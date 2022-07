De delitos contra niñas y mujeres

Una sociedad que ataca, violenta, asesina a sus mujeres está enferma. Punto. No hay más. Los derechos humanos son para TODOS las mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que viven en el planeta Tierra. Es deber de todos los que vivimos en México defender esos derechos para todos. Nadie debe ser excluido o violentado en sus derechos humanos.

Como lo hace cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó, el pasado 25 de julio, cómo se encuentran los delitos contra la mujer en todo el País, en el reporte oficial “Incidencia delictiva del fuero común”. Este informe viene distribuido por entidad federativa y el total nacional. Analicemos, por ahora, lo que corresponde a los datos nacionales. En estas estadísticas el SESNSP expone un apartado de cifras en dónde se dan a conocer el “Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual”. Ahí se incluyen estos delitos: “Abuso sexual”. “Acoso sexual”. “Hostigamiento sexual”. “Violación simple”. “Violación equiparada”. “Incesto”. “Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual”.

Estos indicadores conforman una descripción de la enfermedad que representa la violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas de México. En 2020 en nuestro país, de enero a junio, estos siete delitos fueron un total de 26,165 de acuerdo a las cifras publicadas por el SESNSP. En 2021, igual de enero a junio, las cifras del SESNSP de los mismos siete delitos suman 34,673 y en 2022 fueron 41,950. Estas cifras oficiales representan un incremento del 33% en el primer semestre de 2021 con respecto a 2020. Y, un incremento del 60% del primer semestre de 2022 en comparación con 2020. Como se puede observar el crecimiento anual de estos delitos es muy alto y representa la violación constante de derechos humanos de niñas y mujeres en nuestro país.

La constatación de estas estadísticas son las notas trágicas de los medios de comunicación de mujeres asesinadas quemadas vivas. Representación de épocas de la humanidad en la barbarie y la Edad Media. No es posible que eso siga sucediendo. Cada uno de las mexicanas y mexicanos debemos hacer la parte que nos corresponda para detener esa barbarie.

DE LA FAMILIA. Desafortunadamente esta barbarie se extiende al núcleo familiar. En el reporte del SESNSP, hay un apartado definido como “Total de delitos contra la familia”. Ahí se incluyen estos delitos: “Violencia familiar”. “Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar”. “Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar”. “Otros delitos contra la familia”. Las estadísticas que se presentan arrojan este análisis de la sumatoria de estos cuatro delitos contra la familia.

Las estadísticas representan un incremento del 25% en el primer semestre de 2021 con respecto a 2020. Y, un incremento del 32% del primer semestre de 2022 en comparación con 2020. De nuevo, describen las estadísticas nacionales a un México de barbarie, dónde la violencia crece desmesuradamente. La familia es lo que el sociólogo francés, Émile Durkheim, definía como sagrado en una sociedad. Para cualquier sociedad, lo que atenta contra la familia es profano: Destruye, aniquila lo social.

PÁRRAFOS: DE FUENTES OFICIALES. Lo más dramático de estas estadísticas es que son representación de cifras oficiales. El informe del SESNSP tienen la descripción siguiente: “La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas”. Y, las referencias del documento de estadísticas delictivas se reportan que son: “Fuente: Elaborado con la información remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas”. Es decir, cada dato tiene una denuncia ante los organismos de los Estados y la Ciudad de México encargados de la procuración de justicia. Son mujeres que han sufrido violencia y van ante un ministerio público y presentan una denuncia. Y de esas denuncias hay hasta un 60% de incremento en sólo el primer semestre del 2022 con referencia a 2020. Es decir, a estas estadísticas oficiales de barbarie, hay que sumar, amables lectores, los casos que pasan al lado de su casa, en su edificio, en su colonia, los casos que usted sabe se dan en otras casas. Y, desafortunadamente no son presentadas las denuncias ante un ministerio público. Por temor de ser víctimas de agravios mayores. Incluso, la muerte. Los medios de comunicación no hay día que no den información de feminicidios y violencia contra las mujeres y la familia. Es trabajo de todos los habitantes de México participar para acabar con esa barbarie. No es posible dejar todo al mero cuidado del Estado. Falla el Estado mexicano, sin duda. Pero las y los ciudadanos debemos participar y cambiar esas estadísticas: A UNA NIÑA Y UNA MUJER NUNCA LE PUEDES PEGAR. Punto.