De dos años y rendición de cuentas

Se acaban de cumplir dos años del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que es innegable es que la mitad de ese par de años ha estado marcado por la pandemia COVID 19. Todo lo demás quedará en los informes. Lo que estará en las páginas de la historia nacional es la secuela de muertes y enfermos de cientos de miles de mexicanos. En sus alocuciones por motivo de los dos años de gobierno el Presidente ha manifestado que en México se sigue viviendo en un régimen democrático. En ese sistema vendrá la rendición de cuentas para la gestión presidencial, tan cerca como, seis meses, el próximo 6 de junio. El voto de los ciudadanos será el que haga la rendición de cuentas y decida si le da mayoría en el Congreso o no. Esa es la democracia. En la jornada electoral los mexicanos decidirán si refrendan al Presidente su mayoría en la Cámara de Diputados. El mismo domingo de la elección se sabrán los resultados preliminares y la conformación de la Cámara baja. Ahí se sabrá cuál es el juicio de los mexicanos de la gestión presidencial en esta pandemia. Misma que ha devastado economía, vida y una gran parte de la acción social.

De diciembre 2020 y elección en Sinaloa

En este mes el Congreso del Estado convocará a elecciones. El proceso electoral local será para elegir gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Luego de la convocatoria seguirá la posibilidad de que se llegue, entre los partidos, a las concertaciones para formar coaliciones electorales. La fecha límite es el 23 de diciembre. Antes, el 15 de diciembre, los partidos tendrán que definir en qué siete entidades tendrán candidato de un género y en qué ocho del otro género. Cada partido irá publicando sus convocatorias, respetando el calendario electoral del Estado.

Finalmente, también el 23 de diciembre, iniciarán las precampañas. Como se puede apreciar, las negociaciones entre los partidos políticos están en pleno proceso. De igual manera los actores de cada partido están a la espera de las negociaciones con sus dirigencias formales y de facto. Cómo cada proceso electoral habrá disensos, acuerdos, cambios y candidatos. Así es la democracia, un ejercicio de libertad.

De pandemia y vida

Este diciembre será, sin duda, un fin de año difícil. En medio de todo esa dificultad. Algo que no debe de olvidarse es que aquí seguimos. Cada uno luchando por seguir adelante en este planeta. No es tiempo de bajar la guardia. Hay que continuar cuidando a los seres queridos. La salud es lo más preciado. Será difícil económicamente. Las expectativas de que llegue la vacuna se ven cada día más cercanas. Se puede sentir que falta mucho, pues cada día la carga es más pesada. La reactivación económica será también difícil. En ese sentido, este diciembre que inicia no debe olvidarse: Seguir con el cubrebocas. Lavarse las manos repetidamente. Continuar quedándose en casa en la medida de las posibilidades. Guardar distancia.

Es diciembre y también en Sinaloa empieza a bajar la temperatura. Hay que extremar precauciones con los cambios de temperatura. Cuidar a los más pequeños. Cada día debe existir la certeza de que se siguen los cuidados contra el COVID 19. No hay margen de equivocación, pues el peligro es dejar de estar en el planeta. Es tiempo de recordar a los que no están más aquí. Pero sobre todo, en esta pandemia, es tiempo de seguir con los cuidados. Para seguir muchos más tiempo aquí, junto a los seres queridos. El aquí y ahora. Ese es el que no hay que dejar de atender: Para que amanezca y se pueda ver el crepúsculo, muchas veces más.

Párrafos: De confianza

Es la seguridad que alguien tiene en sí mismo (RAE). Algo que no hay que perder en cada uno. Saldremos de esta pandemia fortalecidos. Esa seguridad es la que debe de permear en cada uno, amables lectores. Vayan estas líneas para manifestar la seguridad que Sinaloa va a estar mejor. Que seremos más fuertes. Más allá de un llamado al mar o al viento. Es una seguridad de ver a los sinaloenses luchando. Empieza el último mes del año. Ya se sabe que enero es difícil. Pues ahora será hasta más sencillo. Y después vendrá la vacuna contra el COVID 19. Confianza en que seguiremos luchando y cuidándonos. Es una seguridad que está ahí. Todos los días.