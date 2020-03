De desplome financiero

La Bolsa de Nueva York, Tokio, Londres, México y muchas otras se desplomaron. La caída de la de Nueva York sólo se acerca a la caída en la crisis que inició en 2008, en donde la crisis de la burbuja inmobiliaria de los USA trajo un colapso internacional financiero. La caída de este marzo inició como una reacción al coronavirus y sus eventuales efectos epidémicos. En México los aspectos afectados hasta hoy han sido financieros. La tasa de cambio del peso frente al dólar todavía hace veinte días erar de 18.57 pesos por un dólar y se fue antier a más de 21. Una devaluación de más de 13%. A esto hay que sumar la baja del precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana en más de 30% producto de la enésima guerra internacional del petróleo.

Los efectos para el país son inmediatos. Un aumento en el precio de las mercancías que importamos, para consumo humano e industrial. Lo cual tiene impacto inmediato en las presiones inflacionarias. El aumento del salario mínimo en 2020 de 20% ya tuvo su propio efecto en la inflación, ahora esta devaluación no sólo acumula más presiones en ese sentido, sino que puede borrar lo obtenido en mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores. Es decir, del aumento del salario mínimo sólo quedaría el elemento inflacionario.

DE EFECTOS NACIONALES

En cuanto la baja del precio internacional de la gasolina, esta se borra con la devaluación del peso, pues la capacidad de refinación y producción de gasolina sigue aún sin verse aumentadas. Por otro lado, las reservas del fondo de contingencia seguramente entraron de inmediato, causa por la cual aún no se ve un descontrol de precios o desabasto. Ese fondo ya estaba mermado antes de estas disrupciones financieras internacionales. Habrá que esperar los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de este fondo y el resultado de las garantías del precio del petróleo. Por otro lado, esperar el informe del Banco de México en materia de reservas internacionales para contener la inflación. La producción de manufacturas y producción de exportación observará que comportamiento tendrá el mercado norteamericano. No debe olvidarse el hecho de la elección presidencial de noviembre en el vecino del norte.

DE EFECTOS REGIONALES

En Sinaloa, la primera afectación será para el sector agropecuario y pesquero. Al mismo tiempo vendrán consecuencias en el sector turístico. No sólo el tema del coronavirus podría afectar este sector en el estado, esto podría ser lo de menos. Si se toma en cuenta que la temperatura empezará a subir en las próximas semanas en el estado. Diversas fuentes informan que los virus de influenza y gripe no sobreviven en temporadas de calor en Sinaloa, por lo cual se ha señalado que lo mismo ocurrirá con el coronavirus. Pero es imposible que no afecte al turismo un acecho de recesión económica. Además, el turismo extranjero, ese sí por efecto del coronavirus, podría reducir su estancia estacional. Hasta ahora no se conoce de cancelaciones en el sector hotelero para las vacaciones de Semana Santa. Es aún temprano para signos de una eventual recesión en la esfera turística.

En el caso de los gobiernos estatales y municipales posibles recortes de participaciones federales deben de estar en las previsiones. La sola caída del precio del petróleo es un elemento indiscutible. En ese sentido si viniera un recorte del gobierno federal habría sólo dos caminos para mantener los niveles de gasto público: el endeudamiento y el alza de impuestos y derechos. Por supuesto estaría la posibilidad de un recorte de programas y plazas, lo cual ya se ha hecho. Habría que observar cuanto margen, en este aspecto, estarían en posibilidades de efectuar cada municipio y el gobierno estatal. Más allá de un aspecto político está el funcionamiento mismo de la administración pública.



PÁRRAFOS: DE LO LOCAL

A la luz de estos eventos financieros es momento de recordar dos citas: El mensaje de la frase es del consultor político, James Carville. Esa que pegó un cartel en la oficina del entonces candidato presidencial, Bill Clinton, con la frase: “The economy, stupid” (la economía, estúpido). Y, la frase del político norteamericano, el Representante (equivalente a diputado federal mexicano) Thomas (Tip) O’Neill: “All politics is local” (Toda política es local). Baste decir que él estuvo en el cargo de Representante por 34 años. Ahí en medio estará lo que se decida en Sinaloa. De la mano tendrán que ir los dos niveles de gobierno y el Congreso del Estado.

lecturas_eldebate@yahoo.com