio. Permite recordar, en lo que queda de paso por la Tierra, que siempre estará ahí, en el recuerdo, en el sentimiento y sabiendo que estuviste amado y acompañado. Entre los que no quieren estar, no queda más que esperar a ver si llegan. Sino, pues cada día ellos deciden estar lejos. La libertad es uno de los derechos que nos hacen humanos. Ahí se recuerda y entra, como anillo al dedo, el dicho del amigo ganadero veracruzano: “El ganado se aparta solo. Para que alcance tiene que sobrar. Y, si no puedes, bueno, pero si no quieres, menos”. En esta última parte de la trilogía, del amigo ganadero, hay que saber entender y aceptar, que los otros a veces no pueden, aunque quieran. Y más vale aceptarlo, para seguir amando a los que sí están, a los que se rompen la vida con uno cada día, en el aquí y ahora. No dejar de atender a esos amados y queridos, que siempre buscan como si se puede y donde sí se quiere. A los demás, simplemente el hasta pronto.

