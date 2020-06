De duelo, no festejo

Al 20 de junio la cifra de decesos por COVID-19 llegó en Sinaloa a 1005. La comorbilidad asociada a la infección de este virus sigue haciendo estragos. Pensar en festejar el Día del Padre no es coherente. Ninguna sociedad que ha visto morir, en unos meses más conciudadanos que todos los homicidios dolosos del año 2019, puede imaginar festejar nada. De enero a mayo 2020 hay reporte de 327 homicidios dolosos, lo que representa el 33% de las defunciones por COVID-19 de febrero al 20 de junio. Las cifras no están para festejar nada. La sociedad sinaloense merece respeto a las 1005 familias de esos ciudadanos que fallecieron por el COVID-19. Cada uno en su hogar puede hacer un festejo. Decirle un hijo a su padre, te amo, es el mejor festejo.

Pensar que aderezar ese sentimiento con festejo con otros diferentes a los que viven en el hogar, o bien, saliendo a la calle, es no pensar en los miles de sinaloenses en duelo. Miles de madres y padres que ya no están o que siguen graves en un hospital luchando por vivir. No, una sociedad democrática no puede festejar una fecha. Es momento de cada uno, amable lector, seguir luchando con corresponsabilidad por mantener controlado en su hogar la pandemia del COVID-19. ¿Qué van a festejar quienes estén en una fiesta? Cada uno de los sinaloenses debe pensar en sus padres, hijos, familiares, amigos, conocidos, en fin, compañeros de trabajo o escuela. Es momento de una reflexión ciudadana. Declaró, hace unos días, el presidente de la República que ordenó la liberación de un presunto delincuente para evitar la muerte de más 200 sinaloenses en Culiacán. Ya van más de mil por infección de COVID-19. No ha podido ser tan efectivo en Sinaloa, el presidente de la República, para detener la letalidad del coronavirus como lo fue con el crimen organizado. La gran diferencia, hay que SUBRAYARLO, es que en esta batalla los ciudadanos sinaloenses no hemos observado las normas y reglas que ha decretado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de nuevo, no hay nada que festejar, no se ha seguido lo que dicta el mexicano que la mayoría de los votos invistió como el presidente de todos los mexicanos. Más allá de banderas partidistas, políticas. Es momento de hacer un llamado a la participación ciudadana para detener el crecimiento de infectados y muertes por COVID-19. Poner fuera de peligro a los sinaloenses y sus familias.

DE RESPONSABILIDAD Y RESPETO

La vida sigue. Sin duda alguna. Debemos de saber vivir con el coronavirus en el territorio mexicano y sinaloense. La lucha diaria continúa en cada hogar. La alimentación, cuidado, educación y diversión de los hijos, es prioridad para todos los hogares en Sinaloa. Las mujeres madres solteras, jefas del hogar, son ciudadanas ejemplares. Ellas solas están lucharon por terminar el ciclo escolar. Ellas luchan por mantener el hogar, la seguridad y alimentación. Pero sobre todo, luchan por mantener a sus hijos con salud. Eso, es algo que hoy con gran responsabilidad todos los sinaloenses debemos de respetar. Ahí están miles de ciudadanas que tienen meses trabajando, diario luchando, por su salud y familias. A ellas les debemos respeto. A ellas, sustento total y apoyo de sus hijos, todos los sinaloenses respetemos. No se pueden repetir estereotipos machistas en estos momentos de duelo. Vaya, en este espacio, un reconocimiento y los más grandes respetos a esas madres que luchan todos los días por ellas y sus hijos.

Este, estoy seguro, es el mejor recuerdo que puedo expresar a mi padre, el cardiólogo, doctor Rigoberto Ocampo Morales.

PÁRRAFOS: DE ACUERDOS Y DEFINICIONES

En la esfera política hay dos elementos construyéndose en todas las filias y grupos: acuerdos y definiciones. ¿Es tiempo de comprar barato? Eso no es verdad. Nadie que piense tener atributos para figurar en una boleta electoral puede pensar de sí mismo como de bajo valor. Esto va en contra de Aristóteles, Platón, Hobbes, Maquiavelo, Marx y hasta Freud. Así que lo que seguirá en los corrillos políticos de Sinaloa será observar los apoyos y descalificaciones que van a ir surgiendo. Cada actor político está, sin lugar a dudas, revisando estadísticas, posibilidades, correlaciones de fuerza en delimitaciones geográficas, pesos específicos, tareas, alternativas de alianzas y coaliciones. Más allá de lo que cada actor decida, el tiempo de la política es inexorable. Lo único que es fatal es el 24 de enero para que inicien las precampañas. La ley electoral vigente de Sinaloa establece en su artículo 172 lo que se entenderá por los conceptos siguientes: “Precampaña Electoral: El conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido… Precandidato: El ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular”. A partir de estos preceptos legales se explica que para poder hacer un “conjunto de actos” un ciudadano que se quiera precandidato deberá haber hecho antes del 24 de enero un conjunto de acuerdos y definiciones, en total y estricta observancia a la ley. Si no es así, pues simplemente no habrá precandidato, precampaña, candidato, campaña, y menos lugar en una boleta electoral. A seguir analizando esta ley y sus artículos.