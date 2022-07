De comunicación y mercancías

La comunicación es una parte de la cadena productiva. Es a partir de la comunicación que se logra que un consumidor decida usar su dinero (mercancía equivalente general) para adquirir una mercancía en lugar de otra. Tan sencillo como eso. La evolución de las fuerzas productivas ha logrado una grande diversidad de colores y diseños de camisetas, pantalones y zapatos. Durante muchos años se utilizó en las aulas el siguiente ejemplo: Alumnos, revisen sus camisetas, y respondan esta pregunta: ¿Alguien trae una igual a la suya? La respuesta en todas las ocasiones fue siempre la misma: No. Incluso si era tarde de beisbol, algunos alumnos podían traer camisetas alusivas al equipo local, pero nunca la misma. Luego, se preguntaba sobre el pantalón. Después, de los zapatos, en no pocas ocasiones el modelo podía ser el mismo, pero el color diferente. Por los anteojos, y todos los que los usábamos traíamos diferentes. Finalmente, se preguntaba por el corte del pelo (inclusive el largo) y su color.

Entonces, se volvía a preguntar dos cosas: ¿dónde estaban los miles de pantalones, camisetas, zapatos, anteojos, tintes que se habían producido con los que portábamos cada uno? Inclusive, se les decía que repitieran ese ejercicio en el patio y pasillos de la Facultad, comprobaban que seguían encontrando prendas, corte y largo de pelo diferentes en la mayoría de sus compañeros de otros salones.

DE OFERTA Y PROMOCIÓN. A pesar de esa heterogeneidad coincidían en usar, por ejemplo, mezclilla, tenis (aunque no vinieran de una actividad deportiva o fueran deportistas consuetudinarios), camisetas y no camisas, pelo teñido y con colores claros, una gran mayoría de las mujeres. En fin, la conclusión ante los alumnos era que el mercado les ofrecía una gran oferta de mercancías y que ellos decidían diferenciarse de los otros: en sus prendas de vestir, sus anteojos, color del tinte de pelo y hasta largo y corte de pelo. Esa diferenciación era la expresión de su individualidad frente a los otros. En ese ejercicio de diferenciación los productores de mercancías fundamentan sus campañas de comunicación para lograr que los consumidores usen su dinero para adquirir las mercancías que producen.

Hace unos días una comunicadora, algunas definidas hoy en las redes sociales como “influencers”, ofreció un intercambio a uno de los mejores restaurantes del mundo, SUD777 de la Ciudad de México. El Chef Édgar Núñez, al recibir el “mensaje de una creadora de contenido…(“influencer”) …quien le ofreció la opción de promocionar su restaurante en su cuenta de Instagram a cambio de comer en el SUD777…no obstante, el Chef rechazó la oferta con el siguiente mensaje: “ja, ja, ja, no sabía que tragar gratis era trabajar” (El Universal, 5/Jul/2022). El Chef días después hizo su propia declaración, publicó un tuit donde habló sobre los influencers. “Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mí solo me interesa ser el influencer de mis hijas” (El Universal, 5/Jul/2022).

Las redes sociales y los usuarios que son vistos por otros usuarios son medios de comunicación, y, por lo tanto, se utilizan para ofertar mercancías a los consumidores. Eso pasa, también, en el mercado político. Y ahí, la principal mercancía es el voto. A seguir analizando, porque en ese mercado hay leyes y reglamentos específicos para regular la promoción que va a definir la oferta y demanda del voto de cada ciudadano.

PÁRRAFOS: DE VACUNACIÓN DE INFANTES. El Gobernador Rubén Rocha Moya hizo un llamado a todos los padres y tutores a registrar a sus hijos e infantes bajo su custodia y guarda para la vacuna de COVID 19 (EL DEBATE, 4/Jul/2022). Esto es algo urgente. Mientras no se registre a los más de 350 mil infantes, de entre 5 y 11 años, que habitan en Sinaloa, la Secretaria de Salud federal no enviará las dosis suficientes. Es una tarea urgente de todos aquellos que tienen la custodia y guarda de un infante en Sinaloa que vayan a una computadora o teléfono celular a registrarlos en el sitio de internet: https://mivacuna.salud.gob.mx

Ahí vienen las indicaciones puntuales y sencillas para el registro de los infantes, es la primera opción: “Tengo 5 años o más y deseo vacunarme por primera vez contra COVID-19”. Ahí se inserta el CURP del infante. Abajo hay un recuadro verde que auxilia a los usuarios en caso de no tener el CURP del infante: “¿No conoces tu CURP…? Consúltala aquí”. Se da click ahí y van dando indicaciones para obtener esa Clave. Va, amables lectores, la petición de que registren a los infantes bajo su custodia y guarda. La vacuna es la mejor manera de detener la pandemia y cortar las cadenas de contagios.