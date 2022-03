De diputados y religión católica en Culiacán

audima

La libertad de cada uno de pensar, expresar y creer lo que quiera son derechos humanos. Para todas y todos los ciudadanos, y todas y todos los diputados locales de Sinaloa son ciudadanos. Después de la aprobación del Congreso del Estado de Sinaloa, de las reformas legales para despenalizar el aborto hasta la treceava semana de gestación, hubo señalamientos de algunos representantes de la jerarquía de la iglesia católica en Culiacán. Incluso en una carta dirigida a los 28 diputados que aprobaron las reformas y firmada por el Presbítero Miguel Ángel Soto Gaxiola, responsable diocesano de la Comisión para la vida, familia, juventud y laicos de la Diócesis de Culiacán, el 11 de marzo, se les informa de una serie de restricciones en su religión católica (EL DEBATE, 11/Mar/2022). Luego, el 12 de marzo, el vocero de la Diócesis, Padre Esteban Robles, aclaró que la iglesia no excluye a nadie, los mismos actos de cada creyente hacen que se excluyan por sí mismos y se pierda la comunión (Portal, Los Noticieristas, 12/Mar/2022).

Ante estas declaraciones es importante recordar a estas autoridades eclesiásticas de Sinaloa, que el Papa Francisco concedió a TODOS los sacerdotes de la religión católica perdonar el pecado del aborto. Y los sacerdotes de Culiacán, Sinaloa, están obligados en su religión a seguir las directrices religiosas del Papa de la religión católica. Van unas notas publicadas aquí en EL DEBATE, en 2015:

“Desde 13 de marzo de 2013 el Colegio Cardenalicio nombró al Papa Francisco. Es el Papa hasta su muerte o si decide renunciar antes, como el caso de Benedicto XVI, en febrero de 2013. Esto nos lleva a que el Papa Francisco debe ser observado en sus órdenes y enseñanzas por toda la grey católica.

De absolución del pecado del aborto

El 11 de abril pasado, el Papa emitió la Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia que iniciará el 8 de diciembre de 2015. En el marco de esta Bula Papal, el Papa escribió, el 1° de septiembre pasado, una carta a Monseñor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Ahí expone lo siguiente sobre el pecado del aborto:

“El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al Sacramento de la Confesión para obtener la reconciliación con el Padre. También por este motivo he decidido conceder a todos los sacerdotes para el Año jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón.”

El Papa Francisco autoriza el perdón a las mujeres y hombres que han practicado el aborto. Esta decisión es una revolución en la religión católica. Millones de mujeres y hombres, que profesan la religión católica y que han practicado el aborto, encontraran finalmente una absolución a ese pecado que les negaba la comunión con sus creencias religiosas. Siguiendo el criterio teológico, mientras no sea reformada esta orden a “todos los sacerdotes”, seguirá vigente” (Lecturas, EL DEBATE, 6/Sep/2015).

Es de esperarse que las autoridades eclesiásticas de Culiacán relean y difundan esa concesión del Papa Francisco a todos los sacerdotes de la grey católica del planeta Tierra. Porque Culiacán sigue estando en Sinaloa, México, en el continente americano en el planeta Tierra.

Párrafos: De libertad

Finalmente, 28 diputados del Congreso del Estado de Sinaloa privilegiaron los derechos humanos y la libertad de las ciudadanas sinaloenses por sobre creencias y morales religiosas. Sin duda debió ser una importante decisión política y moral para muchos de los 28 diputados que aprobaron las reformas. Representantes de las y los sinaloenses, y, observando las leyes y la constitución, legislaron a favor de la libertar de todas las ciudadanas que viven en Sinaloa. Igualmente, la iglesia católica de Culiacán, a través del vocero de la Diócesis de Culiacán, Padre Esteban Robles, aclaró que la aprobación de la legalización y regularización del aborto significa un reto para la Iglesia, que deberá reforzar en los feligreses el valor a la vida: “Es un reto para nosotros como institución el revisar nuestras estructuras parroquiales y ver en qué aspectos debemos apuntalar más en el ámbito de la formación, en las conciencias de nuestros feligreses, en reafirmar la vida como un regalo de Dios. Y ahí está para nosotros el trabajo, el ayudar a nuestra feligresía a que conozcan el amor de Dios y valor a la vida”, expresó (Portal, Los Noticieristas, 12/Mar/2022). Es decir, 28 diputados locales de Sinaloa legislaron para preservar la libertad de las mujeres sinaloenses, y, la iglesia católica de Culiacán se dedicará a “apuntalar” los valores religiosos de sus feligreses. Siempre, recordando la iglesia que el Papa Francisco ha autorizado otorgar el perdón del pecado del aborto a TODOS los sacerdotes de la religión católica. En la libertad Sinaloa es y será democrática.