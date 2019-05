De dos programas públicos: gobernador de Sinaloa

La educación es una función del Estado que abarca mucho del presupuesto de lo público. En ese sentido la aplicación del presupuesto en la educación es algo que debe destacarse. Muchos políticos en el momento en que son envestidos por el voto de los ciudadanos prefieren hacer obras populistas o que les atraigan reflectores. Algunos hasta musicales y de entretenimiento, vaya, inclusive comilitonas populares. En el caso de Sinaloa deben destacarse dos ejemplos. Y sobre todos porque aquí se ha criticado ampliamente cuando no se ha seguido esta directriz. El primero es el del programa de uniforme y útiles escolares del Gobierno del Estado. Este miércoles, en Culiacán, el gobernador Quirino Ordaz Coppel lanza el programa correspondiente al ciclo escolar 2019-2020. Esto hace que se consolide un programa de política pública que colabora con el esfuerzo de las familias sinaloenses para que los niños y jóvenes sinaloense den continuidad a su educación. En tiempos de restricciones presupuestales el destino del gasto público a apoyar a los niños y jóvenes para que continúen sus estudios es algo que debe desatacarse. No se descuida la formación de los sinaloenses, ni se privilegia sólo oros aspectos del ejercicio de gobierno. El punto a resaltar es que con este nuevo año de operación del programa los ciudadanos podrán demandar a los gobernantes, que serán designados en nuevas elecciones, a dar continuidad institucional a este programa, financiado con recursos públicos del gobierno del estado. Lo cual hace internalizar a lso ciudadanos una polúiticia pública que hace educación para los niños y jonvenes sinaloense.

El segundo ejemplo es el del alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez. Este presidente municipal decidió destinar casi cuatro millones de pesos del presupuesto del municipio para la construcción del Telebachillerato Comunitario El Tablón N° 1. La población de este ejido sinaloenses contará con un centro educativo de nivel medio superior. Este otorgará certificados de bachillerato con validez oficial. Pero para que esto pudiera suceder el presidente municipal de Rosario destinó una inversión muy significativa para hacer realidad este centro educativo. La concertación con el gobierno del estado, el municipio y la federación están trabajando en El Tablón N°1 en favor de los jóvenes sinaloenses. El alcalde Pineda no gastó en conciertos, fiestas, musicales, no. Destinó el gasto de los rosarenses para hacer un Telebachillerato en una localidad del municipio. Muchos jóvenes podrán cursar su educación media superior ahí en su hogar familiar, sin tener que abandonar en ese nivel educativo su casa. La economía que esto significará para estas familias sinaloenses será muy significativa.

Estos dos casos de políticas públicas, son una determinación de hacer educación, más allá de otras filias de un representante popular, en este caso del gobernador Ordaz Coppel y el alcalde de Rosario, Pineda Domínguez.

Puede haber para unos un más allá. Para otros no. Lo que es una realidad es que en el último momento en el aquí y ahora, respirando oxígeno y bombeando sangre, lo que queda es el recuerdo amado. No los miles de horas dedicados a las redes sociales, a la televisión, el radio, o a la cantina. No, entonces queda el uno mismo y lo que lo forjó. Tomemos otra cita del amigo erudito que viene desde París, también de Frèdèric Beigbeder, en su libro, La frivolité est une affaire sérieuse (La frivolidad es un asunto serio): “Y luego una imagen pedagógica me vino como una dulce cólera. “Ve, Alexandra, un día espero muy lejano, tú estará acostado en una cama de hospital, muy enferma, y el médico hará una mueca girando su cabeza cunado revise tus análisis. No protestes, esto nos va a pasar a todos inevitablemente. ¿Y en qué pensarán en el momento de llegar ahí? En tus hijos corriendo en una playa. En las sonrisas de los hombres que has amado. A los paisajes en países lejanso, montañas verdes bajo el sol, pueblos que huelen a pan caliente. A las nubes con extrañas formas. En tus padres. En la cara de tu madre el día de tu cumpleaños dieciocho. En el de tu padre cuando te casaste. En eso pensarás en el momento de partir. Cuando tengas los tubos en tus brazos, no pensarán en ...” Y Beigdeber cita luego los políticos locales de Francia. Pero también dice que Alexandra no va a pensar en los twitters o instagrams, en las cuentas de Facebook. Ni siquiera en las noticias sin fin que caen en los celulares. No. Pensaremos, todos, en las sonrisas de nuestros seres amados. Ni siquiera en los pleitos, enojos y desencuentros, con ellos. Ahí no habrá espacio para nada más que la sonrisa y el beso o abrazo cariñoso. Cada uno debe, según sui tiempo, decidir, cuánto quiere meter a esos mensajes, y, cuánto a mirar y abrazar a esos seros amados.

