De convocatoria Morena

Este partido publicó el pasado jueves 26 la convocatoria para la selección de candidato a gobernador en Sinaloa. En este documento hay tres fechas que son claves. Una, el registro de aspirantes para ocupar la candidatura a gobernador del Estado: el 5 de diciembre, de las 10 a las 18 horas. Dos, la publicación de los registros aprobados, respetando el calendario electoral local, a más tardar el 30 de enero próximo. Esta última fecha se puede ver adelantado en Sinaloa porque las precampañas inician el 23 de diciembre. Por lo cual si hay más de un registro de aspirantes las precampañas, dice la convocatoria, “se realizarán de acuerdo a las características y tiempos que publique la Comisión Nacional de Elecciones”.

La tercera fecha es el 1° de febrero del año que entra, cuando se publicará quién encabezará la candidatura. Y al final se establece lo que siempre se pone: las candidaturas estarán condicionadas a las coaliciones, candidaturas comunes. Pero hay una adición y candado que seguramente no se tenía contemplado: “cumpliendo con la paridad de género”. Esas seis palabras serán un contrapeso en las campañas políticas. Si Morena respeta esa adición, será una presión para que los demás partidos decidan, o no, aplicar la paridad de género antes de la sentencia judicial. Y aquellos partidos que no lo hicieran tendrían una campaña negativa de ir en contra de la paridad de género. Con esta adición Morena se adelantó al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, la convocatoria de Morena, para selección de candidato a gobernador de Sinaloa, establece que el procedimiento para los aspirantes “se someterán a una encuesta y/o estudios de opinión realizado por la Comisión de Encuestas”. Además, señala que “el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter de inapelable”. Es decir, los aspirantes al registrarse estarán consintiendo esa regla inapelable, al resultado del dictamen de la Comisión de Encuestas de Morena. Habrá que esperar al próximo sábado para saber cuántos aspirantes se registran para ir a la precampaña y encuesta de Morena para ser candidatos a gobernador de Sinaloa de ese partido.

De convocatoria del PRI

El Consejo Político Nacional del PRI acordó el miércoles pasado autorizar al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a publicar las convocatorias para la selección y postulación de los candidatos a gobernador de los quince estados que tendrán esa elección el 6 de junio. Es decir, será el dirigente nacional priista quién decidirá cuándo publicará la convocatoria para seleccionar candidato a gobernador en Sinaloa.

En los próximos días es muy probable que el Presidente nacional del PRI comience a dar a conocer las convocatorias de los estados en los que se terminan las precampañas el 8 de enero (Colima, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí), por lo cual, las precampañas están por iniciar. Es cosa de días para conocer esas convocatorias. Para el caso de Sinaloa, como las precampañas inician hasta el 23 de diciembre, la convocatoria podrá ser publicada antes de esa fecha. A menos que la militancia del PRI decida que sólo hay un aspirante a la candidatura a gobernador y así lo acuerde con el Presidente nacional priista. Sino, estaremos a máximo tres semanas de conocer las reglas que definirán el candidato del PRI a la gubernatura del Estado.

Párrafos: De fiestas decembrinas

Las casas ya tienen con adornos y luces navideñas. Es temporada de las fiestas de posadas, navidad y año nuevo. Pero también estamos en plena pandemia de COVID 19. Ayer en Sinaloa el número oficial de defunciones en los ocho meses de pandemia es ya cercano a los cuatro mil muertos. En esos fallecimientos hay una alta comorbilidad de diabetes y enfermedades del corazón. Pero no deja de ser una pandemia que está matando a miles de sinaloenses. Y a otras decenas de miles les está dejando secuelas en sus cuerpos y sobre todo en el aparato respiratorio. La tarea de los médicos sinaloenses es extenuante. La alta presión que se ha ejercido en todo el sector público de salud es exorbitante. Ellas y ellos, enfermeras, enfermeros, médicos y personal de hospitales han tenido que luchar por sus vidas para mantener las de los demás. Es DEBER de todos racionalizar que estamos en PANDEMIA. Por más que haya fatiga, cansancio, esto sigue igual de peligroso. Y seguirá hasta que se aplique la vacuna contra el COVID 19. Mientras no. Es por eso que debe recordarse, en esta temporada decembrina, que la realidad es que la emergencia sanitaria está aún con nosotros. Seguir quedándose en casa. Guardar sana distancia. Lavarse las manos. Usar cubrebocas. Y sobre todo, no exponer a los infantes que están bajo la tutela y guarda. La vacuna llegará pronto, eso sí es un hecho. Cuidarse y cuidar a los seres queridos es el mejor regalo que puede hacerse. Y el mejor festejo es seguir vivos en el planeta. Lo demás es ya no estar, independientemente de lo que cada uno crea. Para eso están las iglesias.