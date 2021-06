De dignidad de interés

Van unas notas sobre la amistad: La tipología de Aristóteles de la amistad tiene una correlación con la cronología del ser humano: interés, placer y utilidad. El infante no sobrevive sin el interés de sus padres; el joven no encuentra, sin el otro (al menos con su imagen) su placer; el adulto y el viejo no logran sin el otro la utilidad en su consolidación social. La amistad perfecta, la que se sustenta en compartir y crear conocimiento y la estética, implica erudición, de ahí que el mismo Aristóteles las considera como “extraordinarias, porque hombres así hay pocos”. Esto lleva a que la amistad entre los seres humanos está mediada por el interés. En aras de la observancia de la igualdad se debe sustituir “hombres” por “seres humanos” en la definición de Aristóteles. De ese interés viene el adjetivo interesante: “Que interesa o que es digno de interés”. Cuando en una relación de amistad una de las partes deja de “interesar” o ser “digno de interés”, la amistad cede, se vuelve laxa, lejana en el tiempo y el espacio. Quizá no desaparece, pero no se refrenda en la cotidianidad. El día a día, es para los amigos que comparten la dignidad de interés. Los otros, van quedando en el camino, el espacio y el tiempo. Son, todos, por supuesto, parte de la historia y consciencia de cada uno. Pero, que sí vale, ya no del presente (Lecturas, EL DEBATE, 29/May/16)

DE AQUELLA NORMALIDAD

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En medio de la nostalgia, ahora que vivimos la pandemia covid-19, van unas notas de 2009 de la entrada a clases: Aún quedan unas semanas para el regreso, marcado generalmente con la entrada a clases, aunque para muchos ya las vacaciones están por terminar o de plano ya acabaron. Más el gran evento es cuando las clases inician, en las familias eso cambia diametralmente las cosas, pues el ritmo de las ocupaciones hogareñas cambia. Luego, está la actividad comercial y en general urbana que se ve modificada cuando los escolares retornan. Las actividades culturales son anunciadas en cada ciudad, los canales de televisión presentan sus próximas telenovelas, las tiendas expondrán sus nuevas mercancías, algunas novedades en libros y música se aprovecha para presentar. En lugares como Mazatlán, la industria hotelera se prepara para la temporada de turismo extranjero... Igual pasa en el sector pesquero, a pocas semanas del levantamiento de la veda e inicio de un nuevo ciclo del camarón, cada año más mermado, pero ahí sigue, presente en la economía de muchas comunidades pesqueras de Sinaloa. En fin, es la entrada, el inicio de un ciclo más.

Para muchos las metas van llegando: a los muchachos ya les quedan menos años para irse a la universidad, o bien, ya van a terminar la licenciatura. Luego, están los que todavía viven con sus padres a pesar de que hace mucho tiempo dejaron atrás la universidad. La entrada de año laboral y académico resulta propicia para replantear la olvidada libertad individual, dejada de lado por la comodidad de la vida familiar. “Si te vas de la casa, no vuelvas a que te laven o quieras comer acá” dicen las madres. A pesar de que ellas mismas anhelan que sus críos, ya desbordando el nido de manera por demás sobrada, se casen o se hagan independientes, pero mientras tanto siguen manteniéndolos en sus casas (Lecturas, EL DEBATE, 02/Ago/09).

PÁRRAFOS: DE SERENIDAD, VALOR Y SABIDURÍA

No se debe bajar la guardia, la vacunación avanza pero ahí sigue la pandemia covid-19. Hay que seguir cuidándose y observando las medidas de higiene. Van unas notas para continuar alegres de ver cada día el Sol y la Luna: Hay momentos en la vida de cada uno que las cosas nada más no quieren fluir. Cada paso pereciera se va para atrás en vez de avanzar. En ese momento es necesario recordar y pensar en una alternativa, cada quien tendrá que elegir cuál camino seguir. El teólogo americano Reinhold Niebuhr (1892-1971) escribió en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la oración de la Serenidad. Más tarde Alcohólicos Anónimos (AA) retomó una parte de esa plagaría y la popularizó más allá de un rito religioso. En la práctica de AA la oración dice: “Señor, concédenos serenidad, para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí podemos, y sabiduría para discernir la diferencia”. En este contexto hay una connotación religiosa, donde un ser en el más allá va a proveer de los tres atributos. En una traducción donde se oriente a la inmanencia, la naturaleza, desde Spinoza hasta Nietzsche, se podría traducir: “Busco encontrar: La serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar lo que sí puedo. Y, la sabiduría para conocer la diferencia entre estas dos cosas”. Aquí las tres condiciones se buscan, no se esperan sean concedidas. En la lucha cotidiana cada uno define lo que puede y no puede. La trascendencia, el más allá pueden ser un asidero para el día siguiente. La inmensidad del sentimiento oceánico (Roman Rolland a Freud) es otra vía en el aspecto inmanente, o bien, la acción de tirar los dados de Nietzsche y su eterno retorno. En fin, en esos días aciagos, noches interminables, en donde el homo sapiens toma la decisión de seguir en el camino. Se tiene que luchar por encontrar los tres atributos humanos: serenidad, valor y sabiduría, para aceptar lo que no se puede cambiar, para cambiar lo que sí se puede, y, para conocer la diferencia (Lecturas, EL DEBATE, 05/Oct/14).