De control de la pandemia

La cifra de fallecimientos por COVID 19 que reporta la Secretaría de Salud de Sinaloa es un indicador que la pandemia está siendo controlada. De agosto a lo que va de noviembre el promedio diario de estos meses es el siguiente: 9 en noviembre, 8 en octubre, 16 en septiembre y 31 en agosto. Las camas disponibles en las áreas COVID 19 de los hospitales subieron de 39% el 1° de agosto, a 94% ayer 13 de noviembre. El total de fallecimientos de septiembre representó el 50% de los que hubo en agosto y el 26% los de octubre con respecto a agosto.

En el caso de pacientes activos en Sinaloa la Secretaría de Salud de Sinaloa reportó 3,874 el 1° de agosto, para bajar a 1,278 el 31 de agosto. El 1° de septiembre 1,251 y el fin de ese mes 717. El 1° de octubre 734 y 311 a fin de ese mes. El 1° de noviembre 305 y ayer 13 del mes se reportaron 266 casos activos de COVID 19. Estos datos, afortunadamente, son una caída drástica en los casos activos: los que se reportaron ayer representan el 7% de los que había el 1° de agosto.

De centros de vacunación permanentes

Estas estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud de Sinaloa muestran que las medidas sanitarias que ha dispuesto el sector salud en el Estado, así como la campaña de vacunación que implementó el gobierno federal han sido efectivas. Ayer EL DEBATE publicó una nota que reforzará está política pública de vacunación y combate a la pandemia COVID 19: el Secretario de Salud, Melesio Cuén, anunció a partir del próximo 17 de noviembre se establecerán centros de vacunación permanentes en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Todas y todos aquellos mayores de 18 años, infantes con comorbilidad y mujeres embarazadas que no se hayan podido, o querido vacunarse contra el COVID 19, podrán hacerlo. La importancia de esta medida sanitaria permitirá avanzar aún más en el control de la pandemia.

Estas cifras, por demás alentadoras, no deben de relajar las medidas de higiene que demandan las autoridades de salud: el uso del cubrebocas, sana distancia y lavado de manos con jabón deben continuar. Evitar las aglomeraciones es una responsabilidad ciudadana. El Estado ha publicitado las medidas y precauciones que deben tomar los ciudadanos y aquellos infantes bajo su custodia y guarda. A cada sinaloense, mayor de edad, ser responsable. No debe bajarse la guardia. La pandemia está controlándose, no debe salirse de nuevo de control.

De presupuesto 2021

La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se encuentra en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Las fracciones parlamentarias, como cada año, están presentando modificaciones. Ahora, después del resultado de las elecciones de julio la cámara se compone por los siguiente porcentajes del total de los 500 diputados: Morena 40.2%, PAN 22.89%, PRI 14.2%, PVEM 8.6%, PT 6.6%, MC 4.6% y PRD 3%. La coalición legislativa Morena-PVEM-PT logra el 55.4%. Los votos necesarios para aprobar el PEF los obtendrá el Presidente de la República sin mayor problema, pues sólo se necesita mayoría de votos (50% más un diputado).

Ese es el resultado de la elección. Será una de las primeras constataciones de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador logró refrendar mayoría de votos en la Cámara de Diputados. No tiene la mayoría calificada, le falta 11.6% de los diputados de los otros partidos. Solamente la suma de los del PRI o PAN, o al menos una parte de ellos le daría esa posibilidad.

Párrafos: Del Senado

En el caso del Senado las fracciones legislativas tienen el porcentaje siguiente: Morena 48.43%, PAN 17.97%, PRI 10.16%, MC 6.25%, PVEM 4.69%, PT 3.13%, PES 3.13%, PRD 2.34% y sin grupo 3.91%. La coalición legislativa en el Senado de Morena-PVEM-PT-PES logra el 59.38%. No logró el Presidente la mayoría calificada en la elección de 2018, le falta 7.62% del Senado, que representan al menos 10 senadores. Aquí además del PRI o PAN pudiera lograr el apoyo de MC y dos más de los otros dos partidos. Lo que arrojan los resultados electorales de 2018 y 2021 es que la mayoría de los ciudadanos decidió no darle la mayoría calificada al Presidente de la República en minguan de las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Tiene que pasar la segunda mitad de su mandato sexenal haciendo intermediación política con las otras fuerzas políticas que integran el poder legislativo si busca hacer modificaciones constitucionales. De lo contrario, simplemente no lo logrará.