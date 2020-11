A ver, amable lector. ¿Qué tan lejos ve usted las elecciones? ¿Es algo que le importa o le ocupa? Después de más de ocho meses de aislamiento muchos están hartos. Son días en los que cualquiera puede llegar a decir: ¡Basta! Pero nadie debe bajar la guardia, el precio puede ser muy alto. Aunque en las calles, en los bares, pareciera que el COVID 19 es un invento. Puede que se atreva alguien a salir, a tomar la elección de entablar una conversación con alguien de su agrado. Pero en ese momento vienen los riesgos: puede ser que la persona de la que se ha hecho la elección haya tenido contacto con otras varias personas, de entrada con las que está en la mesa sentada sin cubrebocas. La situación de interacción social parece a las relaciones sexuales cuándo llegó el SIDA. Lo más dramático con el coronavirus es que no sólo se necesita un preservativo. El sólo hecho de entablar una charla puede ocasionar un contagio. Ese tipo de elecciones seguramente sí le interesan.

De elecciones electorales. En Sinaloa en la acción política no hay quién pueda definir aún quienes estarán en las boletas. Vaya ni siquiera cuántos candidatos habrá en cada elección. Hasta el 23 de diciembre se podrá alargar la definición, para los partidos contendientes, de los siete estados en donde habrá un género y en los ocho en los que habrá otro género de candidato. De igual manera antes del 23 de diciembre en Sinaloa sabremos que partidos van en coalición con que partidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En Nuevo León el plazo acabó el pasado viernes 20 de noviembre. Ahí el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) van solos. El PRI faltando minutos para las 23:59 del plazo fatal, logró coalición con el PRD. Por su parte, Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza registraron la suya en ese estado.

En Guerrero el plazo venció el pasado 10 de noviembre y en esa entidad

el órgano electoral local aprobó la coalición Morena, PT y PVEM, así como la candidatura común para gobernador entre el PRI y el PRD. Por su parte el PAN y MC irán solos en las elecciones de ese estado.

En San Luis Potosí el plazo venció también el 10 de noviembre. El órgano electoral aprobó la coalición PT, Nueva Alianza San Luis y PVEM. No puede dejar de llamar la atención la otra que se aprobó en ese estado, el nombre es “Sí por San Luis Potosí”. Está conformada por PAN, PRI, PRD y el partido local Conciencia Popular. El nombre se une a la organización social encabezada por el empresario Claudio X González. Hasta el momento es el único estado dónde se ha logrado la coalición PAN, PRI y PRD bajo el nombre de “Sí por…”. Los otros dos estados en dónde se acabó el plazo para registrarlas, Guerrero y Nuevo León, no se llegó a un acuerdo. Cabe señalar que es prerrogativa de los partidos políticos salirse de las coaliciones, aunque se hayan registrado en tiempo y aprobado por el órgano electoral local. Pero lo que no se puede ya hacer, en eso tres estados, es incluir otro partido más en el convenio.

Ahora siguen por llegar al plazo fatal para registrar coaliciones: Colima el 10 de diciembre, Sonora el 15 de diciembre. En Sinaloa los partidos políticos tendrán hasta el 23 de diciembre. Así que regresando a la pregunta inicial de si a usted, amable lector, le interesan u ocupan las elecciones electorales, primero tendrá que esperar a ver que partidos irán juntos. Luego, a saber cuáles partidos propondrán candidatas y cuáles candidatos. Finalmente, a que usted conozca que personajes serán los candidatos que estarán en las boletas. Esto puede aparentar aún mucho tiempo. Pero en términos de intermediación política, es más rápido de lo que se puede imaginar. Apenas 30 días para llegar al plazo fatal para la concertación.

Párrafos: De candidatos, partidos y el Ejercito Mexicano. Las coaliciones electorales han sido logradas o canceladas por la definición de candidatos. Un caso fue el de San Luis Potosí en Morena. De igual manera en Nuevo León con Movimiento Ciudadano y el PAN. Las candidaturas pueden quedar como el obstáculo a vencer para lograr una coalición. En Sinaloa no será la excepción. Los partidos y los aspirantes deberán de ser homogéneos. Adicionalmente está la definición del género que encabezará la candidatura a gobernador en cada una de los quince estados. Es decir, jugarán varios elementos en la conformación de coaliciones electorales en los 12 estados que aún quedan por llegar al pazo fatal para su registro: Primero, la definición de qué partido propondrá al candidato. Segundo, en los partidos que tengan gobernador en funciones, cuál es la opción del gobernador. Tercero, las intermediaciones con los grupos de interés locales y nacionales. Cuarto, el caso del General Salvador Cienfuegos: La corporación más poderosa y con presencia total en todo el territorio nacional (por supuesto en los 300 distritos federales electorales y los quince estados con elección de gobernador) es el Ejército Mexicano. Ese tema está ahí. Quién no lo quiera ver que vaya un poco a la historia reciente de México. A seguir analizando ese y otros elementos. Para Sinaloa aún quedan 30 días.