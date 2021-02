De contratos explícitos e implícitos

La certeza dentro de una relación social es fundamental. Por ejemplo, un par de amantes, pueden decidir hacer una familia y firmar un convenio matrimonial. El cual determina la responsabilidad que tendrá el uno con el otro. En Sinaloa, basta con ser esposos para que los bienes del cónyugue sean parte del otro cónyugue. Igual pasa en una relación comercial. Otro ejemplo, es si va y se compra unos tenis, a una tienda, como Deportenis, puede que no le queden al infante, al tratar de devolverlos, el empleado dice: no te puedo devolver el dinero, sólo cambiarlo por un artículo diferente. Quizá no se leyó el contrato comercial al entrar al establecimiento o la leyenda del recibo de pago, pero tendría que asumirse que el empleado repite las órdenes de los administradores de ese comercio. También si se va a un banco y se pide un crédito, se deberán de pagar los intereses que marca el contrato más el principal. Aun cuando hayan pasado diez años pagando mensualmente y se haya disminuido sólo una parte ínfima del principal. El cliente firmó el contrato de crédito. Además, en este caso, la empresa es pública, cotiza en la bolsa y tiene revisión de sus contratos y relaciones comerciales.

DE LA POLÍTICA

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la arena política es lo mismo. Un grupo político acompaña a un líder de proyecto. Fundamentalmente por dignidad de interés. En ese proyecto el objetivo es el poder sobre lo público. En el siglo XX la humanidad se dividió en dos polos: la lucha por un sistema económico dónde los medios de producción fueran propiedad del Estado y uno en donde fueran propiedad de individuos. El socialismo uno, el capitalismo el otro. Al final, la decisión mayoritaria de las sociedades de los diversos países del planeta optó por el segundo. Aunado a estos dos modos de producción iba un régimen político asociado: autoritarismo uno, democrático otro. Algunos casos, como el mexicano hubo un régimen político autoritario con un modo de producción capitalista. Después, a finales del siglo pasado se inició una transición de régimen, luego una construcción democrática y actualmente vivimos en un régimen democrático.

La particularidad de ese régimen político es que hay elecciones, en donde todos los ciudadanos tienen el derecho a votar. Tan simple y sencillo como lo que decía la consigan de héroe de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero: “Sufragio efectivo, no reelección”. La segunda parte, una vez consolidada la democracia mexicana, fue habilitado constitucionalmente en los puestos de elección, menos en la Presidencia de la República y en las gubernaturas de los estados. Eso quedó aún como una respuesta a la tentación de una regresión autoritaria. La dictadura de Porfirio Díaz queda aún vigente en el imaginario histórico de México. Derrocar la dictadura a inicios del siglo XX fue muy violento: diezmo la población del país. Hoy, sería una catástrofe sin precedentes para el país.

La democracia es fundamental en el contrato social en México. El Estado ve por la sociedad de acuerdo a lo que mandata la constitución. En la arena política los ciudadanos deciden quién administra el Estado: por un periodo de seis años en el caso del presidentes y los gobernadores, y, de seis los senadores y tres los presidentes municipales y los diputados federales y locales. Así, al término del periodo de cada uno, el ciudadano decide si cambia de partido o no. Rinde cuentas el electo. Así es la democracia.

PÁRRAFOS: DE 16 DÍAS

Estamos a 16 días de cumplir un año conviviendo con la pandemia COVID-19. Lo primero que hay que repetir es que la pandemia sigue. NO HAY VACUNACIÓN TODAVÍA. Punto. Seguramente muchos de ustedes, amables lectores, ya se vacunaron contra la influenza. Hoy, a 16 días de cumplir un año del primer caso detectado en Sinaloa, no hay vacunación. Sólo algunos sinaloenses que están en la primera línea de atención a los enfermos de la pandemia han recibido la primera dosis de la vacuna. Aún falta la segunda dosis para esos que ya recibieron la primera. Es necesario repetir: hay que usar cubrebocas, lavarse las manos, guardar la sana distancia, alejarse de lugares concurridos, quedarse en casa lo más posible. La pandemia sigue. Vendrá la vacuna, sin duda. Pero aún no llega. Cuando esté en las farmacias, en los centros de salud pública, entonces, todos podrán ir a vacunarse y estaremos de nuevo de regreso a las relaciones sociales que se tenían hace 349 días. Mientras tanto, ayer la Secretaría de Salud reportó 4,751 muertes y 31,625 casos confirmados y 811 sospechosos. Además, algunos de los más de 26 mil sinaloenses que superaron la enfermedad siguen con secuelas. La pandemia está aquí. No se ha ido. Deben seguirse las medidas de higiene y seguridad que dictan las autoridades sanitarias. Es un deber ciudadano cuidarse y cuidar a los infantes bajo su custodia y guarda. No hay vacuna todavía. Ya llegará.