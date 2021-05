De economía en pandemia

Los indicadores de las bolsas de valores son variables financieras que reflejan la situación económica de un país. Hay tres que son referencia mundial: el de Tokio, Londres y New York. Así van avanzando en el transcurso de la rotación solar y lunar: empieza Tokio, sigue Londres y luego New York. Para cuándo abre la bolsa de México ya la de New York, lleva una hora de operación. Algo que es inevitable es que lo que pasó en Tokio y Londres va a afectar New York, y, una hora después México.

En el último año la pandemia covid-19 ha afectado negativamente la economía de una gran mayoría de la población. Pero no es así para todos, al menos no con las bosas de valores. Los indicadores bursátiles reflejan el comportamiento del precio de un conjunto de las acciones de las compañías más importantes y representativas de la economía de un país. Así, por ejemplo, el Promedio Industrial Dow Jones (DOW J) es el de las 30 compañías industriales más importantes y representativas de Estados Unidos de Norteamérica. El FTSE 100 es el índice bursátil de referencia de la Bolsa de Valores de Londres y se compone por las 100 compañías de mayor capitalización bursátil del Reino Unido. El Nikkei 225 (Nikkei) es el índice bursátil más popular del mercado japonés, lo componen los 225 valores más líquidos que cotizan en la Bolsa de Tokio. En México el índice es el IPC es una muestra que concentra las 35 principales empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (las referencias son de Wikipedia).

DE PLANETA GIRANDO Y LAS BOLSAS

Así a las 11 de la noche, en Sinaloa, ya sólo le queda una hora para cerrar a la Bolsa de Tokio. Cierra a las 1 de la mañana hora local. A esa misma hora, la Bolsa de Londres abre. Y mientras la Luna avanza en la noche el mercado inglés se va desenvolviendo vertiginosamente. A la hora en que el Sol despunta en el alba de Sinaloa, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, abre la Bolsa de New York y a la Bolsa Londres ya sólo le quedan dos horas de operación. A las 7:30 de Sinaloa abre la Bolsa de México. Así que sólo en el espacio de una hora operan simultáneamente en el planeta los mercados bursátiles de Londres, New York y México.

Quienes se dedican al análisis de los mercados financieros suelen desvelarse revisando los indicadores. Antes era tardado y complicado. Hoy en prácticamente todos los teléfonos celulares tienen acceso a aplicaciones de seguimiento de mercados bursátiles. En el último año, en medio de la pandemia covid-19, en donde han perdido la vida millones de seres humanos, donde millones han perdido su empleo, caído en insolvencia ante los bancos, han tenido que desalojar sus casas, en fin, en donde la pandemia a golpeado la economía familiar de muchos, millones, los mercados han tenido cifras positivas. De acuerdo a los valores de los indicadores reseñados arriba se puede hacer el siguiente comparativo: de mayo 2019 a mayo 2020 hubo pérdidas en las bolsas de valores de esos mercados internacionales y en México, mientras que de mayo de 2020 a mayo de 2021 hubo ganancias, en el año de la pandemia covid-19.

PÁRRAFOS: DE PORCENTAJES Y MORAL

Haciendo un análisis aproximado con las cifras de los indicadores de principios de mes de las bolsas, y a la fecha del 11 de mayo de 2021, se tiene este comportamiento: En Tokio el Nikkei 225 perdió 4% de mayo 2019 a mayo 2020, y ganó 55% de mayo 2020 a mayo 2021. En Londres el FTSE 100 perdió 30%, y ganó 30% de mayo 2020 a mayo 2021. En New York el DOW J perdió 9% de mayo 2019 a mayo 2020, y ganó 54% de mayo 2020 a mayo 2021. En México el IPC perdió 21%, y ganó 42% de mayo 2020 a mayo 2021. Como se puede observar, durante la pandemia covid-19 las principales bolsas de valores del planeta y la de México tuvieron un aumento porcentual muy importante. Las conclusiones económicas, financieras y morales son de usted, amable lector.