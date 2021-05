De dos domingos

Después de este, en dos domingos serán las elecciones en Sinaloa. Locales, para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del Estado. Federales para los siete diputados al Congreso de la Unión que se elegirán en las siete demarcaciones federales que hay en esta entidad. A las seis de la tarde se cerrarán las casillas. A partir de esa hora, del mismo domingo 6 de junio, empezarán toda una serie de información preliminar y estadística de los resultados que proporcionarán las autoridades electorales: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa (IEES).

Primero, empezará a funcionar el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del IEES desde las mismas seis de la tarde. Irá avanzando, en el transcurso de la noche, la información preliminar conforme se vaya capturando los datos de las actas del PREP en los consejos distritales de Sinaloa. Luego, de nuevo ese mismo domingo, seguirá la información del Conteo Rápido de la elección de gobernador que realizará el INE. Finalmente, está el cómputo estatal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A manera de información comparativa, en los Conteos Rápidos que organizó el INE en 2018 la información de la elección presidencial se hizo pública a las 23:00 horas, con información recibida hasta las 22:30. Un año después, en la elección de gobernador de Baja California, el INE informó los resultados del Conteo Rápido con los datos recibidos a las 22:20 horas tiempo del centro, 20:20 horas tiempo de Baja California.

DE CONTEO RÁPIDO, PREP Y CÓMPUTO GUBERNATURA

Este es un ejercicio estadístico en donde se hace una muestra de secciones electorales de la entidad. Se recolectan los resultados sólo de esa muestra y se hace una estimación del probable resultado. En el caso del INE se publica un intervalo para cada candidato. Es decir, el INE informa que un candidato puede estar entre un porcentaje superior y uno inferior. Ese intervalo es aproximadamente menor a dos puntos porcentuales. En el caso de la elección presidencial de 2018 la estimación del intervalo del porcentaje de votos de cada candidato presidencial fue menor del 1% Asimismo, la diferencia de la proyección con el resultado final fue igual muy reducida.

El próximo 6 de junio, en la elección local de Sinaloa, el INE hará el Conteo Rápido sólo en la de gobernador. Esto nos arroja la posibilidad de que para alrededor de las nueve de la noche, hora de Sinaloa, se pueda conocer esta estimación estadística del resultado de los intervalos de porcentajes de votación que presente cada candidato a la gubernatura.

El PREP que hará el IEES se cerrará hasta el 7 de junio. Los resultados preliminares se podrán ir comparando con los del Conteo Rápido. Finalmente, el día 13 de junio se hará en el IEES el cómputo estatal para la gubernatura. En esa sesión el IEES hará el recuento de las 24 actas distritales más todas las incidencias que presentarán los representantes de los partidos políticos. Lo que sigue a eso es ya es del orden de los órganos jurisdiccionales. Pues siguen las intervenciones del Tribunal Estatal Electoral, las instancias en materia electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero eso ya será tema de otra entrega.

PÁRRAFOS: DE FOTO FAMILIAR Y EJERCICIO FÍSICO

Mi hermano puso en una de sus redes sociales una foto de nuestro padre en el cumpleaños número dos de su hija menor. Hace 23 años. Él tenía 65 años. Al ver la foto y recordar que ya se está en el sexto piso no pudo dejar de hacer la comparación. La hija mayor de mi hermano tenía seis años. Vino a la mente el recuerdo de mi padre caminando por la Avenida del Mar en Mazatlán. Muchos de sus amigos aún me hacen el favor de recordarme como lo saludaban y hasta se iban platicando con él parte del trayecto. En este tiempo de pandemia, su receta-consejo, casi orden, después de hacer un electrocardiograma, de empezar a hacer ejercicio físico cuándo se cumplió cuarenta años, no puede más que dejar de recordársele y alegrarse de haber observado esa indicación amorosa. Cada uno de los cuatro hermanos ha ido experimentando con diferentes deportes. Pero ahí estamos los cuatro haciendo ejercicio físico. Es tiempo de pandemia. Falta aún mucho para que haya un gran porcentaje de la población vacunada contra el covid-19. No hay que dejar de observar los cuidados de salud e higiene. Así como, hacer ejercicio y mantener una dieta sana.