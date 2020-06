De convocatoria a elecciones

El pasado viernes se publicó, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en dónde el artículo 18 quedó así: “El Congreso del Estado convocará a elecciones dentro de la primera quincena del mes de diciembre del año previo al año de la elección”. La elección será el mismo 6 de junio, sólo se modifica la fecha de publicación de la convocatoria por el Congreso. Con lo cual el plazo para hacer modificaciones legales en materia electoral en Sinaloa se aplaza del 15 de junio al 30 de agosto o al límite del 14 de septiembre. Ahora habrá que dar seguimiento a la labor legislativa para conocer si se logran los consensos para reformas electorales adicionales, o el marco legal sólo tendrá esa modificación.

DE UNA FECHA

De acuerdo a la Ley Electoral del Estado, el Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa (IEES) definirá el calendario para el proceso. Pero se puede adelantar, con poco margen de error, que hay una fecha determinante para la esfera política y los actores e intereses que entrarán en juego en la lucha por el poder en Sinaloa. Esa es el 24 de enero del 2021. Por un lado, es la estimación que se tiene para el inicio de las precampañas. Por el otro lado, el Reglamento de Elecciones del INE, aplicable para las elecciones locales señala que los convenios de coalición entre partidos políticos para participar en el proceso deberán presentarse al órgano electoral a más tardar el día que inician las precampañas. Así que para el cuarto domingo de enero del año entrante ya se sabrá qué partidos van juntos y qué actores políticos se presentan como precandidatos. Aquellos que ostenten una función pública para poder participar en las precampañas deberán de haberse retirado de sus cargos.

Anote amable lector ese día, el próximo 24 de enero, para que conozca los probables candidatos a gobernador de los diversos partidos políticos, así como, las concertaciones que habrá entres los partidos en Sinaloa para las coaliciones para candidaturas a las alcaldías, diputaciones locales y la gubernatura.

DE JÓVENES SINALOENSES APRENDIENDO JUNTOS

En medio de la pandemia del coronavirus los subsistemas de educación media superior de Sinaloa lograron que los jóvenes estudiantes, los profesores y los directivos aprendieran juntos. Fue un esfuerzo colectivo que llevó a 9 de cada 10 estudiantes de preparatoria en Sinaloa a realizar una prueba de reforzamiento educativo en dos materias: lenguaje y comunicación, y, matemática. Y, con resultados sobresalientes (EL DEBATE, “Jóvenes sinaloenses mejoran su aprendizaje durante la pandemia con la estrategia Aprendamos Juntos”, 9/Jun/2020).

Las dos materias esenciales para la educación superior. Quien sabe su lengua y matemáticas tiene altas probabilidades de estudiar sobresalientemente cualquier licenciatura y convertirse en un exitoso profesionista. La gran victoria de los estudiantes fue que la brecha entre los alumnos que antes eran los más aplicados contra los que presentaban menor promedio, se cerró. Eso es el gran logro del trabajo de los profesores y directivos de los sistemas de educación media superior en Sinaloa. Fue un verdadero honor ver a los alumnos de las preparatorias participar en las evaluaciones. De la UAS, Conalep, Cobaes, preparatorias federales, estatales, alumnos de Telebachillerato, todos juntos a través de las plataformas de Internet de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado. Todos juntos haciendo esfuerzos para realizar sus evaluaciones, en las difíciles condiciones que les ha impuesto la pandemia. Todos juntos, demostrando que a los jóvenes sinaloenses nada los vence, ni los detiene. Que en la construcción de una mejor sociedad está empeñado el trabajo de los docentes y alumnos de las preparatorias de Sinaloa.

Ahora viene el reto para las universidades del Estado. Van a recibir alumnos que vienen mejor preparados. Serán más exigentes con las plantas docentes. Además de los retos que planteará la pandemia antes de que se logre la vacuna contra el coronavirus. Hoy, sin embargo, el aliento que los resultados de las pruebas del programa de reforzamiento educativo “Aprendamos juntos” muestran una comunidad estudiantil viva, aplicada, dedicada y con excelentes indicadores académicos. Eso, sí, sin lugar a duda, eso sí es puro Sinaloa.

PÁRRAFOS: dE CIUDADANÍA Y CONTROL DE LA PANDEMIA

Sin la participación de la ciudadanía no se va a detener la pandemia del coronavirus. Cada uno de los ciudadanos debe de observar el cuidado de su cuerpo y su salud. No será posible dejar de estar expuestos a este virus u otros que vayan apareciendo si los cuerpos de los mexicanos no dejan de presentar sobrepeso, obesidad y enfermedades como la diabetes y del corazón. No se debe dejar de insistir en este tema. Cada día los ciudadanos deben tener una internalización de la responsabilidad que representa el mantener sus cuerpos saludables. Sin eso no se podrá volver a la normalidad. A los días en que se podía jugar en un parque o la playa, ir con los amigos a platicar a un café. Nada de eso podrá volver mientras no podamos detener el coronavirus, por una vacuna o por la construcción de una sociedad sana y sin altos porcentajes de obesidad y sobrepeso.

