De defunciones 2018-2019-2020

A partir de las estadísticas publicadas por el Inegi se puede analizar lo siguiente de los números de defunciones en México. En 2018 hubo 722,611; en 2019 fueron 747 784. A efecto de poder comparar con 2020, el Inegi publicó las defunciones de enero a agosto: en 2018, 480,721; en 2019, 499,784; y en 2020, 683, 823. Esto arroja que en el periodo de esos ocho meses de 2018 y 2019 hubo un aumento del 4%. Mientras que en el mismo periodo entre 2019 y 2020 el aumento en defunciones fue del 37%.

Ahora si la comparación se hace por el total de los dos años contra ocho meses del 2020, entonces la diferencia con 2018 es de sólo 5% y del 9% con respecto al 2019. Y falta contabilizar todavía cuatro meses del año pasado.

En cuanto a las causas de muerte, ahí hay una serie de datos que urgen al análisis a detalle de las defunciones en México. Van algunas primeras líneas: En 2018 Inegi reporta 149,368 por enfermedades del corazón; y, 101,275 por diabetes. En 2019 reporta 156,041 por enfermedades del corazón; y, 104,354 por diabetes. En 2020, de enero a agosto, el Inegi reporta 141,873 por enfermedades del corazón; 99,733 por diabetes; y, 108,658 por COVID-19. Como se puede observar las muertes por enfermedades del corazón y diabetes, en 8 meses de 2020, aumentaron aproximadamente un 5% con respecto al total anual de 2018 y 2019. Además, del alto porcentaje de comorbilidad con esas dos enfermedades que incluyen las más de cien mil muertes por COVID-19.

Como se puede observar los números demuestran la alta letalidad de la pandemia, más allá de discursos, frases, decisiones gubernamentales. La pandemia está matando miles de mexicanos y sinaloenses. Punto. Amable lector, cuídese, no baje la guardia. Siga las medidas de seguridad e higiene. Las consecuencias pueden ser mortales.

DE CRISIS ECONÓMICA

El cierre de establecimientos es un termómetro de la economía local. Significa por un lado, disminución de ingreso por caída de consumo, además, la pérdida de empleos y por lo tanto disminución del ingreso-gasto familiar. En ese comercio entra todo tipo de bienes y servicios al público. Desde restaurantes, tiendas comerciales, servicios personales, en fin, de todo tipo de negocios que vende y la gente compra. Es uno de los principales indicadores de que hay una crisis económica. Esto es uno de los resultados de la pandemia COVID-19. Además, de la tragedia que ha enlutado a más de 4,600 familias en Sinaloa, la pandemia está teniendo efectos negativos en la economía del país y de los estados. La recuperación no será sencilla. En un primer momento dependerá exclusivamente del acceso que se tenga a la vacuna a población abierta. Para que la economía pueda reactivarse.

Desafortunadamente, muchos estados han vuelto a caer en situaciones de cambio de color del semáforo epidemiológico. El presidente López Obrador, antes de contagiarse de COVID-19 ordenó que se vacunara a los profesores y personal educativo del estado de Campeche. La explicación que dio fue que esa entidad tenía varias semanas con semáforo verde. Con pocos días de diferencia que se anunció que el presidente de la República estaba contagiado de COVID-19 el semáforo de Campeche pasó al amarillo. Todas las semanas en verde se echaron para atrás y ese estado deberá de observar la normatividad que señala la Secretaría de Salud federal: no regreso a clases presenciales. Junto con ese rebrote de la pandemia en esa entidad en particular hubo aumentos de casos de contagio en prácticamente todo el país.

PÁRRAFOS: DE AHÍ ESTÁ

No, no es una referencia a la canción española de los ochenta. No, no es tiempo de conciertos, bailes, fiestas. No. Estos indicadores epidemiológicos dejan en evidencia que la pandemia COVID-19 sigue ahí. Al igual que las estadísticas de defunciones del Inegi. ¡Ahí está! No se ha ido a ningún lado. Los muertos, enfermos de neumonía, hospitalizados e intubados continúan en la cotidianidad de México y Sinaloa. Pensar que no pasa nada es un error. Ahora, desde la perspectiva económica los indicadores muestran como sí sigue. Es importante, ante esto la necesidad de no dejar de observar las medidas de seguridad que han decretado las autoridades de salud federal y estatal: Use el cubrebocas, lávese las manos, mantenga la sana distancia, y, sino es necesario, no salga de casa.